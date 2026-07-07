Rota gastronômica perto de BH: onde comer em Sabará, Brumadinho e Macacos

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Explorar a gastronomia perto de Belo Horizonte é uma excelente opção para quem busca uma experiência diferente sem precisar ir muito longe. A poucos quilômetros da capital, cidades históricas e refúgios nas montanhas abrigam restaurantes que combinam tradição, ingredientes frescos e ambientes únicos. É o roteiro perfeito para um passeio de fim de semana ou um almoço especial.

Para ajudar você a planejar seu tour, preparamos um guia com sugestões de estabelecimentos e pratos imperdíveis em três destinos clássicos: Sabará, Brumadinho e o charmoso distrito de Macacos. Prepare o apetite e descubra alguns dos melhores lugares para comer bem nas redondezas de BH.

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Sabará: Tradição e sabores históricos

A cerca de 20 km de BH, Sabará é um mergulho na autêntica culinária mineira. A cidade é famosa por suas receitas seculares e pelo uso de ingredientes locais, como a jabuticaba e, principalmente, a ora-pro-nóbis.

Sugestões de restaurantes:

Jotapê: Localizado no bairro Pompéu, é um dos mais tradicionais da cidade, conhecido pelo farto buffet de comida mineira servido no fogão a lenha, com destaque para o frango com ora-pro-nóbis.

Restaurante Fim de Tarde: Também em Pompéu, oferece pratos clássicos da região com uma bela vista para as montanhas, ideal para um almoço sem pressa aos fins de semana.

Não deixe de provar: Frango com ora-pro-nóbis, costelinha na cachaça e os licores e doces de jabuticaba.

Brumadinho: Cozinha contemporânea e arte

A aproximadamente 60 km da capital, Brumadinho se consolidou como um polo de gastronomia sofisticada, impulsionado pelo Instituto Inhotim. A cidade oferece experiências que unem arte e culinária, com pratos contemporâneos que valorizam ingredientes frescos e produtores locais.

Sugestões de restaurantes:

Restaurante Tamboril: Dentro do Inhotim, este restaurante é uma atração por si só. Desde 2026, passou a ser operado pelo Grupo Capim Santo, da chef Morena Leite, com um cardápio à la carte de cozinha brasileira. Recomenda-se reserva.

Rancho do Peixe: Restaurante fazenda na zona rural de Brumadinho, aos pés da Serra da Moeda, é uma referência gastronômica da região há mais de 30 anos. Com ambiente rústico e receitas de família, serve pratos como frango com quiabo, costelinha com canjiquinha e moqueca de piratinga, preparados no fogão a lenha.

A visita a Brumadinho é ideal para quem busca uma refeição elaborada em meio à natureza exuberante, muitas vezes com opções de menus degustação e harmonização de vinhos.

Macacos: Charme e aconchego nas montanhas

São Sebastião das Águas Claras, o distrito de Nova Lima conhecido como Macacos, fica a apenas 25 km de BH. É o destino perfeito para um passeio romântico ou em família, com ruas de terra e um clima ameno que convidam a conhecer seus bistrôs e restaurantes aconchegantes.

Sugestões de restaurantes:

Mirante da Serra: Situado no ponto mais alto de Macacos, oferece uma vista panorâmica das serras de Nova Lima e de BH ao fundo. Funciona aos sábados, domingos e feriados, com cardápio à la carte, música ao vivo e espaço kids — ótima opção para passeios em família.

Mar Mineiro: Um dos restaurantes mais tradicionais de Macacos, com mais de 15 anos de história. Tem vista deslumbrante para as montanhas, playground temático para crianças, música ao vivo e cardápio que mistura comida mineira com frutos do mar, incluindo cortes nobres como o tomahawk.

A diversidade gastronômica de Macacos agrada a todos os paladares, sendo um refúgio perfeito para fugir da agitação da cidade.

Dicas para o seu roteiro

Reservas: Nos fins de semana, os restaurantes mais procurados costumam lotar. Faça reserva com antecedência para garantir seu lugar.

Melhor dia: Sábados e domingos são os dias de maior movimento. Para uma experiência mais tranquila, considere uma visita durante a semana, mas verifique os horários de funcionamento. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Estradas: O acesso a Macacos inclui trechos de terra e ruas estreitas. Dirija com atenção, principalmente em dias de chuva.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.