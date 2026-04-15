Quanto custa despachar bagagem em 2026? Veja os preços de cada aérea

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Valores atualizados em abril de 2026.

Planejar uma viagem em 2026 exige atenção a um detalhe que pode pesar no bolso: o despacho de bagagem. A política de preços atual da Latam, Gol e Azul em voos nacionais mostra como os custos podem pesar no orçamento. A principal regra é a antecedência, que garante valores mais baixos.

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Os valores para despachar uma mala de até 23 kg mudam conforme o canal de compra e o momento em que o serviço é adquirido. Comprar o despacho junto com a passagem, pela internet, é sempre a opção mais econômica. Deixar para fazer o pagamento no balcão do aeroporto pode até dobrar o custo, transformando uma despesa planejada em um gasto inesperado.

A tendência é que essa diferenciação de preços se mantenha e os valores sejam reajustados pela inflação. A estratégia das companhias é incentivar o passageiro a viajar com menos volume e a resolver todas as pendências de forma online, otimizando o atendimento nos aeroportos.

Preços para despachar bagagem em 2026

Para ter uma base de cálculo para sua viagem, é útil conhecer os valores praticados pelas principais empresas que operam no Brasil. Confira os preços médios para a primeira bagagem despachada em voos domésticos, considerando a compra antecipada pelos canais digitais.

Latam: o custo da primeira peça de 23 kg, quando comprada com antecedência no site ou aplicativo, parte de R$ 140, podendo variar conforme a rota. Se a aquisição for feita mais perto da data do voo ou durante o check-in online, o valor sobe para entre R$ 170 e R$ 175. No balcão do aeroporto, o preço chega a R$ 200.

Gol: a companhia segue uma lógica parecida. A primeira bagagem despachada sai por R$ 130 nos canais digitais. Caso o serviço seja contratado no aeroporto, o preço salta para R$ 180. A segunda mala despachada também tem valores progressivos, começando em R$ 155 na compra antecipada.

Azul: os preços podem variar conforme a tarifa do bilhete. Na tarifa "Mais Azul", a primeira bagagem já está inclusa. Para clientes da tarifa "Azul", o valor para a primeira mala comprada online é de R$ 175. No balcão do aeroporto, o serviço sobe para R$ 200 ou mais, dependendo da rota.

Para evitar surpresas, a recomendação é sempre incluir o despacho no momento da compra da passagem. Lembre-se que os valores podem mudar, por isso é fundamental consultar os sites oficiais das companhias antes de viajar. Além disso, verificar o peso e as dimensões da mala de mão é crucial para não precisar despachá-la de última hora, o que geraria o custo mais alto de todos.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.