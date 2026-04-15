O truque do copo na maçaneta do hotel: para que serve e quando usar
Descubra como essa dica de viagem simples pode aumentar sua proteção; entenda o mecanismo e as situações ideais para ter mais segurança na hospedagem
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Viajar é uma experiência enriquecedora, mas a segurança em locais desconhecidos, como quartos de hotel, é uma preocupação constante para muitos. Em meio a diversas dicas de proteção que circulam online, uma se destaca pela simplicidade e eficácia: o truque de colocar um copo na maçaneta da porta. Essa técnica, popularizada nas redes sociais por comissários de bordo e influenciadores de viagem, funciona como um alarme improvisado e de baixo custo, oferecendo uma camada extra de tranquilidade durante a sua estadia.
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Como o truque do copo funciona?
O mecanismo é bastante simples. Ao chegar ao seu quarto de hotel, basta equilibrar um copo de vidro ou uma caneca na parte interna da maçaneta da porta. A técnica é mais eficaz em maçanetas do tipo alavanca, que são comuns na maioria dos hotéis. Se alguém tentar girar a maçaneta pelo lado de fora, o movimento fará com que o copo caia no chão, produzindo um barulho alto e repentino. Esse som tem duas finalidades: alertar quem está dentro do quarto sobre a tentativa de entrada e, potencialmente, assustar o intruso, fazendo-o desistir da ação.
Quando essa dica é mais útil?
Embora não substitua as travas de segurança tradicionais, o truque do copo pode ser particularmente útil em diversas situações. Considere usá-lo quando:
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Você está viajando sozinho(a) e deseja um alerta sonoro adicional para se sentir mais seguro(a).
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A porta do quarto não possui uma trava de segurança (corrente ou ferrolho) ou ela parece frágil.
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Você está hospedado em um local com histórico de segurança questionável ou em uma área que não conhece bem.
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Simplesmente para ter mais paz de espírito e conseguir dormir melhor, sabendo que qualquer tentativa de violação da porta produzirá um alerta imediato.
É uma solução infalível?
É crucial entender que o truque do copo na maçaneta não é uma solução de segurança infalível. Sua principal função é ser um alarme, e não uma barreira física. A técnica não impede fisicamente que a porta seja aberta, apenas avisa sobre a tentativa. Além disso, sua eficácia depende do tipo de maçaneta, não funciona em maçanetas redondas (de girar), e da sensibilidade do seu sono. Mesmo assim, como medida de precaução adicional e de custo zero, continua sendo uma dica valiosa para o arsenal de qualquer viajante.
A recomendação é sempre combinar essa tática com outras práticas de segurança, como trancar a porta com todas as travas disponíveis, verificar se a porta está bem fechada antes de dormir e nunca abrir a porta para estranhos sem antes confirmar a identidade pelo olho mágico ou interfone.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.