Lanches na bagagem de mão: veja o que pode levar e evite perrengues

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Levar um lanche na bagagem de mão pode ser uma ótima maneira de economizar dinheiro e garantir que você tenha algo para comer durante o voo, especialmente em viagens longas ou com conexões. No entanto, existem regras específicas sobre o que pode e o que não pode ser levado a bordo, e elas variam entre voos nacionais e internacionais.

Conhecer essas regras é fundamental para evitar o descarte de alimentos na inspeção de segurança e começar sua viagem sem estresse. A seguir, detalhamos o que você precisa saber para preparar sua mala de mão com lanches saborosos e permitidos.

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O que pode levar em voos nacionais

Em voos dentro do Brasil, as regras para alimentos sólidos são bastante flexíveis. Você pode levar itens como sanduíches, frutas inteiras, biscoitos, barras de cereal e salgadinhos. O ideal é que estejam bem embalados em recipientes herméticos ou sacos tipo "ziploc" para evitar odores e vazamentos.



Para alimentos líquidos ou pastosos (como iogurtes, geleias, patês, sopas ou mel), a regra de segurança nos aeroportos brasileiros recomenda frascos de até 100 ml cada. Embora o rigor seja maior em voos internacionais, muitos canais de inspeção doméstica aplicam o mesmo limite para facilitar o fluxo no raio-X. Bebidas alcoólicas têm regras específicas: podem ser transportadas em embalagens de até 1 litro, com limite total de 5 litros por passageiro, desde que contenham entre 24% e 70% de graduação alcoólica.



Exceções importantes: Comida de bebê (papinhas e leite) e medicamentos com receita podem ser levados em volumes maiores, apenas na quantidade necessária para a duração do voo.

Regras para voos internacionais

Dicas para embalar seus lanches

Para garantir que seus lanches cheguem intactos e sem causar problemas, siga estas dicas:

Use potes com boa vedação para evitar vazamentos.

Para sanduíches, use papel alumínio ou filme plástico.

Evite alimentos com cheiros muito fortes para não incomodar outros passageiros.

Leve guardanapos para manter a limpeza.

Lembre-se sempre de verificar as regras específicas da sua companhia aérea e do país de destino, pois pode haver variações. Planejar com antecedência garante uma viagem mais tranquila e saborosa.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.