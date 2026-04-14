Etiqueta na mala: o truque simples para uma viagem mais segura
Mais que um enfeite, usar uma fita ou etiqueta na mala agiliza a identificação da bagagem na esteira e evita trocas; veja mais dicas de aeroporto
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A cena é clássica em qualquer aeroporto: dezenas de malas pretas, praticamente idênticas, girando na esteira de bagagens. A dúvida sobre qual é a sua pode gerar ansiedade e até trocas acidentais. No entanto, uma solução simples e barata pode evitar toda essa confusão e ainda aumentar a segurança da sua viagem: o uso de uma fita colorida, um lenço ou uma etiqueta de identificação chamativa.
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Por que o uso é recomendado?
Identificar a mala com um item pessoal e colorido vai além da estética. Trata-se de uma medida prática que facilita a rápida visualização da sua bagagem em meio a tantas outras parecidas. Especialistas em segurança de aeroportos recomendam a prática, pois ela diminui o tempo que o passageiro passa exposto na área de retirada, um local de grande movimento. E, contrariamente a mitos circulantes, as fitas coloridas não interferem no escaneamento de segurança dos aeroportos, sendo uma forma segura e eficaz de diferenciar seus pertences.
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Principais benefícios
Adotar um identificador visual para sua bagagem oferece vantagens importantes que combinam praticidade e segurança. Veja as principais:
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Agilidade na identificação: Localize sua mala de longe assim que ela aparecer na esteira, economizando tempo e evitando aglomerações.
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Prevenção de trocas: A diferenciação clara impede que outro passageiro pegue sua mala por engano e que você faça o mesmo.
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Maior segurança: Malas que se destacam visualmente são menos visadas por ladrões, que preferem bagagens genéricas para não chamar atenção. Uma identificação clara pode, portanto, desencorajar tentativas de furto.
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Auxílio em caso de extravio: Se a mala for perdida, um identificador único e chamativo facilita a descrição e a localização pela companhia aérea.
Como personalizar sua mala
A criatividade é o limite na hora de dar uma cara nova à sua bagagem. Além da tradicional etiqueta com nome e telefone, considere outras opções para garantir que sua mala seja única:
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Fitas e lenços coloridos: Amarre um pedaço de tecido com uma cor vibrante ou estampa na alça superior ou lateral.
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Capas para malas: Além de protegerem contra arranhões, as capas vêm em diversas estampas e cores, tornando a mala inconfundível.
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Adesivos e chaveiros: Cole adesivos de viagens ou pendure um chaveiro grande e diferente para dar um toque pessoal.
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Etiquetas inteligentes: Para os mais tecnológicos, existem as tags com rastreadores (como AirTags ou SmartTags) que permitem acompanhar a localização da mala em tempo real por meio de um aplicativo no celular.
Independentemente da sua escolha, o importante é tornar sua bagagem facilmente reconhecível. Esse pequeno cuidado transforma a experiência de retirada de malas e adiciona uma camada extra de tranquilidade à sua viagem.
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