Sujei o carro de App com glitter, terei que pagar taxa extra?

Carnaval é sinônimo de folia, fantasias e, claro, muito glitter. Mas o que acontece quando essa purpurina acaba espalhada pelo banco de um carro de aplicativo? Com o aumento das corridas durante a festa, passageiros e motoristas precisam ficar atentos às políticas de limpeza das principais plataformas no Brasil.

Sujeira excessiva pode resultar em taxas extras, reembolsos para os condutores e até bloqueios de contas. Exploramos as regras da Uber, 99, Cabify e inDrive, baseadas em termos de uso oficiais e relatos de usuários, para ajudar foliões a evitarem surpresas no cartão de crédito.

A Uber é uma das empresas mais rigorosas quando o assunto é limpeza do veículo. De acordo com as orientações da plataforma, glitter, purpurina, maquiagem e bebidas podem gerar uma taxa de limpeza se causarem danos ou sujeira que exija parada para higienização. O valor varia de acordo com a gravidade:

Pequenas sujeiras (como resíduos de comida ou bebida): até R$ 50.

Sujeiras moderadas: até R$ 80.

Danos graves, incluindo fluidos corporais ou resíduos difíceis de remover como glitter: até R$ 350.

A empresa enfatiza que o passageiro é responsável por reembolsar o motorista pelo tempo perdido e custos de limpeza, e o valor é repassado integralmente ao condutor. Durante o carnaval, a Uber costuma emitir alertas específicos, recomendando cuidado com adereços que possam sujar o carro. Se você for cobrado, pode contestar via app com evidências, mas relatos indicam que fotos do motorista são decisivas.

99: Sem taxa específica

Diferente da Uber, a 99 não aplica uma taxa de limpeza automática para sujeiras como glitter. Em vez disso, a plataforma avalia comportamentos que violam seus termos de uso, o que pode resultar em advertências ou até o bloqueio permanente da conta do passageiro. Durante o carnaval, a empresa recomenda atenção com glitter e purpurina para evitar reclamações dos motoristas, mas não há cobrança direta.

Relatos em fóruns e sites de reclamações mostram que motoristas podem solicitar reembolsos manualmente, mas a 99 prioriza a mediação em vez de taxas fixas. A dica da plataforma é simples: cuide do veículo como se fosse seu, especialmente em épocas de festa, para manter uma boa experiência para todos.





inDrive: Taxas variáveis

A inDrive, conhecida por negociações de preço entre passageiro e motorista, também prevê taxas de limpeza para sujeiras como glitter ou outros resíduos. Os valores são divididos em níveis:

Pequenos danos (derramamento de bebida ou comida): valores menores.

Danos moderados ou graves: maiores, dependendo da avaliação.

Reclamações em plataformas como Reclame Aqui revelam que motoristas solicitam essas taxas via app, e passageiros podem contestar, mas há casos de cobranças consideradas abusivas. Durante o carnaval, a recomendação é negociar com o motorista antecipadamente e evitar itens que possam causar problemas, já que a plataforma foca em acordos justos, mas não isenta responsabilidades por danos.

Dicas para evitar problemas no carnaval

Independentemente da empresa, o consenso é: previna a sujeira. Use saquinhos para lixo, evite abrir bebidas no carro e fixe bem o glitter na fantasia. Se algo der errado, documente tudo e contate o suporte imediatamente. Lembre-se de que as políticas visam equilibrar os direitos de passageiros e motoristas, especialmente em períodos de alta demanda como o carnaval.