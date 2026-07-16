Baleia-jubarte surpreende com salto impressionante em Arraial do Cabo; veja o vídeo

O litoral de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, foi palco de um registro raro envolvendo uma baleia-jubarte. Em um vídeo capturado por drone, o mamífero executa uma manobra de 360 graus, projetando-se quase inteiramente para fora das águas transparentes da região antes de retornar ao oceano.

O autor da filmagem, Claudio Marinho, conseguiu registrar à distância o exato momento em que o gigante marinho emerge e realiza o salto acrobático. A força do movimento chamou a atenção pela precisão, resultando em uma grande dispersão de água no impacto de volta à superfície.

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Registro aéreo desperta encantamento

Nas plataformas digitais, a cena gerou reações imediatas de internautas que acompanharam as imagens. O público destacou a beleza do comportamento natural da espécie em comentários que descreveram a cena como "lindo demais" e uma "coisa mais preciosa".