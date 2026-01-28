Vai viajar sozinha? Seis dicas de segurança para qualquer lugar

Seja a lazer ou a negócios, planejamento e atenção constante podem minimizar os riscos de qualquer qualquer viagem. Adotar certas práticas, desde a escolha da hospedagem até os deslocamentos diários, pode salvar sua vida.

Cada destino pode ter suas particularidades, mas algumas precauções são universais e podem fazer toda a diferença. Confira, a seguir, seis dicas importantes principalmente para mulheres que vão viajar sozinhas.

1. Pesquise a fundo sobre a hospedagem

Antes de reservar o hotel, leia avaliações recentes de outras mulheres. Verifique a localização exata no mapa e use a visualização de rua para conhecer a vizinhança. Dê preferência a locais com recepção 24 horas e boas avaliações sobre segurança.

2. Compartilhe seu roteiro detalhado

Envie para alguém de confiança seu itinerário completo, incluindo voos, endereços onde você passará e contatos. Mantenha essa pessoa atualizada sobre mudanças de planos e combine horários para se comunicarem.

3. Use a tecnologia como aliada

Mantenha seu celular sempre carregado. Aplicativos de mapas permitem compartilhar sua localização em tempo real com contatos de emergência. Tenha os números da polícia local e de serviços de emergência salvos no telefone.

4. Mantenha a atenção ao seu redor

Evite andar com fones de ouvido em volume alto ou distraída com o celular em locais desconhecidos, principalmente à noite. Observe o movimento nas ruas e confie na sua percepção sobre pessoas e ambientes.

Se um lugar, uma pessoa ou uma situação não parecer segura, afaste-se imediatamente. Não se preocupe em parecer rude ou exagerada. Sua segurança vem sempre em primeiro lugar.

5. Cuidado com o transporte

Opte por aplicativos de transporte conhecidos ou serviços de táxi credenciados. Sempre confirme a placa do carro e o nome do motorista antes de entrar no veículo.

Em transportes públicos, evite vagões vazios e mantenha seus pertences junto ao corpo.

6. Converse com moradores e funcionários

Ao chegar ao destino, pergunte na recepção do hotel ou para comerciantes locais sobre áreas que devem ser evitadas. Pessoas que frequentam o local podem oferecer informações valiosas que não estão em guias turísticos.

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria