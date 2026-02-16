Após recorde de visitantes, Brasil amplia malha aérea internacional

O Brasil inicia 2026 com uma ampliação expressiva na malha aérea internacional após registrar recorde de turistas estrangeiros. Em 2025, o país recebeu 9,3 milhões de visitantes internacionais, o maior número da série histórica. Já no primeiro bimestre de 2026, foram contabilizados 2,8 milhões de desembarques, segundo dados oficiais.
Diante do crescimento, a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) autorizou 64 novas rotas internacionais, além da ampliação de 16 frequências semanais em voos já existentes. A medida visa atender à demanda crescente e fortalecer a conectividade do país com mercados emissores de turistas.
A abertura de novas rotas representa um avanço estratégico para o setor, ao facilitar o acesso de visitantes a diferentes regiões brasileiras e estimular a economia ligada ao turismo, como hotelaria, transporte e serviços.
Especialistas do setor avaliam que o aumento da oferta aérea pode contribuir para descentralizar o fluxo de turistas, levando visitantes a destinos além dos grandes centros urbanos.
Desafio é manter crescimento ao longo do ano
Apesar do cenário positivo, o principal desafio do setor é garantir que o fluxo de turistas se mantenha ao longo de todo o ano, e não apenas em períodos de alta temporada. A continuidade do crescimento dependerá de fatores como infraestrutura, promoção internacional, segurança e qualidade dos serviços.