Caminhos da história: Minas Novas lança experiência sensorial turística

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

O azul e o branco dominam a paisagem de Minas Novas. As fachadas caiadas das igrejas e dos casarões, emolduradas por portas e janelas azuis, parecem desafiar o tempo. Basta um primeiro olhar para perceber que ali o passado não ficou para trás — ele permanece vivo, vibrante e integrado ao cotidiano da cidade.

Esqueça a ideia de conhecer uma cidade apenas pelos cartões-postais. Em Minas Novas, no Vale do Jequitinhonha, a proposta é outra: caminhar sem pressa, ouvir histórias, admirar construções centenárias, provar quitandas feitas como antigamente e descobrir que o maior patrimônio do município está justamente na forma como preserva sua identidade.

Essa é a essência da Trilha do Patrimônio – Minas Novas: Novas Descobertas, lançada pelo Sebrae Minas em parceria com a Prefeitura para transformar o Centro Histórico em um grande museu a céu aberto.

O percurso possui 1,78 quilômetro e reúne 31 atrativos, entre igrejas, casarões, monumentos, prédios históricos e um patrimônio natural. A caminhada começa na Capela São Gonçalo do Amarante, segue até a Igreja Nossa Senhora do Rosário e conta ainda com uma extensão até a Gruta de Nossa Senhora do Bom Sucesso.

Embora possa ser percorrida em cerca de meia hora, a proposta é dedicar entre três e quatro horas para aproveitar cada parada e mergulhar nas histórias que moldaram a cidade ao longo de quase 300 anos.

Entre igrejas, casarões e memórias

O Sobradão de Minas Novas é um dos edifícios históricos mais importantes do Vale do Jequitinhonha. Construído em 1821, ele é popularmente conhecido como o "primeiro arranha-céu do Brasil" Filipe Gutfraind/Divulgação

Entre os destaques estão o Sobradão, uma das construções coloniais mais emblemáticas da região, as igrejas de São Francisco de Assis, Nossa Senhora do Amparo dos Homens Pardos e Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, além do Toco da Forca, local cercado por lendas que remetem à passagem de Tiradentes por Minas Novas.

O roteiro também valoriza o patrimônio imaterial da cidade, levando o visitante a conhecer as tradicionais quitandas do Vale do Jequitinhonha, como cavaca, tareco, pão de canela e empadinhas, receitas preservadas por gerações e que hoje fazem parte de um processo de reconhecimento como patrimônio cultural.

Mais do que um novo atrativo turístico, a trilha foi criada para fortalecer a economia local. Ao longo do percurso, os visitantes são incentivados a conhecer ateliês, cafeterias, restaurantes, lojas de artesanato e pequenos negócios, prolongando a permanência na cidade e movimentando setores como gastronomia, hospedagem e comércio.

Segundo o Sebrae Minas, a iniciativa transforma a rica identidade cultural de Minas Novas em um ativo de desenvolvimento sustentável, oferecendo ao turista uma experiência autêntica e aos empreendedores novas oportunidades de renda.

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Tecnologia a serviço da cultura

Toda a experiência será autoguiada, com acesso gratuito a um guia digital e audioguias disponíveis no Spotify, permitindo que cada visitante percorra o roteiro no seu próprio ritmo. Em tempos de viagens cada vez mais voltadas para experiências genuínas, Minas Novas mostra que caminhar por suas ruas é muito mais do que fazer turismo: é conhecer um pedaço vivo da história de Minas Gerais, onde cada pedra, cada receita e cada construção têm uma história para contar.