Quando ir a João Pessoa: a melhor época para fugir das chuvas
A capital paraibana tem clima quente o ano todo, mas alguns meses são mais chuvosos; veja o guia completo para planejar sua viagem e aproveitar o sol.
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Quer planejar uma viagem para João Pessoa e garantir dias de sol? Embora a capital da Paraíba seja quente durante o ano todo, um período específico concentra a menor chance de chuvas, sendo ideal para aproveitar as praias e os passeios ao ar livre. O segredo para não errar na escolha é mirar nos meses da segunda metade do ano, especialmente entre setembro e fevereiro. Nessa janela de tempo, o clima na região fica mais seco e estável.
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As temperaturas médias se mantêm elevadas, variando entre 26°C e 30°C, e os ventos fortes e constantes típicos do Nordeste nessa época trazem um frescor delicioso, tornando a sensação térmica muito mais agradável. É o momento perfeito para desfrutar de tudo que a cidade oferece sem a preocupação de uma chuva inesperada.
A melhor época para sol e mar cristalino
O período de setembro a fevereiro é considerado o melhor período, não apenas pelo clima, mas também pelas condições do mar. As águas ficam mais claras e calmas, com tons de azul e verde, ideais para os passeios de barco que levam às piscinas naturais de Picãozinho e Seixas.
Para aproveitar ao máximo esses passeios, planeje sua viagem durante as luas cheia ou nova, quando a maré fica mais baixa. O volume de chuva mensal é baixo, um grande contraste com o inverno. Além disso, os meses de setembro e outubro oferecem um excelente custo-benefício, com tempo firme e a cidade menos movimentada.
Fevereiro ainda faz parte da estação seca e é um excelente mês para a visita, marcando o auge do verão. Já março inicia a transição para o período chuvoso, com um aumento na probabilidade de pancadas de chuva, embora o sol ainda costume predominar na maior parte dos dias.
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Quando evitar: os meses mais chuvosos
Se o seu objetivo principal é fugir das chuvas, o período a ser evitado vai de abril a julho. Esses meses concentram o inverno na região, com um aumento significativo no volume de precipitação. Especialmente em maio e junho, as chuvas se tornam mais frequentes e intensas, resultando em dias nublados e mar mais agitado.
Viajar nessa época não significa que sua viagem estará perdida, pois as chuvas costumam ser intermitentes, com aberturas de sol. No entanto, a probabilidade de ter passeios cancelados ou dias inteiros de tempo fechado é consideravelmente maior. As temperaturas, por outro lado, continuam agradáveis, raramente ficando abaixo de 24°C.
Agosto funciona como um mês de transição. As chuvas começam a diminuir, mas o tempo ainda pode ser instável. Para quem tem flexibilidade, esperar até setembro garante uma experiência com maior chance de céu azul e sol constante para aproveitar o litoral paraibano.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.