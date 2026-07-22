Relatos de milagres atraem devotos a uma pequena capela em Minas

Todos os anos, quando julho chega ao fim, a pequena Capela de Sant’Ana Mestra, na histórica Fazenda do Fidalgo, em Lagoa Santa, volta a se tornar o coração pulsante da fé de centenas de devotos. Entre os dias 16 e 26 de julho, a tradicional Novena de Nossa Senhora Sant’Ana reúne moradores, famílias e peregrinos em uma celebração que atravessa gerações e mantém viva uma das mais belas manifestações religiosas da região.

Mais do que um calendário de missas e orações, a novena representa um patrimônio imaterial construído pela devoção popular. Durante onze dias, a comunidade se reúne para o terço, as celebrações eucarísticas e momentos de convivência fraterna, fortalecendo os laços de fé que unem diferentes gerações.

Devoção e cura

Por trás dessa tradição está uma comissão formada por dez voluntários, responsáveis por zelar pela Capela de Sant’Ana Mestra e garantir que a festa continue sendo realizada ano após ano. O trabalho vai muito além da organização da programação religiosa: é um compromisso com a preservação da história, da memória e da espiritualidade que fazem da capela um dos mais importantes símbolos de devoção de Lagoa Santa.

A força dessa fé também se revela nos inúmeros testemunhos que cercam a devoção à santa. Ao longo dos anos, moradores relatam graças alcançadas, promessas cumpridas e até curas atribuídas à intercessão de Nossa Senhora Sant’Ana. Histórias transmitidas entre famílias ajudam a alimentar a esperança de quem visita a capela em busca de conforto, proteção e renovação espiritual.

Capela histórica

Adornos pintados no altar da Capela de Sant'Ana Mestra, na Fazenda do Fidalgo,em Lagoa Santa Carlos Altman/EM

Fé, devoção, tradição e história marcam as festividades da Capela de Sant'Ana, na Fazenda do Fidalgo, em Lagoa Santa. Reaberta em 2023, após ficar 17 anos fechada, por conta de obras de restauro, a histórica capela, datada de 1745, estará, novamente, celebrando Nossa Senhora de Sant'Anna, mãe de Maria e avó de Jesus.

A Capela de Sant'Ana é um dos bens de grande importância histórica e cultural para a região, tendo sido tombada por meio do decreto municipal n°846, de 09 de julho de 2008.

Grande celebração marca o encerramento da novena

O ponto alto da Novena de Sant'Ana acontece no domingo, 26 de julho, quando a comunidade celebra o Dia Festivo de Sant'Ana e São Joaquim. A programação começa às 8h30, com um café comunitário no Sítio Bela Vista. Em seguida, às 9h, os fiéis participam da tradicional procissão com as imagens até a Capela de Sant'Ana, acompanhada pela Corporação Musical Lira São José da Lapa.

Na chegada à capela será celebrada a Santa Missa. Ao meio-dia acontece o almoço comunitário e, a partir das 13h, a confraternização continua com show da dupla Eudes e Elias. Às 15h30, será realizado o tradicional Leilão de Gado, um dos momentos mais aguardados da festa.

Encerrando as celebrações, às 17h, haverá a outra missa em honra a Nossa Senhora do Carmo e São Judas Tadeu. Após a celebração, serão apresentados os novos festeiros, mordomos do mastro e da bandeira de 2027, simbolizando a continuidade de uma tradição de fé que atravessa gerações.

Durante todos os dias da festa haverá funcionamento da tradicional barraca e do leilão de prendas, reforçando o espírito de convivência e solidariedade que caracteriza a celebração da comunidade.

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