Suíte mineira conquista o Brasil: descubra o endereço mais cobiçado do país

Enquanto destinos consagrados como Rio de Janeiro, Ceará e Alagoas disputavam os principais títulos da hotelaria de luxo brasileira, foi uma charmosa cidade histórica de Minas Gerais que conquistou o coração dos viajantes. A Suíte Premium Loft do Tiradentes Boutique Hotel, em Tiradentes, foi eleita a Favorita do Viajante na edição 2026 do prêmio Suítes Mais Elegantes do Brasil, promovido pelo Circuito Elegante.

A premiação foi anunciada durante um jantar realizado no Hotel Fasano Belo Horizonte, na abertura da 3ª Convenção Anual do Circuito Elegante, reunindo os principais nomes da hotelaria e do turismo de alto padrão do país.

A surpresa que veio de Minas Gerais

Mais de 3 mil votos foram registrados na disputa, que reuniu 25 suítes de diferentes regiões do Brasil. A Suíte Premium Loft destacou-se ao receber 1.375 votos, tornando-se a preferida do público por combinar o charme da arquitetura histórica de Tiradentes com design contemporâneo, conforto e uma experiência de hospedagem sofisticada.

"Cada uma dessas suítes representa uma forma única de traduzir a elegância na hotelaria. Mais do que acomodações extraordinárias, elas oferecem experiências inesquecíveis e mostram a força do turismo brasileiro em criar momentos verdadeiramente especiais para seus hóspedes", destacou Priscila Bentes, CEO do Circuito Elegante.

Quando história e sofisticação se encontram

O reconhecimento recebido pelo Tiradentes Boutique Hotel reforça uma tendência cada vez mais evidente: os viajantes de alto padrão buscam destinos que ofereçam autenticidade, identidade cultural e experiências memoráveis. A Suíte Premium Loft sintetiza essa proposta ao unir o charme da arquitetura colonial mineira ao conforto contemporâneo, em uma das cidades históricas mais admiradas do Brasil.

Os melhores endereços da hotelaria brasileira

Além da categoria escolhida pelos viajantes, a premiação reconheceu as melhores suítes do país em sete diferentes critérios. A Fazenda São Luiz da Boa Sorte, em Vassouras (RJ), venceu em Beleza; o Borgo del Vino Hotel & Vinícola, em Areal (RJ), foi destaque em Conforto; o Fairmont Rio de Janeiro conquistou o prêmio de Requinte; o Hotel Santa Teresa Rio de Janeiro foi eleito o mais Romântico; o Rancho do Peixe, na Praia do Preá (CE), venceu em Sustentabilidade; e o Primitivo Hotel & Villas, em Passo do Camaragibe (AL), recebeu o prêmio de Originalidade.

Pelo segundo ano consecutivo, Fairmont Rio de Janeiro, Hotel Santa Teresa Rio de Janeiro e Rancho do Peixe mantiveram a liderança em suas respectivas categorias, demonstrando consistência na oferta de experiências de excelência.

Tiradentes consolida seu lugar no turismo de luxo

A conquista reforça um movimento que vem transformando Tiradentes em um dos destinos mais desejados do Brasil. Muito além do patrimônio colonial, da gastronomia premiada e da intensa programação cultural, a cidade mineira consolida sua posição como referência em hospitalidade de alto padrão, atraindo viajantes que buscam exclusividade, bem-estar e experiências autênticas.

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Com mais uma edição concluída com sucesso, o prêmio Suítes Mais Elegantes do Brasil reafirma seu papel como uma das principais vitrines da hotelaria de luxo nacional, valorizando empreendimentos que elevam os padrões de hospedagem e inspiram o turismo brasileiro a alcançar novos níveis de excelência.