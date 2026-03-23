Após 65 anos, competição de carros de luxo antigos volta à Roma 

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

De 16 a 19 de abril de 2026, a edição inaugural do Anantara Concorso Roma reunirá 70 carros italianos históricos no coração de Roma. Combinando ícones da engenharia e do design automotivo italiano com o melhor da hospitalidade romana, o Concorso, que significa “competição” em italiano, celebra “La Dolce Vita delle Automobili”.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Anantara Concorso Roma (@anantaraconcorsoroma)

Após o adiamento em 2025 devido ao falecimento do Papa Francisco, o Concorso foi ampliado e aprimorado ao longo dos doze meses seguintes. O evento estará aberto ao público nos dias 18 e 19 de abril, com o julgamento acontecendo no sábado e os vencedores sendo anunciados no domingo.



Modelos participantes

Os carros não são julgados por velocidade ou desempenho, mas por critérios como design, originalidade e importância histórica Carlos Almeida

De Ferraris vencedoras em Le Mans a Lancias impecáveis, o Anantara Concorso Roma é inteiramente dedicado a carros italianos, e cada exemplar conta uma história fascinante. Centenas, ou até milhares, de horas podem ser dedicadas à preservação e restauração de carros em nível de concours, tornando eventos como este uma oportunidade rara de ver veículos desse nível e importância reunidos em um único local. Os 70 carros italianos históricos competirão em 16 categorias, que vão de “Le Zagato ante-guerra” a “Le hypercar”, incluindo carros de rua e de corrida de Ferrari, Lamborghini, Alfa Romeo, Maserati, Lancia, Fiat, entre outros.

Entre os modelos participantes estão um Maserati V4 Sport Spider Zagato de 1932, um Ferrari 375 MM Coupé Speciale Ghia de 1955, exemplares de 1959 do Ferrari 250 GT Berlinetta Interim Pinin Farina e do Lancia Flaminia Sport Sperimentale Zagato, além de um Ferrari Testarossa Spider de 1986. Os carros não são julgados por velocidade ou desempenho, mas por critérios como design, originalidade, importância histórica, qualidade de execução e estado de conservação.

“O Anantara Concorso Roma é um grande evento internacional que celebra o estilo de vida italiano, admirado em todo o mundo, e contribui para reforçar a imagem positiva de Roma”, comentou Alessandro Onorato, secretário de Esporte, Turismo, Moda e Grandes Eventos da Roma Capitale, órgão responsável pela administração da cidade.







William E. Heinecke, fundador e Chairman da Minor International, empresa controladora da Anantara e colecionador de carros clássicos de longa data, comentou: “Roma tem uma atmosfera única e uma história incrível ligada às corridas e aos concours. Por isso, ao criarmos um novo evento dedicado aos melhores exemplares de carros italianos históricos, a Cidade Eterna foi a escolha natural. Gostaria de expressar minha profunda gratidão à Roma Capitale, ao povo de Roma e a todos que tornaram este evento possível. Estou confiante de que, com o apoio de nossos parceiros, conseguiremos estabelecer o Anantara Concorso Roma como um evento anual no calendário internacional de concours.”

Júri anunciado para a edição inaugural

Para sua primeira edição, o Anantara Concorso Roma selecionou um painel de doze jurados, apoiados por dois especialistas e liderados pelo Chief Judge Adolfo Orsi. Lorenzo Ramaciotti também foi nomeado como jurado honorário. A lista completa do júri de 2026 está abaixo:

Júri

Miki Bellagarda - Especialista italiano em carros clássicos.

Massimo Delbò - Um dos mais respeitados historiadores e jornalistas automotivos.

Giordano Diena - Colecionador e especialista em carros históricos, com participação recorrente em júris de concursos.

Alessandra Giorgetti - Historiadora automotiva

Laura Kukuk von Glahn - Especialista em Ferrari e fundadora da operação alemã da DK Engineering.

Marco Makaus - Nome de destaque no universo dos concorsos internacionais

Joanne Marshall - Jurada respeitada no circuito internacional dos concorsos

Francois Melcion - Colecionador francês e jurado com forte atuação em eventos europeus de carros históricos.

James Nicholls - Historiador automotivo com foco em originalidade e preservação.

Donald Osborne - Historiador automotivo americano, personalidade de TV e um dos jurados mais reconhecidos globalmente.

Stefano Pasini - Historiador italiano especializado em automobilismo e carros de competição.

Paul Russell

Fundador da Paul Russell and Company, referência mundial em restauração de carros clássicos de alto nível.

Especialistas

Pietro Cremonini - Especialista técnico italiano, com atuação em avaliação e restauração de carros históricos.

Andrea Maieli - Colecionador e especialista em veículos históricos, contribuindo com conhecimento técnico nos julgamentos.

Jurados Honorários

Lorenzo Ramaciotti - Designer automotivo de renome, ex-chefe de design da Pininfarina e da Fiat Chrysler.

Jean Todt - Ex-CEO da Ferrari e ex-presidente da FIA, uma das figuras mais influentes do automobilismo contemporâneo.

Chief Judge

Adolfo Orsi - Historiador automotivo italiano altamente respeitado, com profunda expertise em Maserati e marcas italianas.







O Anantara Concorso Roma é organizado pela Anantara Hotels & Resorts e apresentado pelo UBS. O evento acontece no Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel e conta com o apoio de parceiros como Richard Mille e Lockton Wattana. Entre os demais parceiros confirmados estão Maserati, Schedoni Modena, RM Sotheby’s, American Express, Gulfstream, Sanlorenzo, Globeair, Tenute Lunelli, Whispering Angel, Veuve Clicquot, Lavazza, Acqua di Parma, Technogym, Renauld, CARS, Octane, Cover Car, Ripense, Antica Manifattura Cappelli, La Dolce Vita, FICOFI, Automobile Club D’Italia, ASI, Comune di Roma e ACLI.

Benjamin Cavalli, Head de Strategic Clients & Global Connectivity do UBS Global Wealth Management e Co-Head EMEA OneUBS, comentou: “O UBS tem o prazer de apresentar o Anantara Concorso Roma, onde excelência em artesanato, design e engenharia se encontram. Estamos entusiasmados em reunir nossa comunidade global para celebrar essa combinação única de tradição e inovação.”

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ingressos diários para sábado ou domingo já estão disponíveis por €95, e também há opções de ingressos para o fim de semana.