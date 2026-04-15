O truque do copo na maçaneta do hotel: para que serve e quando usar

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Viajar é uma experiência enriquecedora, mas a segurança em locais desconhecidos, como quartos de hotel, é uma preocupação constante para muitos. Em meio a diversas dicas de proteção que circulam online, uma se destaca pela simplicidade e eficácia: o truque de colocar um copo na maçaneta da porta. Essa técnica, popularizada nas redes sociais por comissários de bordo e influenciadores de viagem, funciona como um alarme improvisado e de baixo custo, oferecendo uma camada extra de tranquilidade durante a sua estadia.

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Como o truque do copo funciona?

O mecanismo é bastante simples. Ao chegar ao seu quarto de hotel, basta equilibrar um copo de vidro ou uma caneca na parte interna da maçaneta da porta. A técnica é mais eficaz em maçanetas do tipo alavanca, que são comuns na maioria dos hotéis. Se alguém tentar girar a maçaneta pelo lado de fora, o movimento fará com que o copo caia no chão, produzindo um barulho alto e repentino. Esse som tem duas finalidades: alertar quem está dentro do quarto sobre a tentativa de entrada e, potencialmente, assustar o intruso, fazendo-o desistir da ação.

Quando essa dica é mais útil?

Embora não substitua as travas de segurança tradicionais, o truque do copo pode ser particularmente útil em diversas situações. Considere usá-lo quando:

Você está viajando sozinho(a) e deseja um alerta sonoro adicional para se sentir mais seguro(a).

A porta do quarto não possui uma trava de segurança (corrente ou ferrolho) ou ela parece frágil.

Você está hospedado em um local com histórico de segurança questionável ou em uma área que não conhece bem.

Simplesmente para ter mais paz de espírito e conseguir dormir melhor, sabendo que qualquer tentativa de violação da porta produzirá um alerta imediato.

É uma solução infalível?

É crucial entender que o truque do copo na maçaneta não é uma solução de segurança infalível. Sua principal função é ser um alarme, e não uma barreira física. A técnica não impede fisicamente que a porta seja aberta, apenas avisa sobre a tentativa. Além disso, sua eficácia depende do tipo de maçaneta, não funciona em maçanetas redondas (de girar), e da sensibilidade do seu sono. Mesmo assim, como medida de precaução adicional e de custo zero, continua sendo uma dica valiosa para o arsenal de qualquer viajante.

A recomendação é sempre combinar essa tática com outras práticas de segurança, como trancar a porta com todas as travas disponíveis, verificar se a porta está bem fechada antes de dormir e nunca abrir a porta para estranhos sem antes confirmar a identidade pelo olho mágico ou interfone.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.