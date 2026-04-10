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Agência de turismo ou viagem DIY: qual a melhor opção para si

Analisamos os custos, riscos e benefícios de cada modelo para o ajudar a planear a sua próxima aventura sem surpresas e a poupar dinheiro

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Ana Leitão
Ana Leitão
Repórter
Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024
10/04/2026 12:29

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Agência de turismo ou viagem DIY: qual a melhor opção para si
Garantir a segurança e a documentação em dia é crucial para qualquer viagem, tema central na escolha entre agência de turismo ou planejamento DIY. crédito: Africa images

Planear uma viagem é quase tão emocionante como a própria viagem, mas a primeira grande decisão é sempre a mesma: contratar uma agência de turismo ou organizar tudo por conta própria (o chamado modelo DIY - Do It Yourself)? Ambas as opções têm vantagens e desvantagens, e a escolha certa depende do seu perfil, destino e prioridades.

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Em 2026, com o crescimento das plataformas digitais de comparação e a facilidade de acesso a informações, o planeamento DIY tornou-se mais acessível do que nunca. No entanto, as agências de turismo continuam a oferecer um serviço valioso que garante tranquilidade a muitos viajantes. Vamos analisar cada modelo.

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A Agência de Turismo: Conveniência e Segurança

Recorrer a uma agência é a solução ideal para quem procura simplicidade e segurança. Os agentes de viagens tratam de toda a logística, voos, alojamento, transfers e até vistos, poupando-lhe horas de pesquisa. Além disso, a sua experiência é crucial para recomendar os melhores destinos e evitar armadilhas turísticas. Em caso de imprevistos, como um voo cancelado ou um problema com o hotel, ter o suporte da agência faz toda a diferença.

Contrariamente à crença popular, nem sempre uma agência é mais cara. Graças a parcerias e negociações em volume, muitas vezes conseguem pacotes com preços competitivos que seriam difíceis de igualar individualmente, especialmente para resorts com tudo incluído ou cruzeiros.

A Viagem DIY: Flexibilidade e Controle

Para os viajantes que gostam de ter controle total, o modelo DIY é a escolha perfeita. Utilizando ferramentas online e aplicações de comparação de preços, é possível personalizar cada detalhe do roteiro, desde a escolha de um hotel a um voo com uma escala mais longa para conhecer outra cidade. Esta flexibilidade permite criar uma experiência verdadeiramente única e adaptada aos seus interesses.

A principal desvantagem é o tempo exigido para a pesquisa e o planeamento. Além disso, o viajante é o único responsável por resolver quaisquer problemas que surjam durante a viagem, o que pode ser estressante se não estiver preparado.

Um avião de brinquedo branco repousa sobre um globo terrestre colorido com fundo rosa.
Planejar sua próxima viagem global, seja por agência ou DIY, exige a escolha certa para seu perfil.aukidphumsirichat

Como escolher a melhor opção para si?

Para tomar a decisão, avalie os seguintes fatores:

  • Tipo de Destino: Para destinos complexos ou com barreiras culturais e linguísticas, como um safari na Tanzânia ou uma expedição ao Sudeste Asiático, a segurança e o conhecimento de uma agência são indispensáveis. Para um fim de semana em Paris, o planeamento DIY é geralmente mais simples e econômico.

  • Orçamento: Se o objetivo é poupar ao máximo e tem flexibilidade de datas, o modelo DIY permite-lhe encontrar as melhores promoções. No entanto, as agências podem oferecer pacotes com uma excelente relação custo-benefício.

  • Tempo Disponível: Se tem uma vida ocupada, o tempo que poupa ao delegar o planeamento a uma agência é um benefício valioso. Se, por outro lado, gosta do processo de pesquisa, o DIY pode ser parte da diversão.

  • Perfil do Viajante: Viajantes inexperientes, famílias com crianças ou pessoas que procuram apenas relaxar sem preocupações tendem a preferir a segurança de uma agência. Aventureiros e viajantes independentes geralmente valorizam mais a liberdade do DIY.

Não existe uma resposta única. A melhor escolha depende das suas circunstâncias e do tipo de experiência que procura. Para viagens a grandes cidades europeias, por exemplo, o modelo DIY pode gerar poupanças significativas em comparação com um pacote, dependendo das escolhas feitas. Já para aventuras mais complexas, o investimento numa agência pode compensar em tranquilidade e segurança.

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Este artigo foi gerado por inteligência artificial e revisto por um editor humano para garantir a sua qualidade e precisão.

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