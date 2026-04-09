Festival Ora-Pro-Nóbis, em Sabará, acontecerá na 1ª semana de maio

O Festival Ora-Pro-Nóbis de Sabará já tem data marcada! O tradicional evento do município, que acontece no bairro Pompéu, será realizado entre os dias 1º e 3 de maio.

Essa é a 28ª edição do festival que celebra e reconhece a importância da planta para a gastronomia mineira.

A culinária com o chamado "ouro verde" é, inclusive, reconhecida como patrimônio imaterial de Sabará.

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Além dos pratos feitos com o ora-pro-nóbis e das atrações culturais, o evento contará com uma programação com apresentações artísticas, que será divulgada em breve.