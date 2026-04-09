Assine
overlay
Início Sabará
FESTIVAL

Festival Ora-Pro-Nóbis, em Sabará, acontecerá na 1ª semana de maio

Programação terá partos feitos com a planta, atrações culturais e artísticas

Publicidade
Carregando...
RE
Redação
RE
Redação
Repórter
09/04/2026 23:21

compartilhe

SIGA
×
Festival está na 28ª edição
Festival está na 28ª edição crédito: Prefeitura de Sabará/Divulgação

O Festival Ora-Pro-Nóbis de Sabará já tem data marcada! O tradicional evento do município, que acontece no bairro Pompéu, será realizado entre os dias 1º e 3 de maio. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Essa é a 28ª edição do festival que celebra e reconhece a importância da planta para a gastronomia mineira. 

A culinária com o chamado "ouro verde" é, inclusive, reconhecida como patrimônio imaterial de Sabará. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Além dos pratos feitos com o ora-pro-nóbis e das atrações culturais, o evento contará com uma programação com apresentações artísticas, que será divulgada em breve. 

Tópicos relacionados:

ora-pro-nobis

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay