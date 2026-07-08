Fuja de BH: 5 roteiros de um dia em cidades pequenas da região

Procurando um respiro da rotina de Belo Horizonte? Escapadas de um dia para cidades próximas são uma excelente opção para quem busca história, natureza ou boa gastronomia sem precisar de um planejamento extenso. A região metropolitana e o interior próximo oferecem roteiros variados para um bate e volta revigorante.

Esses destinos permitem que você saia da capital pela manhã e retorne ao fim do dia, aproveitando ao máximo a viagem. Com opções que vão desde cidades históricas tombadas pelo patrimônio até paraísos ecológicos, há alternativas para todos os gostos e bolsos. Separamos cinco sugestões de passeios curtos e memoráveis.

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1. Sabará: uma viagem pela história e pelos sabores

A apenas 22 quilômetros de BH, Sabará é uma das cidades mais antigas de Minas Gerais e um verdadeiro museu a céu aberto. O seu centro histórico bem preservado convida a caminhadas tranquilas por ruas de pedra, admirando o casario colonial e as igrejas barrocas, como a Matriz de Nossa Senhora da Conceição e a singular Igreja de Nossa Senhora do Ó, com suas influências orientais.

Além do mergulho na história do ciclo do ouro, a cidade é famosa pelo Festival da Jabuticaba. Fora da época do evento, é possível encontrar licores, geleias e outros derivados da fruta, que se tornou um símbolo local.

2. Macacos: aventura e gastronomia na natureza

O distrito de São Sebastião das Águas Claras, mais conhecido como Macacos, fica em Nova Lima e é o refúgio perfeito para quem busca contato com a natureza sem ir muito longe. O local é cercado por montanhas e riachos, oferecendo diversas opções de trilhas, cachoeiras e passeios.

O centrinho charmoso concentra restaurantes e pousadas que tornam o clima ainda mais acolhedor. A gastronomia é um dos pontos altos, com estabelecimentos que servem desde a tradicional comida mineira até pratos da cozinha internacional.

3. Serra do Cipó: o paraíso das cachoeiras

Localizada a cerca de 100 quilômetros da capital, a Serra do Cipó é um destino obrigatório para os amantes do ecoturismo. A região abriga o Parque Nacional da Serra do Cipó, uma área de preservação com paisagens impressionantes, cânions e uma infinidade de cachoeiras, como a Véu da Noiva e a Cachoeira Grande.

As atividades incluem trekking, banhos de rio e a observação da rica flora e fauna do cerrado. É um roteiro que exige um pouco mais de disposição física, mas recompensa com vistas e experiências marcantes.

4. Brumadinho: Instituto Inhotim

Visitar Brumadinho e conhecer o Instituto Inhotim, um dos maiores museus a céu aberto do mundo, não tem erro. O espaço combina de forma única arte contemporânea e um jardim botânico, com espécies de todos os continentes. As galerias e obras de arte estão espalhadas por uma vasta área verde, proporcionando uma experiência imersiva.

O passeio em Inhotim facilmente ocupa um dia inteiro. O ideal é escolher um roteiro para explorar as galerias e os jardins, aproveitando a estrutura de restaurantes e cafés do próprio instituto.

5. Ouro Preto: um mergulho no Brasil colonial

Embora um pouco mais distante, a cerca de 100 quilômetros, Ouro Preto é um bate e volta clássico e indispensável. Reconhecida como Patrimônio Mundial pela Unesco, a cidade relembra a história da Inconfidência Mineira e a opulência do ciclo do ouro. Suas ladeiras de pedra levam a igrejas monumentais, como a de São Francisco de Assis, obra-prima de Aleijadinho.

Visitar o Museu da Inconfidência, explorar as minas de ouro desativadas e caminhar pelo centro histórico são bons programas para descontrair. A cidade também oferece uma rica cena gastronômica, com restaurantes que valorizam os ingredientes locais em pratos sofisticados.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.



*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria