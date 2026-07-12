Do feed para a mala: como o Instagram vai inspirar sua próxima viagem

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

Se antes os guias de viagem e as agências eram as principais fontes de inspiração, hoje basta um Reels de poucos segundos para transformar um destino pouco conhecido em um sucesso de buscas. Neste domingo (12/7), uma das tendências mais fortes nas redes sociais é justamente o chamado "turismo do Instagram", fenômeno que influencia diretamente a escolha de viagens, hospedagens, restaurantes e experiências.

Segundo estudos do Ministério do Turismo, quase metade dos brasileiros utiliza as redes sociais como principal fonte de inspiração para viajar. Entre os jovens da Geração Z e os Millennials, conteúdos publicados por criadores de conteúdo e viajantes comuns têm mais influência do que campanhas publicitárias tradicionais.

O algoritmo virou agente de viagens

Vídeos com paisagens cinematográficas, hotéis de charme, cafés aconchegantes, trilhas, cachoeiras e praias paradisíacas alcançam milhões de visualizações em poucos dias.

O resultado aparece rapidamente: destinos até então pouco conhecidos passam a registrar aumento nas pesquisas e nas reservas, impulsionados pelos Reels compartilhados diariamente.

Os perfis que inspiram milhões de viajantes

No Brasil, diversos criadores de conteúdo transformaram o Instagram em uma poderosa ferramenta de incentivo ao turismo. Perfis como @melhoresdestinos, @guiaviajarmelhor, @360meridianos, @viajecomigooficial, @dicasdeviagem e @mturismo (perfil oficial do Ministério do Turismo) reúnem milhões de seguidores e ajudam a revelar destinos, hotéis, restaurantes e experiências que rapidamente entram no radar dos viajantes.

Além deles, centenas de influenciadores regionais têm desempenhado um papel importante na valorização de destinos menos conhecidos, fortalecendo o turismo local e movimentando a economia de pequenas cidades.

A busca pela experiência "instagramável"

O viajante de 2026 quer muito mais do que conhecer um lugar. Ele busca viver experiências que rendam boas histórias e imagens marcantes.

Mirantes, cafeterias temáticas, cabanas em meio à natureza, piscinas de borda infinita, hotéis boutique, passeios de balão e cenários históricos tornaram-se alguns dos locais mais fotografados do país.

Mas especialistas observam uma mudança importante: a autenticidade passou a valer mais do que produções excessivamente elaboradas. Vídeos mostrando a experiência real, com dicas de preços, horários, filas e bastidores, costumam gerar maior engajamento e confiança.

O que dizem os influenciadores de viagem

Os criadores de conteúdo também ajudam a moldar o comportamento dos viajantes. Mais do que mostrar belas paisagens, eles compartilham dicas práticas, roteiros e experiências reais.

O perfil @melhoresdestinos, especializado em promoções de passagens e hospedagens, costuma reforçar uma recomendação frequente aos seguidores: "pesquisar e comparar preços antes de emitir as passagens pode gerar uma economia significativa", além de alertar para promoções-relâmpago e tarifas com milhas.

Já o @guiaviajarmelhor aposta no turismo de experiência. Em uma publicação recente sobre viagens para o segundo semestre de 2026, o perfil destacou destinos que unem natureza, cultura e boa gastronomia, incentivando os seguidores a planejarem viagens com antecedência para aproveitar melhor cada roteiro.

Outro exemplo é o @360meridianos, que frequentemente incentiva um turismo mais consciente. Em uma publicação recente, o perfil lembrou que viajar também é uma forma de compreender culturas, respeitar comunidades locais e ampliar a visão de mundo, reforçando que o turismo vai além das fotos para as redes sociais.

Enquanto isso, o perfil oficial do Ministério do Turismo, @mturismo, tem destacado o potencial dos destinos brasileiros. Em uma publicação recente, afirmou que o Brasil reúne experiências para todos os perfis de viajantes, das praias paradisíacas às cidades históricas, passando por roteiros de aventura, natureza e gastronomia.

Oportunidade para pequenos destinos

O fenômeno também beneficia municípios de pequeno porte. Um único Reels viral pode colocar uma cachoeira, um restaurante, uma pousada ou um distrito histórico no roteiro de milhares de turistas em poucos dias.

Esse movimento tem impulsionado o turismo regional e criado novas oportunidades para empreendedores locais, que encontram nas redes sociais uma forma acessível de divulgar seus negócios.

O desafio da preservação

Se, por um lado, o Instagram ajuda a democratizar a divulgação dos destinos turísticos, por outro, também aumenta a responsabilidade dos viajantes e gestores públicos.

O crescimento repentino do fluxo de visitantes pode gerar impactos ambientais e pressionar a infraestrutura de locais sensíveis. Por isso, especialistas defendem que a promoção dos destinos esteja sempre acompanhada de ações de turismo sustentável e educação ambiental.

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Na era dos Reels, uma publicação pode transformar um destino praticamente da noite para o dia. E, cada vez mais, é o Instagram — e não os antigos guias de viagem — que dita as próximas paradas de milhões de brasileiros.