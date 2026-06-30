Brasil terá novo hotel ultraluxuoso; descubra onde ele será inaugurado

Por muito tempo, o luxo foi traduzido por mármores raros, lustres de cristal e grandes salões. Hoje, essa definição ganhou novos contornos. O que distingue os destinos mais desejados do mundo é a capacidade de proporcionar tempo, bem-estar, privacidade e experiências profundamente personalizadas.

Essa cidade libera na busca por cidades pequenas com qualidade de vida

É exatamente essa filosofia que orienta o renascimento do histórico Laje de Pedra, em Canela (RS), que passa a integrar o seleto portfólio da Kempinski, tornando-se o primeiro empreendimento da tradicional rede europeia na América do Sul. Com investimento bilionário, arquitetura assinada por um escritório premiado internacionalmente e uma proposta inédita de hospitalidade híbrida, o projeto posiciona a Serra Gaúcha entre os grandes destinos globais do turismo de ultraluxo.

Para José Ernesto Marino Neto, sócio-gestor do empreendimento, a essência do luxo contemporâneo deixou de estar nos excessos para se concentrar naquilo que realmente transforma a experiência do hóspede.

"No passado, as pessoas identificavam o luxo com mármores, grandes espaços, pés-direitos, ouros, lustres de cristal... Não que atualmente isso não faça parte também de algo sofisticado. Mas o luxo moderno está muito mais relacionado à qualidade de vida, ao wellness, à gastronomia e às experiências locais, aquilo que está relacionado com uma cultura específica."

Quando o serviço se transforma em memória

José Ernesto Marino Neto, sócio-gestor do empreendimento, fala da essência do luxo contemporâneo com a chegada do Kempinski ao Brasil Arquivo Pessoal

Poucas marcas dominam a arte da hospitalidade personalizada como a Kempinski. Uma das expressões mais conhecidas dessa cultura é o programa Ladies in Red, profissionais que atuam como verdadeiras anfitriãs da marca, antecipando desejos e criando experiências únicas.

Marino vivenciou isso durante uma viagem ao Kempinski Palace Engelberg, na Suíça, onde comemorava 30 anos de casamento. Antes da chegada, compartilhou com a equipe um desejo simples: surpreender a esposa.

Ao abrir a porta da suíte, a música que marcou a história do casal começou a tocar. Espalhadas pelo ambiente, fotografias percorriam décadas de vida a dois. Como toque final, um baú cuidadosamente preparado revelou dezenas de balões em formato de coração.

A surpresa emocionou não apenas o casal.

"Quando a Lady in Red abriu a porta da suíte, ela começou a chorar mais do que a minha mulher. Isso foi excepcional em termos de memória."

É justamente essa capacidade de transformar pequenos gestos em lembranças permanentes que inspira o padrão de atendimento que chegará ao Brasil.

Exclusividade que antecipa desejos

Outra experiência marcante aconteceu em Milão, durante uma hospedagem em um hotel da família Ferragamo. Em vez de um roteiro convencional pela cidade, Marino e sua esposa foram convidados para um passeio exclusivo de bicicleta, acompanhados por um mordomo.

Mais do que um guia, ele era um facilitador da experiência. Em cada monumento, acessos já estavam preparados, evitando filas e tornando o percurso leve e fluido. Ao final de cada visita, toalhas refrescantes e água gelada aguardavam o casal antes de seguirem para o próximo destino.

"Esse tipo de tratamento é o tratamento que você tem em um ambiente de ultra luxury, um negócio absolutamente personalizado."

É essa hospitalidade silenciosa — aquela que antecipa necessidades antes mesmo de serem expressas — que servirá de inspiração para o serviço do Kempinski Laje de Pedra.

De acordo com José Ernesto, no novo empreendimento, o luxo não será medido pela ostentação, mas pela sensação de pertencimento, pelo cuidado individualizado, pelo bem-estar integral e pela capacidade de criar momentos únicos. Um lugar onde cada hóspede será recebido como se o hotel tivesse sido concebido especialmente para ele.

Experiências customizadas no Brasil

Marino Neto fala do diferencial que hóspedes vão poder contar. A apenas 2 quilômetros do Aeroporto de Canela, o Kempinski proporcionará experiências integradas focadas na comodidade absoluta e no tratamento diferenciado.

"Uma das experiências exclusivas que nós teremos é a possibilidade de você acordar, pegar um helicóptero, descer nos cânions e tomar um café da manhã olhando aquele ambiente fora do comum, espetacular. Nós vamos ter cavalgadas exclusivas dentro dos cânions... E nós já estamos desenvolvendo acordos com essas fazendas para que a gente possa ter experiências nesse sentido."

Marino complementa que o hotel está negociando com atrações locais para criar janelas exclusivas de visitação: "Estamos em negociação com algumas atrações turísticas para que os nossos hóspedes possam entrar uma hora antes de abrir. Para que você tenha um tratamento absolutamente exclusivo... Sem aquela muvuca."









Supercarros de luxo

O Kempinski Laje de Pedra atuará como um imã para grandes marcas internacionais de prestígio. Marino adiantou uma grande novidade que acontecerá em outubro, marcando o desembarque de uma grife automobilística icônica no país:

"Nós fizemos um acordo com uma marca super premium de automóveis — que eu não posso te dizer qual é. Em outubro, nós vamos fazer a instrução dessa marca no Brasil, e o lançamento vai ser dentro do Kempinski Laje de Pedra. E esses carros, super-hyper premium, 100% elétricos por conta da nossa ideia de sustentabilidade, é que vão fazer o transporte, o transfer das pessoas do aeroporto até o hotel, do hotel até algumas atrações turísticas."

Além do setor automotivo, o empreendimento está trazendo grifes de diversos segmentos para agregar valor à experiência dos hóspedes. A primeira delas foi na área da saúde e bem-estar, com a confirmação de que o Hospital Israelita Albert Einstein comandará o atendimento no local. "Nós estamos trazendo muitas marcas sofisticadas para dentro do empreendimento. A primeira delas foi o Einstein... O que abre uma janela de oportunidades para o wellness", destaca.

Parque Gastronômico

O empreendimento contará com um circuito gastronômico sem precedentes na hotelaria nacional: 10 pontos de alimentos e bebidas, divididos entre 5 restaurantes e 5 bares. O grande objetivo é celebrar a rica cultura e as tradições gaúchas, mas sob uma nova ótica.

"O gaúcho tem essa fama de ser meio 'raiz', de ser uma coisa mais embrutecida... Mas existe também sofisticação no bruto. Basta você saber mostrá-la de forma correta e adequada. A decoração do 1835 já mostra isso, e a qualidade da gastronomia é inquestionável."

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O restaurante 1835 Carne e Brasa — que já funciona há mais de três anos no local como uma prévia do projeto — foi eleito pela revista Exame como o melhor restaurante de carnes do Brasil. “Esse restaurante tem atraído um público de 8 mil pessoas por mês... Em três anos ele faturou 80 milhões de reais", revela Marino. Além das especialidades locais da culinária gaúcha, o complexo também trará restaurantes assinados pela própria rede Kempinski, incluindo wine bar, rooftop bar e um sports lounge.

Retrofit premiado

Embora preserve as famosas linhas estruturais e os arcos do modernismo da edificação original em sinal de respeito à história arquitetônica brasileira, o empreendimento passa por um sofisticado retrofit que é, em essência, uma reconstrução quase completa. Todo esse cuidado estético já posiciona o Laje de Pedra no radar do design mundial, tendo sido laureado com prêmios de prestígio antes mesmo de sua abertura, como o DNA Paris Design Award 2022 e o LIV Hospitality Design Awards 2023, ambos na categoria de arquitetura hoteleira.

A transformação é desenvolvida pela LDP Canela S/A — sob o comando de Marino Neto e seu sócio José Paim — em colaboração direta com a rede suíço-alemã fundada em Berlim em 1897. Para dar vida ao projeto, o design de interiores foi entregue a Patricia Anastassiadis, arquiteta responsável por marcos nacionais como o Palácio Tangará e o Fairmont Copacabana. O paisagismo é assinado por Sergio Santana, que projetou a integração harmoniosa das estruturas com a exuberante e intocada paisagem natural do entorno, localizada à beira do emblemático Vale do Quilombo.

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Infraestrutura de lazer

Complementando os 1.200 metros quadrados de Spa avançado de padrão internacional e o fitness center, o Kempinski contará com cerca de 12 mil metros quadrados de áreas comuns inteiramente voltadas ao entretenimento, convívio e bem-estar. Entre as grandes novidades estruturais estão:

Complexo de quatro piscinas: o projeto destaca uma piscina com borda infinita debruçada sobre o cenário do Vale do Quilombo, uma piscina no *rooftop*, além de opções internas aquecidas e uma piscina infantil.







Hub cultural e social: o Laje de Pedra contará com um centro de convenções completo, um anfiteatro ao ar livre e um teatro planejado para receber grandes atrações culturais e manifestações artísticas.







Praça de Convivência: uma área charmosa e centralizada reunirá serviços, conveniências e lojas exclusivas para atender às demandas de hóspedes e moradores.









Ladies in Red e a logística invisível

A dinâmica do hotel foi inteiramente desenhada para que o hóspede não passe por burocracias ou incômodos tradicionais. Graças à localização estratégica do complexo, a experiência de acolhimento é cirúrgica:

"O hotel fica dentro de um condomínio chamado Laje de Pedra, que tem 400 casas abraçando e protegendo o hotel. Na hora que você for entrar na portaria do condomínio, vão saber que você entrou. E aí a Lady in Red vai estar a postos te esperando no ‘porte-cochère’ do hotel. Quando você sair do carro, já vão te saudar pelo nome."

A partir daí, entra em cena a logística invisível do hotel, planejada para dar total privacidade ao cliente:

"As suas malas vão sair do carro, vão entrar num elevador que está ali no ‘porte-cochère’ e vão para corredores no subsolo, de forma que você só vai ver a sua mala dentro do apartamento. E a Lady in Red vai te acompanhar até o quarto, onde será feito o check-in. O nosso lobby não será um espaço de circulação de malas ou de registro de hóspedes... Ele vai ser uma grande sala de estar (living room)."

Toda essa personalização é amparada por um treinamento minucioso: "Nos corredores de serviço do hotel ficam fotografias com o nome dos hóspedes... E os colaboradores que têm contato com eles têm a obrigação de estudar aquilo todos os dias. Isso acaba criando metodologias que permitem ter esse tipo de serviço personalizado", aponta o gestor.

Intercâmbio global de residências

O projeto, que envolve um investimento superior a R$ 1 bilhão, é um complexo de uso misto. Além do hotel com 156 apartamentos e suítes, haverá um residencial integrado com 195 apartamentos. No modelo de residências privadas, as unidades contam com metragens altamente versáteis, variando de aproximadamente 50m² a mais de 200m², sendo entregues totalmente decoradas e equipadas segundo as exigências de padrão internacional da grife.

Os proprietários terão total flexibilidade: poderão morar, passar férias ou incluir o imóvel no pool de locação do hotel. Marino destaca que o residencial já é um sucesso, com 47% das unidades vendidas, e atrai pessoas interessadas em se desligar totalmente das preocupações domésticas.

Ele cita o exemplo de um empresário gaúcho que decidiu comprar uma unidade para morar: "Ele me disse: 'Eu nunca vou conseguir na minha casa ter uma governanta, um chef, um mordomo como vai ter no Kempinski... E não vou precisar me preocupar em contratar essas pessoas. Se uma for embora, vem outra treinada pela rede'. Ele quer qualidade de vida e despreocupação", conta Marino.

Quem preferir viajar poderá colocar suas semanas disponíveis no sistema internacional da ThirdHome, uma associação de proprietários de imóveis de luxo presente em 100 países. "Você disponibiliza semanas do seu apartamento no sistema, ele te devolve a moeda deles, que são as 'chaves', e com elas você pode viajar o mundo e alugar um palácio na Escócia com 14 suítes, um iate em Mônaco ou uma penthouse em Nova York", detalha.

Legado global da Kempinski

Ao escolher Canela — uma região turística consolidada que atrai anualmente mais de 9 milhões de visitantes — para sediar sua primeira operação no continente, a lendária rede europeia insere o Brasil definitivamente no mapa mundial do ultraluxo. Fundada em Berlim em 1897, a Kempinski Hotels é oficialmente a mais antiga rede de hotéis de luxo da Europa.

Ao longo de mais de um século, a grife consolidou um portfólio verdadeiramente icônico, operando propriedades lendárias em destinos históricos e grandes capitais na Europa, Ásia, Oriente Médio e África. Toda essa operação robusta e focada no público afluente global reflete-se em números financeiros impressionantes: o faturamento anual consolidado gerado pelos hotéis operados pela rede em todo o mundo ultrapassa a expressiva marca de 1,1 bilhão de euros (com estimativas de mercado para a holding posicionadas em faixas bilionárias de receita geral).

Previsão de Abertura

A entrega física das obras está planejada para dezembro de 2027. Contudo, visando a perfeição operacional e os ajustes minuciosos que um empreendimento desse porte exige, a inauguração oficial e abertura para hóspedes ocorrerá entre o final de fevereiro e o início de março de 2028.

"Esse é o momento da baixa temporada na Serra Gaúcha... E a gente sabe que o início de operação de qualquer coisa é complicado, tem muito ajuste para fazer. Então é melhor abrir em um período de baixa temporada, com menos gente brava com você, para dar tempo de fazer os ajustes."

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O Kempinski Laje de Pedra promete não apenas resgatar o brilho de um dos hotéis mais icônicos do Rio Grande do Sul, mas estabelecer um novo e definitivo capítulo onde legado, sofisticação, natureza exuberante e excelência internacional se encontram em perfeita harmonia na América do Sul.