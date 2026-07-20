Little Brazil em NY: um guia do bairro brasileiro em Manhattan

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Em meio aos arranha-céus de Manhattan, um trecho da Rua 46 já foi um vibrante refúgio para quem sentia falta do Brasil. Hoje, o chamado Little Brazil é uma sombra de seu auge, mas ainda guarda alguns endereços para quem busca o sabor autêntico da nossa culinária na região.

A área, com localização privilegiada a poucas quadras da Times Square, vale a visita para quem já está por perto e quer matar a saudade de um bom prato brasileiro, desde que com as expectativas alinhadas à realidade atual.

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O que foi o Little Brazil?

Little Brazil é o apelido de um trecho da Rua 46, entre a Quinta e a Sexta Avenida, que atingiu seu auge entre as décadas de 1960 e 1990. Naquela época, o local concentrava uma grande variedade de restaurantes, lojas e serviços voltados para a comunidade brasileira. Com o tempo, o bairro encolheu significativamente.

O que encontrar hoje no Little Brazil

A experiência atual é muito mais contida do que no passado. A rua não possui mais a mesma atmosfera vibrante, mas os estabelecimentos que resistiram mantêm a qualidade e a autenticidade.

Restaurantes com comida típica

O principal atrativo que resta são os restaurantes. Atualmente, dois estabelecimentos se destacam como os principais representantes da culinária brasileira na área: o Emporium Brasil e o Via Brasil. Neles, é possível encontrar clássicos como feijoada, moqueca, pão de queijo e, claro, tomar uma boa caipirinha.

Lojas e mercados

As opções de compras são extremamente limitadas. Restam pouquíssimas lojas que vendem produtos brasileiros. É possível encontrar alguns itens importados, como guaraná ou doces, mas não espere a variedade de um grande mercado.

O declínio do bairro

É importante notar que o Little Brazil passou por um forte processo de esvaziamento nas últimas décadas, acelerado pela pandemia de COVID-19, que levou ao fechamento de muitos negócios. O famoso Brazilian Day, festa de rua que celebrava a cultura brasileira, por exemplo, não ocorreu em 2025 e não tem previsão confirmada para 2026. Portanto, é essencial ajustar as expectativas ao visitar a área.

Como chegar ao Little Brazil

Chegar à Rua 46 é simples. Para quem usa o transporte público, as estações de metrô mais próximas são a 42 St-Bryant Park e a 47-50 Sts-Rockefeller Center, que atendem a diversas linhas. A partir desses pontos, uma curta caminhada de cinco a 10 minutos leva diretamente ao local.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.