Prado: onde as baleias-jubarte escrevem o espetáculo da natureza

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

Imagine caminhar pela praia e, no horizonte, ver uma baleia de quase 16 metros romper a superfície do mar em um salto impressionante. Em Prado, essa cena deixa de ser um sonho e se torna realidade durante a temporada das baleias-jubarte, quando gigantes dos oceanos percorrem aproximadamente 4 mil quilômetros desde as águas geladas da Antártica até o litoral baiano.

O município ocupa uma posição privilegiada na Costa das Baleias. De Guaratiba a Corumbau, passando pela sede e por Cumuruxatiba, praticamente todo o litoral de Prado oferece a oportunidade de testemunhar um dos fenômenos naturais mais fascinantes do planeta.

Pouca gente sabe, mas as jubartes não atravessam o oceano em busca de alimento. Durante toda a temporada reprodutiva, elas praticamente não se alimentam. Toda a energia necessária para essa longa jornada vem da gordura acumulada durante o verão antártico, quando encontram abundância de krill e pequenos peixes. Ao chegar ao Brasil, a missão é outra: acasalar, dar à luz e garantir a sobrevivência da próxima geração.

O ambiente de que elas precisam

As águas mornas, rasas e relativamente calmas criam um verdadeiro berçário natural para os filhotes, que nascem com pouca gordura corporal e ainda não suportariam as baixas temperaturas do extremo sul do planeta. Ali, ao lado das mães, eles aprendem os primeiros movimentos, fazem os primeiros mergulhos, descobrem como subir à superfície para respirar e ganham força antes da grande viagem de volta para a Antártica.

Essa combinação de fatores faz da região do Banco dos Abrolhos — onde Prado está inserido — o maior berçário das baleias-jubarte do Atlântico Sul Ocidental. Mais do que um ponto de passagem, o município tornou-se um dos principais destinos brasileiros para quem deseja observar esses gigantes marinhos em seu habitat natural.

Durante os passeios embarcados, a emoção costuma surgir a qualquer momento. Saltos espetaculares, batidas de cauda, movimentos das enormes nadadeiras e até o famoso canto dos machos fazem parte do comportamento observado nessa época do ano. Cada saída para o mar é única e imprevisível, transformando o avistamento em uma experiência inesquecível.

Muito além da contemplação

A temporada das baleias movimenta a economia local, fortalece o turismo sustentável e gera oportunidades para pousadas, hotéis, restaurantes, agências de turismo, guias, condutores, embarcações e diversos empreendimentos ligados ao setor. Todos os passeios são realizados por operadores autorizados e seguem normas ambientais rigorosas, garantindo a proteção das baleias e uma experiência segura para os visitantes.

Segundo estimativas associadas ao Projeto Baleia Jubarte, cerca de 35 mil baleias-jubarte devem passar pelo litoral de Prado nesta temporada. A Bahia concentra uma das maiores áreas de ocorrência da espécie no país, e o município assume um papel estratégico na valorização do turismo de natureza, da conservação marinha e da chamada economia do mar.

Para a secretária de Turismo, Cultura e Esporte de Prado, Iracema Ribeiro, a temporada representa um dos momentos mais importantes do calendário turístico do município.

"Receber as baleias-jubarte todos os anos é um privilégio e também uma responsabilidade. Prado tem um litoral extenso, diverso e diretamente conectado a esse fenômeno natural, de Guaratiba a Corumbau. A temporada fortalece o turismo, movimenta a economia local e ajuda o visitante a enxergar o nosso destino por uma perspectiva ainda mais rica: a de um território ligado à natureza, à conservação e a experiências que marcam a memória de quem nos visita."

Com praias preservadas, distritos cheios de identidade, gastronomia ligada ao território e uma das experiências de observação de vida selvagem mais emocionantes do Brasil, Prado reafirma sua vocação como um dos grandes destinos de natureza do país.

"E existe um detalhe que torna essa experiência ainda mais especial: as jubartes escolhem a Bahia para começar a vida. Afinal, elas nascem aqui", comenta Iracema.

Serviço

Temporada das Baleias em Prado

Período: julho a novembro

Onde: litoral de Prado e nos distritos de Guaratiba, Cumuruxatiba e Corumbau, no extremo sul da Bahia.

Informações: Instagram oficial do destino @descubraprado.

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