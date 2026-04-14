Etiqueta na mala: o truque simples para uma viagem mais segura

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

A cena é clássica em qualquer aeroporto: dezenas de malas pretas, praticamente idênticas, girando na esteira de bagagens. A dúvida sobre qual é a sua pode gerar ansiedade e até trocas acidentais. No entanto, uma solução simples e barata pode evitar toda essa confusão e ainda aumentar a segurança da sua viagem: o uso de uma fita colorida, um lenço ou uma etiqueta de identificação chamativa.

Por que o uso é recomendado?

Identificar a mala com um item pessoal e colorido vai além da estética. Trata-se de uma medida prática que facilita a rápida visualização da sua bagagem em meio a tantas outras parecidas. Especialistas em segurança de aeroportos recomendam a prática, pois ela diminui o tempo que o passageiro passa exposto na área de retirada, um local de grande movimento. E, contrariamente a mitos circulantes, as fitas coloridas não interferem no escaneamento de segurança dos aeroportos, sendo uma forma segura e eficaz de diferenciar seus pertences.

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Principais benefícios

Adotar um identificador visual para sua bagagem oferece vantagens importantes que combinam praticidade e segurança. Veja as principais:

Agilidade na identificação: Localize sua mala de longe assim que ela aparecer na esteira, economizando tempo e evitando aglomerações.

Prevenção de trocas: A diferenciação clara impede que outro passageiro pegue sua mala por engano e que você faça o mesmo.

Maior segurança: Malas que se destacam visualmente são menos visadas por ladrões, que preferem bagagens genéricas para não chamar atenção. Uma identificação clara pode, portanto, desencorajar tentativas de furto.

Auxílio em caso de extravio: Se a mala for perdida, um identificador único e chamativo facilita a descrição e a localização pela companhia aérea.

Como personalizar sua mala

A criatividade é o limite na hora de dar uma cara nova à sua bagagem. Além da tradicional etiqueta com nome e telefone, considere outras opções para garantir que sua mala seja única:

Fitas e lenços coloridos: Amarre um pedaço de tecido com uma cor vibrante ou estampa na alça superior ou lateral.

Capas para malas: Além de protegerem contra arranhões, as capas vêm em diversas estampas e cores, tornando a mala inconfundível.

Adesivos e chaveiros: Cole adesivos de viagens ou pendure um chaveiro grande e diferente para dar um toque pessoal.

Etiquetas inteligentes: Para os mais tecnológicos, existem as tags com rastreadores (como AirTags ou SmartTags) que permitem acompanhar a localização da mala em tempo real por meio de um aplicativo no celular.

Independentemente da sua escolha, o importante é tornar sua bagagem facilmente reconhecível. Esse pequeno cuidado transforma a experiência de retirada de malas e adiciona uma camada extra de tranquilidade à sua viagem.

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