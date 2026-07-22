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Novena de Sant'Ana

Relatos de milagres atraem devotos a uma pequena capela em Minas

Na histórica Fazenda do Fidalgo, devoção e memória mantêm viva uma das celebrações religiosas mais tradicionais de Lagoa Santa; se encerra no dia 26/7 com festa

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Carlos Altman
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Repórter
22/07/2026 15:01 - atualizado em 22/07/2026 15:04

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Devotos se emocionam com as imagens de São Judas Tadeu, N. S. de Sant'Ana Mestra e São Joaquim
Devotos se emocionam com as imagens de São Judas Tadeu, N. S. de Sant'Ana Mestra e São Joaquim crédito: Carlos Altman/EM

Todos os anos, quando julho chega ao fim, a pequena Capela de Sant’Ana Mestra, na histórica Fazenda do Fidalgo, em Lagoa Santa, volta a se tornar o coração pulsante da fé de centenas de devotos. Entre os dias 16 e 26 de julho, a tradicional Novena de Nossa Senhora Sant’Ana reúne moradores, famílias e peregrinos em uma celebração que atravessa gerações e mantém viva uma das mais belas manifestações religiosas da região.

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Mais do que um calendário de missas e orações, a novena representa um patrimônio imaterial construído pela devoção popular. Durante onze dias, a comunidade se reúne para o terço, as celebrações eucarísticas e momentos de convivência fraterna, fortalecendo os laços de fé que unem diferentes gerações.

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Devoção e cura

Por trás dessa tradição está uma comissão formada por dez voluntários, responsáveis por zelar pela Capela de Sant’Ana Mestra e garantir que a festa continue sendo realizada ano após ano. O trabalho vai muito além da organização da programação religiosa: é um compromisso com a preservação da história, da memória e da espiritualidade que fazem da capela um dos mais importantes símbolos de devoção de Lagoa Santa.

A força dessa fé também se revela nos inúmeros testemunhos que cercam a devoção à santa. Ao longo dos anos, moradores relatam graças alcançadas, promessas cumpridas e até curas atribuídas à intercessão de Nossa Senhora Sant’Ana. Histórias transmitidas entre famílias ajudam a alimentar a esperança de quem visita a capela em busca de conforto, proteção e renovação espiritual.

Capela histórica

Adornos pintados no altar da Capela de Sant'Ana Mestra, na Fazenda do Fidalgo,em Lagoa Santa
Adornos pintados no altar da Capela de Sant'Ana Mestra, na Fazenda do Fidalgo,em Lagoa Santa Carlos Altman/EM

Fé, devoção, tradição e história marcam as festividades da Capela de Sant'Ana, na Fazenda do Fidalgo, em Lagoa Santa. Reaberta em 2023, após ficar 17 anos fechada, por conta de obras de restauro, a histórica capela, datada de 1745, estará, novamente, celebrando Nossa Senhora de Sant'Anna, mãe de Maria e avó de Jesus.

A Capela de Sant'Ana é um dos bens de grande importância histórica e cultural para a região, tendo sido tombada por meio do decreto municipal n°846, de 09 de julho de 2008.

Grande celebração marca o encerramento da novena

O ponto alto da Novena de Sant'Ana acontece no domingo, 26 de julho, quando a comunidade celebra o Dia Festivo de Sant'Ana e São Joaquim. A programação começa às 8h30, com um café comunitário no Sítio Bela Vista. Em seguida, às 9h, os fiéis participam da tradicional procissão com as imagens até a Capela de Sant'Ana, acompanhada pela Corporação Musical Lira São José da Lapa.

Na chegada à capela será celebrada a Santa Missa. Ao meio-dia acontece o almoço comunitário e, a partir das 13h, a confraternização continua com show da dupla Eudes e Elias. Às 15h30, será realizado o tradicional Leilão de Gado, um dos momentos mais aguardados da festa.

Encerrando as celebrações, às 17h, haverá a outra missa em honra a Nossa Senhora do Carmo e São Judas Tadeu. Após a celebração, serão apresentados os novos festeiros, mordomos do mastro e da bandeira de 2027, simbolizando a continuidade de uma tradição de fé que atravessa gerações.

Durante todos os dias da festa haverá funcionamento da tradicional barraca e do leilão de prendas, reforçando o espírito de convivência e solidariedade que caracteriza a celebração da comunidade.

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