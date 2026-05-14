Quando ir a João Pessoa: a melhor época para fugir das chuvas

Quer planejar uma viagem para João Pessoa e garantir dias de sol? Embora a capital da Paraíba seja quente durante o ano todo, um período específico concentra a menor chance de chuvas, sendo ideal para aproveitar as praias e os passeios ao ar livre. O segredo para não errar na escolha é mirar nos meses da segunda metade do ano, especialmente entre setembro e fevereiro. Nessa janela de tempo, o clima na região fica mais seco e estável.

As temperaturas médias se mantêm elevadas, variando entre 26°C e 30°C, e os ventos fortes e constantes típicos do Nordeste nessa época trazem um frescor delicioso, tornando a sensação térmica muito mais agradável. É o momento perfeito para desfrutar de tudo que a cidade oferece sem a preocupação de uma chuva inesperada.

A melhor época para sol e mar cristalino

O período de setembro a fevereiro é considerado o melhor período, não apenas pelo clima, mas também pelas condições do mar. As águas ficam mais claras e calmas, com tons de azul e verde, ideais para os passeios de barco que levam às piscinas naturais de Picãozinho e Seixas.

Para aproveitar ao máximo esses passeios, planeje sua viagem durante as luas cheia ou nova, quando a maré fica mais baixa. O volume de chuva mensal é baixo, um grande contraste com o inverno. Além disso, os meses de setembro e outubro oferecem um excelente custo-benefício, com tempo firme e a cidade menos movimentada.

Fevereiro ainda faz parte da estação seca e é um excelente mês para a visita, marcando o auge do verão. Já março inicia a transição para o período chuvoso, com um aumento na probabilidade de pancadas de chuva, embora o sol ainda costume predominar na maior parte dos dias.

Quando evitar: os meses mais chuvosos

Se o seu objetivo principal é fugir das chuvas, o período a ser evitado vai de abril a julho. Esses meses concentram o inverno na região, com um aumento significativo no volume de precipitação. Especialmente em maio e junho, as chuvas se tornam mais frequentes e intensas, resultando em dias nublados e mar mais agitado.

A capital paraibana, João Pessoa, oferece cenários ensolarados e áreas verdes para desfrutar da melhor época de visita.ClilsonJr de Getty Images

Viajar nessa época não significa que sua viagem estará perdida, pois as chuvas costumam ser intermitentes, com aberturas de sol. No entanto, a probabilidade de ter passeios cancelados ou dias inteiros de tempo fechado é consideravelmente maior. As temperaturas, por outro lado, continuam agradáveis, raramente ficando abaixo de 24°C.

Agosto funciona como um mês de transição. As chuvas começam a diminuir, mas o tempo ainda pode ser instável. Para quem tem flexibilidade, esperar até setembro garante uma experiência com maior chance de céu azul e sol constante para aproveitar o litoral paraibano.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.