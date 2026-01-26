Assine
overlay
Início Trends
Gastronomia

Roteiro gastronômico de São Paulo: 5 bairros para comer muito bem

Um tour pelos sabores da maior metrópole do Brasil: da comida oriental na Liberdade às cantinas italianas do Bixiga, veja onde ir

Publicidade
Carregando...
JA
Juliane Aguiar
JA
Juliane Aguiar
Repórter
26/01/2026 12:18

compartilhe

SIGA
x
Roteiro gastronômico de São Paulo: 5 bairros para comer muito bem
A vista aérea da moderna capital paulista ilustra a grandiosidade da metrópole que encanta com sua diversidade cultural e gastronômica. crédito: Bruno Mancini/ Pexels

São Paulo, a capital gastronômica do Brasil, oferece um prato cheio para os amantes da boa comida. Explorar os bairros que concentram sabores do mundo todo é transformar um simples passeio em uma verdadeira viagem culinária sem sair do lugar. Cada região revela uma identidade única, com pratos que contam a história da metrópole. Seja para um almoço em família, um jantar romântico ou um petisco com amigos, conheça cinco bairros imperdíveis para comer muito bem na cidade.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Um tour pelos sabores de São Paulo

Liberdade: o coração do Oriente

Leia Mais

Caminhar pela Liberdade é como ser transportado para a Ásia. O bairro é o destino certo para quem ama a culinária japonesa, chinesa e coreana. As ruas são repletas de restaurantes que servem desde o tradicional lámen até pratos mais ousados. Aos domingos, a famosa feirinha na praça oferece delícias como guioza, tempurá e takoyaki.

Bixiga: a tradição italiana

Herança dos imigrantes italianos, o Bixiga é sinônimo de cantinas animadas e massas frescas. As mesas com toalhas xadrez e a fartura dos pratos criam uma atmosfera acolhedora. É o lugar ideal para saborear um bom espaguete ao sugo, uma lasanha caprichada ou um nhoque da sorte, especialmente na Rua Treze de Maio, o epicentro gastronômico da região.

Vila Madalena: agito e bons petiscos

Conhecida pela vida noturna e pelo ambiente descolado, a Vila Madalena concentra alguns dos melhores botecos da cidade. O bairro é perfeito para quem busca petiscos criativos, cervejas artesanais e um clima de descontração. As ruas íngremes e coloridas convidam a uma caminhada para escolher o bar que mais combina com seu estilo.

Pinheiros: variedade e modernidade

Pinheiros se consolidou como um polo gastronômico moderno e diversificado. A região mescla restaurantes de chefs renomados, hamburguerias, bares e cozinhas internacionais. O Mercado de Pinheiros, por exemplo, reúne boxes com pratos que vão da culinária amazônica à peruana, oferecendo uma experiência completa em um só lugar.

Mooca: pizza com sotaque paulistano

Com forte identidade ítalo-paulistana, a Mooca é um reduto de tradições. O bairro é famoso por suas pizzarias clássicas, com massas crocantes e recheios generosos que conquistam qualquer um. Explorar a Mooca é mergulhar em um pedaço autêntico da história de São Paulo e, claro, terminar a visita com uma pizza memorável.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

gastronomia sao-paulo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay