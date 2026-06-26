Rio Grande do Norte: a porta de entrada da felicidade te espera nas férias

O primeiro contato com o Rio Grande do Norte acontece ainda dentro do aeroporto. No desembarque, a sensação já muda. O ar é mais quente, mais úmido, e há uma leveza que parece antecipar o ritmo da viagem. Do lado de fora, o céu domina tudo.

A chegada em Natal tem algo de outro mundo. Logo no primeiro contato com a cidade, a receptividade já aparece em pequenos gestos do cotidiano.

“As castanhas estão prestes a acabar!”, grita uma vendedora em um quiosque. O sorriso fácil, a fala direta e a espontaneidade já entregam o ritmo da capital potiguar.

Natal é conhecida como Cidade do Sol, com mais de 300 dias de céu aberto por ano. Fundada em 1599 às margens do Rio Potengi, hoje é uma das principais portas de entrada do turismo no Nordeste.

A paisagem mistura praias, dunas e lagoas, sempre sob um céu que parece não ter fim. É como se a cidade não pedisse pressa, apenas presença.

Pipa: falésias, mar e uma vila que muda de rosto

O cÃ©u muda de cor enquanto o dia se despede no litoral potiguar QuÃ©ren Hapuque/EM/D.A Press

Localizada no município de Tibau do Sul, Pipa é um dos destinos mais famosos do litoral brasileiro. O vilarejo encanta pelas falésias coloridas, praias de águas cristalinas, áreas de preservação ambiental e uma atmosfera descontraída que atrai visitantes de diferentes partes do mundo. O antigo cenário de vila de pescadores e refúgio hippie dos anos 1970 hoje convive com uma Pipa cosmopolita, onde diferentes idiomas se misturam nas ruas e a vida noturna se estende sem pressa.

Chego à tarde, e o primeiro contato é sensorial: calor, umidade leve e o cheiro constante de maresia. A vila está a cerca de 85 km de Natal, e só no dia seguinte ela realmente se revela.

Pipa tem várias caras. Pela manhã, é quase silenciosa. À tarde, desperta com movimento nas lojas, nas galerias e nas bancas de artesanato. À noite, se transforma completamente e a rua principal vira o coração pulsante da vila.

Artistas ocupam as calçadas pintando ao vivo, enquanto bancas de arte exibem peças em madeira, tecido e cerâmica. Turistas de diferentes nacionalidades cruzam o mesmo espaço: brasileiros, argentinos, italianos, franceses e espanhóis dividem a rua como se fosse um pequeno mapa do mundo condensado em poucos metros. Em uma esquina, um grupo de gremistas acompanha um jogo em um bar; em outra, casais caminham sem destino, embalados pela música que sai dos bares.

Os restaurantes acompanham essa diversidade. Há desde espaços simples até cozinhas mais elaboradas, com forte presença da gastronomia internacional e regional. Entre eles, o Porcellino d’Oro se destaca como um refúgio mais intimista dentro da vila. À primeira vista discreto, o restaurante revela um ambiente de iluminação baixa, clima acolhedor e uma cozinha centrada em massas artesanais, risotos e embutidos de produção própria. É uma experiência que desacelera a noite, como se o tempo, ali dentro, corresse em outro ritmo.

Outro endereço que traduz a atmosfera de Pipa é a Creperia Athenas. Inspirado na Grécia, o espaço mistura arquitetura, música suave, drinks e crepes doces e salgados em um cenário que convida a permanecer mais um pouco.

Quando o dia nasce, Pipa muda novamente

A vila que à noite pulsa com música, encontros e diferentes sotaques amanhece em outro ritmo. As ruas ficam mais tranquilas, o movimento começa devagar e a paisagem natural assume o protagonismo.

É hora de descobrir que, além da vida noturna, Pipa também guarda uma relação profunda com a natureza.

O Chapadão é uma das primeiras paradas obrigatórias. A enorme falésia avermelhada funciona como um mirante natural entre a Praia do Amor e a Praia das Minas. Do alto, o visitante entende a dimensão do litoral potiguar: o mar se abre em diferentes tons de azul e, na maré baixa, a faixa de areia da Praia do Amor revela o desenho de um coração que deu nome ao lugar.

A natureza também se preserva no Santuário Ecológico de Pipa, uma área de Mata Atlântica protegida com trilhas, mirantes e caminhos que levam a paisagens quase intocadas. São 14 trilhas com diferentes níveis de dificuldade, passando por pontos como os mirantes da Prainha e das Tartarugas. Em dias de sorte, é possível observar as tartarugas marinhas no mar, uma lembrança de que esse pedaço do litoral é muito mais do que beleza.

Depois de um passeio nas falésias, trilhas e mar, a experiência segue em outro ritmo.

Indo de acordo com a proposta descolada do destino, uma das principais surpresas da viagem foi a Ponta de Pirambu, em Tibau do Sul. O espaço funciona como day use e parece um refúgio construído para apreciar a natureza. A piscina de borda infinita se mistura ao horizonte, os espaços de descanso acompanham a vegetação e a vista para o mar transforma qualquer pausa em contemplação.

O que torna o lugar ainda mais especial é a integração com a natureza. Iguanas circulam tranquilamente pelo espaço, atravessando os caminhos e compondo a calmaria do ambiente. Elas fazem parte daquela paisagem, como se sempre tivessem pertencido àquele cenário.

E para fechar o dia, a Lagoa de Guaraíras conduz o visitante para outro dos momentos mais marcantes de Pipa.

Lagoa de Guaraíras: natureza conduz o ritmo da viagem

O espetáculo do fim do dia na Lagoa de Guaraíras Quéren Hapuque/EM/D.A Press

Depois de conhecer a energia da vila, Pipa revela um outro lado: aquele em que o tempo parece diminuir a velocidade. Para fechar as experiências diurnas, não há lugar melhor do que a Lagoa de Guaraíras.

Pode até parecer exagero, mas é difícil encontrar um fim de tarde tão bonito quanto aquele. A lagoa muda conforme o sol começa a baixar. A água ganha tons dourados, os manguezais ficam ainda mais presentes e o reflexo do céu transforma a paisagem em uma pintura que se movimenta lentamente.

É uma Pipa diferente da noite cheia de música e idiomas misturados. Aqui, o silêncio ganha espaço, interrompido apenas pelo movimento da água e pelo som da natureza.

Uma lancha adentra a lagoa e, aos poucos, deixa a margem para trás. O caminho revela uma estrutura que parece ter surgido naturalmente no meio daquele cenário: um deck de madeira e um barco reformado que abrigam o Flutuante Aglaia, um dos passeios mais curiosos da região.

O que hoje recebe visitantes de todos os lugares nasceu de um sonho de família que ganhou forma sobre a própria lagoa. Um projeto que se materializou e acabou se juntando ao encanto de cada pessoa que chega ali navegando. O Aglaia não parece apenas um lugar construído na água, mas uma extensão da própria paisagem.

A conversa acontece sem pressa, enquanto o balanço da lagoa acompanha o momento e o céu muda de cor diante dos olhos. É o lugar perfeito para reunir família e amigos, tomar um bom drink e desfrutar dos sabores da culinária potiguar.

Mas Guaraíras não entrega beleza apenas no horizonte. Durante a navegação, a própria vida da lagoa aparece. Em alguns momentos, golfinhos surgem próximos à embarcação, acompanhando o percurso e criando aquele tipo de encontro inesperado que transforma uma viagem em memória.

Nos manguezais e áreas alagadas, outros moradores também chamam atenção. A garça-azul, uma das aves mais emblemáticas da região, aparece entre as margens da lagoa. Com sua plumagem acinzentada e bico escuro, ela encontra ali o ambiente ideal para buscar pequenos peixes e anfíbios.

Antes de terminar o dia, ainda há espaço para outro encontro entre paisagem e gastronomia. De frente para a Lagoa de Guaraíras, o Pipa Lagoa Hotel acompanha o ritmo tranquilo de Tibau do Sul. Cercado pelo verde e integrado à paisagem tropical, o espaço une conforto e natureza em um cenário onde a lagoa se torna parte da experiência.

Foi ali, com a vista da água acompanhando a mesa, que veio uma das surpresas gastronômicas da viagem.

No restaurante hotel os sabores nordestinos ganham uma leitura contemporânea. A estrela foi uma releitura da cartola, sobremesa tradicional de Pernambuco, conhecida pela combinação clássica de banana, queijo e açúcar.

Na versão do Pipa Lagoa, o doce ganha novas camadas: banana à milanesa, crumble, sorvete de creme, toffee e uma delicada telha de queijo manteiga. O resultado é um encontro de temperaturas e texturas, o crocante encontra o cremoso, o doce conversa com o toque salgado do queijo e tudo se equilibra em uma dança silenciosa no paladar.

Com a memória desses sabores ainda fresca, é hora de seguir viagem. A estrada deixa para trás a tranquilidade das lagoas e falésias de Pipa e conduz de volta à capital potiguar, onde outro elemento assume o protagonismo da paisagem: o vento.

Natal: uma cidade em movimento constante

De volta à capital do Rio Grande do Norte, muito se fala sobre as águas quentes de Natal, mas é o vento que parece apresentar a cidade.

Ele atravessa a capital potiguar, movimenta as dunas, refresca os caminhos e cria a sensação de que tudo está em constante transformação. Conhecida como a Cidade do Sol, por registrar mais de 300 dias de céu aberto por ano, Natal também carrega um título curioso: a Esquina do Continente.

A capital está em uma curva do litoral brasileiro voltada para o Atlântico e tem, a poucos quilômetros dali, o Cabo de São Roque, em Maxaranguape, o ponto da costa continental brasileira mais próximo da África.

Fundada em 1599 às margens do Rio Potengi, Natal é uma mistura de praias, lagoas, dunas e histórias que acontecem no ritmo de quem vive ali.

No litoral norte, a experiência começa antes mesmo das grandes paisagens. Para chegar a algumas praias é preciso atravessar uma balsa artesanal conduzida pelos balseiros. Uma travessia simples, mas que revela a essência do destino: cada pessoa faz parte da engrenagem que movimenta o turismo, do vendedor de água de coco ao bugueiro, do artesão ao restaurante na beira da praia.

E então vem a pergunta clássica:

“Com emoção ou sem emoção?”

Antes de acelerar pelas dunas, o bugueiro oferece as duas versões do passeio. O trajeto percorre praias, lagoas e dunas móveis, passando por cenários que parecem mudar o tempo todo.

Em Genipabu, essa transformação fica evidente. As dunas são carregadas pelo vento e nunca permanecem iguais. A paisagem se redesenha diariamente, criando a sensação de um deserto à beira-mar.

Entre areia, mar e lagoas, o passeio mistura aventura e contemplação. Para os mais aventureiros, Genipabu entrega ainda mais.

Na Lagoa de Genipabu, cercada por dunas e vegetação, o visitante encontra um cenário perfeito para banho e fotos. Já o esquibunda transforma a descida das dunas em brincadeira, levando os visitantes direto para a água em uma prancha de madeira.

Quem busca mais adrenalina pode encarar o aerobunda, uma tirolesa que parte do alto da duna e termina com um mergulho na lagoa.

O caminho ainda passa pela Lagoa de Jacumã, onde o famoso “kamikaze” mistura velocidade e diversão em uma descida sobre a água. Já o passeio de dromedário cria uma imagem quase improvável: caminhar sobre dunas tropicais em uma paisagem que lembra um deserto distante.

Mas, no fim, é a própria natureza que dá o espetáculo.

Por volta das 17h, os bugueiros costumam levar os visitantes ao alto das dunas para acompanhar o pôr do sol. O céu ganha tons dourados, o Atlântico reflete a luz e a areia continua sendo redesenhada pelo vento. Depois da aventura, o ritmo desacelera em Porto Mirim.

No Miramar de Porto Mirim, peixes e frutos do mar chegam à mesa acompanhados pela vista do litoral norte, uma pausa para contemplar a paisagem e entender que Natal também é feita de calma. O restaurante, amplo e de frente para o mar, tem a própria praia como cenário e transforma a refeição em um momento para aproveitar a brisa, e observar o movimento das ondas.

A capital potiguar deixa uma sensação difícil de explicar: a de que cada elemento, vento, areia, mar e pessoas, faz parte de uma mesma paisagem. E, seguindo pela costa, a viagem continua rumo a São Miguel do Gostoso, onde o litoral ganha novos ritmos e outras descobertas.

São Miguel do Gostoso: impossível não querer voltar

São Miguel do Gostoso tem uma característica rara: consegue ser um destino conhecido internacionalmente sem perder a simplicidade que o tornou especial.

A cerca de 110 quilômetros de Natal, a cidade cresceu, ganhou pousadas charmosas, restaurantes disputados e passou a receber visitantes de diferentes partes do Brasil e do mundo. Ainda assim, continua preservando o clima acolhedor da vila de pescadores.

Os ventos constantes transformaram o município em referência mundial para o kitesurfe e o windsurfe. Na Praia de Ponta do Santo Cristo, as velas coloridas se espalham pelo horizonte e ajudam a explicar por que tantos estrangeiros encontraram em Gostoso um lugar para voltar todos os anos e, em alguns casos, para chamar de casa.

Mas Gostoso vai muito além dos esportes

O melhor jeito de conhecer a cidade talvez seja caminhando sem pressa. Foi assim que encontrei a Rua da Xêpa, principal ponto de encontro do município. Ao longo da via, restaurantes, cafés, bares e lojas de artesanato ajudam a contar a história de uma cidade que recebeu influências de diversas partes do mundo sem abrir mão de sua identidade nordestina.

À medida que o sol começa a cair, a rua ganha movimento. Moradores e turistas ocupam as calçadas, conversam, observam o vai e vem das pessoas e transformam o espaço em um grande ponto de convivência a céu aberto.

Mas é em Tourinhos que São Miguel do Gostoso revela um de seus maiores espetáculos, considerada uma das praias mais bonitas do Rio Grande do Norte, ela chama atenção pelas formações rochosas esculpidas ao longo dos anos pela ação do vento e do mar. O cenário já impressiona durante o dia, mas se transforma completamente no fim da tarde.

Ali, graças à posição geográfica privilegiada da cidade, o sol se põe diretamente sobre o mar. É um fenômeno raro no litoral brasileiro e que atrai visitantes diariamente. Sentado na areia ou observando o horizonte das falésias, acompanhei o céu mudar de cor aos poucos, passando por tons dourados, alaranjados e avermelhados até que o sol desaparecesse completamente na linha do oceano.

Não é difícil entender por que tantos moradores defendem que este é o pôr do sol mais bonito do Brasil, mas algumas das experiências mais marcantes da região estão além dos limites da cidade.

Um recanto de águas cristalinas em meio ao oceano

Os Parrachos de Perobas, localizados no no município de Rio do Fogo estão entre os passeios mais procurados por quem visita o litoral norte potiguar.

A experiência começa ainda na faixa de areia da Praia de Perobas. Enquanto os visitantes aguardam o embarque, é possível observar uma movimentação que ajuda a entender a importância do turismo para a economia local. Homens e mulheres organizam os passeios, conduzem embarcações, orientam visitantes, registram fotografias, vendem bebidas e alimentos. O mar é o principal cenário, mas também é a fonte de renda de muitas famílias.

Pouco depois do embarque, as lanchas deixam a praia para trás. O percurso dura cerca de 15 minutos, tempo suficiente para observar a mudança gradual na paisagem. O azul mais intenso do oceano começa a dar lugar a tons claros de verde e turquesa.

Quando a embarcação reduz a velocidade, o motivo da fama dos parrachos fica evidente, a transparência da água impressiona. Em alguns pontos, é possível enxergar os recifes de corais antes mesmo de entrar no mar. Durante a maré baixa, as formações naturais criam piscinas de águas mornas e cristalinas que mais parecem um grande aquário a céu aberto.

Peixes coloridos circulam entre os visitantes enquanto o movimento das águas acontece de forma suave. Apesar da presença constante de turistas, a sensação é de equilíbrio. Os passeios acontecem em um ambiente onde a preservação ambiental e a contemplação da natureza caminham juntas.

De volta à praia, a experiência continua praticamente de onde ela começou.

Ao lado do ponto de embarque está o Tuná Cozinha do Mar. O restaurante parece uma extensão natural do passeio aos parrachos. Enquanto embarcações chegam e partem ao longo do dia, a cozinha valoriza ingredientes frescos e os sabores do litoral potiguar.

Foi ali que encontrei um dos maiores símbolos da gastronomia do estado: a ginga com tapioca. Declarada patrimônio cultural imaterial do Rio Grande do Norte, a combinação simples ajuda a traduzir a relação histórica entre o povo potiguar e o mar.

O mar como fonte de vida e trabalho para a comunidade Parrachos de Rio do Fogo Quéren Hapuque/EM/D.A Press

Mas não é apenas a comida que chama atenção. O atendimento é daqueles que fazem diferença na experiência. Com simpatia e atenção aos detalhes, a equipe recebe os visitantes de forma acolhedora, criando um clima leve e alinhado ao ritmo da praia. Entre a vista para o mar, o movimento das embarcações e a hospitalidade de quem trabalha no local, o almoço acaba se tornando mais um capítulo da viagem.

Entre uma vista privilegiada da praia, o movimento das embarcações e os sabores que chegam à mesa, o Tuna mostra que a experiência dos Parrachos de Perobas não termina quando o visitante retorna para a areia.

Lembranças pelo caminho

No caminho de volta, outra parada chama atenção.

Na Urca do Tubarão, sou recebido por Seu Edson com um sorriso largo e uma disposição quase inesgotável para contar histórias. A pousada, restaurante e cachaçaria artesanal guardam muito mais do que uma hospedagem: preservam parte da memória da região.

Móveis antigos, objetos históricos, redes espalhadas pelos jardins e uma coleção com cerca de cinco mil discos de vinil ajudam a criar uma atmosfera única, daquelas que fazem o visitante viajar também pelo tempo. Com muito bom humor, Seu Edson compartilha lembranças e transforma a visita em uma experiência de nostalgia, acolhimento e tradição.

Seguindo pelo caminho até a Praia de Tourinhos, encontro outro espaço que revela a força da cultura local: a Casa Reduto. A loja colaborativa reúne artistas independentes e associações, criando uma exposição permanente de trabalhos artesanais dentro de uma típica casinha nordestina.

Por todos os cômodos, estão espalhadas peças de mais de 100 artistas, com cerâmicas, bijuterias, roupas, bordados tradicionais e o famoso labirinto — uma técnica artesanal que faz parte da identidade potiguar. Além de aproximar criadores e visitantes, o espaço também promove encontros com artesãos locais, cursos e oficinas, mantendo vivas histórias e saberes que atravessam gerações.

O ritmo que move a vila

Na Vila Cavalo Marinho, a gastronomia ganha destaque com experiências que valorizam os sabores e a cultura local.

Ao entrar no Sampei, o visitante encontra um ambiente inspirado no Mediterrâneo. As paredes brancas decoradas com desenhos de peixes, os frutos do mar expostos no salão e a parrilla de tijolo refratário ajudam a construir uma experiência gastronômica que tem no frescor dos ingredientes seu principal diferencial.

A experiência fica ainda mais especial com a presença do chef, que apresenta os cortes, explica os peixes escolhidos e acompanha de perto o preparo. Com maestria, o prato nasce diante dos olhos, revelando cada etapa até chegar à mesa.

Mas basta sair pela porta do restaurante para que a experiência continue.

Ali ao lado, o forró toma conta da noite. Casais se embalam ao som da sanfona enquanto turistas e moradores compartilham o mesmo salão. Os idiomas que se misturam pelas ruas da cidade parecem encontrar uma linguagem comum na pista de dança.

O português, o francês, o italiano, o alemão e tantos outros sotaques se unem no mesmo compasso, reforçando uma das características mais marcantes de São Miguel do Gostoso: a capacidade de receber pessoas do mundo inteiro sem perder suas raízes nordestinas.

Um mergulho com vista para o horizonte Quéren Hapuque/EM/D.A Press Em São Miguel do Gostoso, a preservação das tartarugas marinhas é realizada pelo monitoramento constante das praias Quéren Hapuque/EM/D.A Press O turismo se mistura ao cotidiano da vila Quéren Hapuque/EM/D.A Press Patrimônio cultural do Rio Grande do Norte, a ginga com tapioca ganha preparo especial pelas mãos da chef Kele Dutra no Tuna Cozinha do Mar Quéren Hapuque/EM/D.A Press O turismo movimenta a vila e cria encontros entre quem chega e quem chama Gostoso de casa Quéren Hapuque/EM/D.A Press Com emoção ou sem emoção? Quéren Hapuque/EM/D.A Press A vida na praia vai além do mar Quéren Hapuque/EM/D.A Press Um retrato de quem tem a lagoa como companheira diária e fonte de sustento Quéren Hapuque/EM/D.A Press Barcos espalhados pela Lagoa de Guaraíras mostram a relação entre moradores, pesca e turismo na região Quéren Hapuque/EM/D.A Press Um aquário natural entre corais e peixes coloridos Quéren Hapuque/EM/D.A Press Vielas e galerias, Pipa mostra sua alma criativa e multicultural. Quéren Hapuque/EM/D.A Press Garça-azul: uma moradora da Lagoa de Guaraíras Quéren Hapuque/EM/D.A Press Fachada do restaurante Tuná Quéren Hapuque/EM/D.A Press Na Urca do Tubarão, Seu Edson transforma lembranças em parte da experiência de quem chega Quéren Hapuque/EM/D.A Press Lagoa de Jacumã, uma tirolesa que te leva do alto das dunas direto para as águas refrescantes da lago Quéren Hapuque/EM/D.A Press Turistas relaxam no Flutuante Aglaia enquanto o sol se põe sobre a Lagoa de Guaraíras Quéren Hapuque/EM/D.A Press A Lagoa de Jacumã está a 35 quilômetros da cidade de Natal Quéren Hapuque/EM/D.A Press Natal vista das dunas Quéren Hapuque/EM/D.A Press Patrimônio cultural do Rio Grande do Norte, a ginga com tapioca ganha preparo especial pelas mãos da chef Kele Dutra no Tuna Cozinha do Mar Quéren Hapuque/EM/D.A Press Forró na Vila Cavalo Marinho Quéren Hapuque/EM/D.A Press No Pipa Lagoa Hotel, a releitura da cartola une tradição nordestina, novos sabores e uma vista privilegiada para a lagoa Quéren Hapuque/EM/D.A Press Seu Edson mostrando um disco de vinil Quéren Hapuque/EM/D.A Press Rua da Xêpa: o coração social da cidade Quéren Hapuque/EM/D.A Press Por dentro da Casa Reduto, peças de mais de 100 artistas contam histórias através de cerâmicas, bordados e criações artesanais Quéren Hapuque/EM/D.A Press Porcellino d’Oro; um reduto italiano em Pipa Quéren Hapuque/EM/D.A Press O espetáculo do fim do dia na Lagoa de Guaraíras Quéren Hapuque/EM/D.A Press Do mar para a mesa: peixes frescos são o destaque da cozinha do Sampei Quéren Hapuque/EM/D.A Press Por do sol que mergulha diretamente no mar calmo da Praia de Tourinhos Quéren Hapuque/EM/D.A Press O céu muda de cor enquanto o dia se despede no litoral potiguar Quéren Hapuque/EM/D.A Press Na pista, diferentes sotaques se encontram no mesmo ritmo do forró Quéren Hapuque/EM/D.A Press Casa Reduto: um espaÃ§o que preserva a cultura potiguar por meio da arte e do artesanato local QuÃ©ren Hapuque/EM/D.A Press No Sampei, a gastronomia acompanha o ritmo da vila, com pratos que celebram a riqueza do mar Quéren Hapuque/EM/D.A Press Pratos que unem frescor, técnica e ingredientes regionais Quéren Hapuque/EM/D.A Press Porcellino d’Oro; um reduto italiano em Pipa Quéren Hapuque/EM/D.A Press No Sampei, o chef transforma ingredientes frescos do mar em uma experiência gastronômica Quéren Hapuque/EM/D.A Press No mirante da Praia do Madeiro, natureza e vida selvagem dividem o cenário Quéren Hapuque/EM/D.A Press Com uma vibe leve e histórias sem fim, Seu Edson encanta quem passa pela Urca do Tubarão Quéren Hapuque/EM/D.A Press Vielas e galerias, Pipa mostra sua alma criativa e multicultural. Quéren Hapuque/EM/D.A Press O céu muda de cor enquanto o dia se despede no litoral potiguar Quéren Hapuque/EM/D.A Press Um refúgio de cultura e tradição no caminho entre as paisagens de São Miguel do Gostoso. Quéren Hapuque/EM/D.A Press Feira na rua da Xêpa Quéren Hapuque/EM/D.A Press Flutuante Aglaia, na Lagoa de Guaraíras, em Tibau do Sul, Quéren Hapuque/EM/D.A Press Voltar Próximo

Mi Secreto

Para prolongar essa experiência, encontro no Mi Secreto uma das hospedagens mais especiais de São Miguel do Gostoso. Na Praia da Ponta do Santo Cristo, a porta da felicidade parece se abrir para um convite simples: permanecer, contemplar e aproveitar cada detalhe desse lugar.

De frente para o oceano, o hotel boutique une conforto, privacidade e uma conexão direta com a paisagem. São 22 suítes e uma villa privada com três quartos, além de uma estrutura pensada para transformar a estadia em uma experiência completa, com restaurante, beach club, piscina de seixos com sala de estar e bar molhado, spa e espaço fitness.

Ali, cada momento convida a ficar mais um pouco. E a gastronomia também faz parte desse cuidado: o cardápio, criado pelo chef italiano Lorenzo Mancini, celebra o encontro entre a cozinha mediterrânea e os sabores autênticos do Nordeste brasileiro.

Com mais de 200 meios de hospedagem, cerca de 30 restaurantes e uma economia fortemente ligada ao turismo, São Miguel do Gostoso vive do encontro entre visitantes e moradores. Mas os números contam apenas parte da história.

A outra parte está no vento constante que movimenta as velas no mar, no trabalho de quem faz cada passeio acontecer, nos sabores que chegam à mesa e no espetáculo diário de um sol que, todas as tardes, encontra o oceano diante dos olhos de quem escolhe desacelerar e simplesmente contemplar.

*A jornalista viajou a convite da Empresa Potiguar de Promoção Turística S/A (Emprotur) e Latam, com apoio da Luck Receptivo

SERVIÇO

PIPA



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Pipa Lagoa Hotel: @pipalagoahotel

Pousada Xamã: @pousadaxama

Porcellino d’Oro: @porcellinodoropipa

Creperia Athenas: @athenaspipa

Miramar de Porto Mirim: @restaurantemiramar_



SÃO MIGUEL DO GOSTOSO