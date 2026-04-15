Por que tirar foto do passaporte antes de viajar pode te salvar?

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Estar em um país estrangeiro e perceber que perdeu o passaporte é o início de um grande pesadelo para qualquer viajante. A situação pode gerar pânico, burocracia e até mesmo o risco de perder voos e reservas. No entanto, um gesto extremamente simples antes de embarcar pode ser a chave para resolver esse problema de forma muito mais rápida e tranquila: tirar uma foto do seu passaporte.

Leia Mais

O que fazer se perder o passaporte no exterior?

Caso o pior aconteça, manter a calma é o primeiro passo. Em seguida, siga este procedimento padrão para garantir sua volta para casa em segurança:

Registre um Boletim de Ocorrência (B.O.): Procure a autoridade policial local e relate a perda, furto ou roubo do documento. Esse registro é essencial para os próximos passos. Contate a Embaixada ou Consulado do Brasil: Com o B.O. em mãos, entre em contato com a repartição consular brasileira mais próxima. É fundamental agendar um atendimento para solicitar um novo documento de viagem. Você pode encontrar a unidade mais próxima através do Portal Consular do Ministério das Relações Exteriores.

A solução: Autorização de Retorno ao Brasil (ARB)

Como a emissão de um novo passaporte no exterior pode levar semanas, a solução para que você possa voltar para casa é a Autorização de Retorno ao Brasil (ARB). Trata-se de um documento de viagem emergencial, com validade restrita apenas para o voo de volta ao Brasil.

Para obter a ARB, você precisará apresentar o boletim de ocorrência e outros documentos que comprovem sua identidade. E é aqui que a foto do seu passaporte perdido se torna sua maior aliada. A ARB é gratuita, mas o tempo para sua emissão pode variar dependendo do posto consular e da complexidade de cada caso.

Como a foto do passaporte ajuda?

A fotografia da página de identificação do seu passaporte contém todas as informações essenciais que o consulado precisa para agilizar o processo: seu nome completo, número do passaporte, data de emissão e de validade, e sua foto. Com esses dados em mãos, a verificação da sua identidade e a emissão da ARB se tornam um processo muito mais simples e rápido, evitando longas esperas e dores de cabeça.

Dicas para guardar a foto e outros documentos com segurança

Não basta apenas tirar a foto; é preciso garantir que você terá acesso a ela quando precisar. Considere estas opções:

E-mail: Envie a foto para seu próprio e-mail. É uma forma simples e eficaz de ter o arquivo acessível de qualquer lugar com internet.

Nuvem: Salve a imagem em serviços de armazenamento como Google Drive, Dropbox ou iCloud.

Contato de confiança: Envie a foto para um familiar ou amigo de confiança que possa te encaminhar o arquivo rapidamente em caso de emergência.

Cópia física: Além da digital, leve uma cópia física da página de identificação do passaporte, guardada separadamente do documento original. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.