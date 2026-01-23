Glitter em alimentos: quando é comestível e quando vira risco

O glitter culinário ganhou espaço em confeitaria nos últimos anos. Em especial, em bolos, doces e bebidas para festas e eventos. Esse tipo de brilho comestível é apresentado ao público como um produto próprio para decorar alimentos. Ademais, com a promessa de reforçar o aspecto visual sem alterar de forma significativa o sabor. No entanto, a identificação de materiais inadequados em algumas marcas colocou o tema em evidência e levantou dúvidas sobre a segurança desse recurso decorativo.

Agora, uma decisão da Anvisa trouxe novamente o glitter culinário para o centro do debate. A agência determinou a suspensão imediata da venda, propaganda e uso de determinados glitters e folhas de ouro para decoração de alimentos após detectar substâncias que não podem ser usadas em produtos para o consumo humano. A medida envolveu itens apresentados ao mercado como se fossem ingredientes culinários, o que reforçou a preocupação com o que realmente está dentro dos potes de brilho vendidos a confeiteiros profissionais e amadores.

O que é glitter culinário?

Glitter culinário é um produto desenvolvido para dar brilho e cor a alimentos como bolos, cupcakes, chocolates, biscoitos e drinks. Assim, em condições adequadas, ele deve ser composto apenas por ingredientes permitidos pela legislação de alimentos. Entre eles, corantes autorizados, agentes de brilho de grau alimentício e aditivos aprovados por autoridades sanitárias. Portanto, a intenção é que possa haver ingestão do produto junto com a sobremesa, sem representar risco para a saúde.

Na prática, existem dois tipos principais no mercado: o glitter comestível, que pode ser consumido, e o glitter apenas decorativo. Este é indicado para contato externo com o alimento, como na superfície de embalagens, suportes ou itens que não serão ingeridos. A diferença entre esses dois grupos é fundamental. Afinal, o glitter comestível precisa seguir regras rígidas de composição, rotulagem e segurança. Por outro lado, o glitter decorativo, quando não é de grau alimentício, não pode aparecer como ingrediente culinário.

Glitter culinário tem plástico? Onde está o risco?

A preocupação central em torno do glitter culinário está na presença de polímeros plásticos na composição de alguns produtos vendidos como se fossem próprios para consumo. Afinal, esses materiais, usados em itens de artesanato, maquiagem ou decoração de objetos, não são autorizados para uso em alimentos. Quando ingeridos, podem se comportar como microplásticos, substâncias que vêm sendo estudadas em diferentes países devido ao potencial de acumulação no organismo e no meio ambiente.

Em decisão publicada em 16 de janeiro de 2025, a Anvisa identificou polímeros plásticos em glitters da marca Morello que eram anunciados como produtos de confeitaria. Por essa razão, determinou a suspensão da venda, propaganda e uso de todos os lotes de “Pó/Brilho (glitter) para Decoração” de diversas cores e da “Folha de Ouro para Decoração” ligados à fabricante 3JG Indústria e Comércio de Artigos para Confeitagem Ltda. Esses itens estavam sendo promovidos, inclusive em redes sociais e plataformas de comércio eletrônico, como se fossem ingredientes para uso direto em bolos e doces.

Segundo o texto oficial, os produtos apresentavam substâncias não autorizadas para alimentos, ao mesmo tempo em que eram indicados para aplicação em preparos culinários. Isso cria um cenário de risco porque o consumidor pode acreditar que está adquirindo brilho comestível seguro, quando na verdade está em contato com um material não destinado à ingestão, o que contraria a legislação sanitária vigente.

Como identificar glitter culinário seguro?

Para reduzir o risco de exposição a plásticos e outros componentes impróprios, é essencial que o glitter culinário seja de grau alimentício e esteja claramente rotulado como comestível. Assim, especialistas em segurança de alimentos costumam orientar que a atenção se concentre em alguns pontos básicos na hora da compra e do uso.

Verificar se o rótulo indica explicitamente que o produto é comestível ou de uso alimentar;

ou de uso alimentar; Checar se há número de registro ou dados de responsabilidade técnica e de contato do fabricante;

Observar a lista de ingredientes, que deve conter apenas substâncias permitidas em alimentos;

Evitar glitters destinados a artesanato, maquiagem ou papelaria em preparos culinários;

Seguir as recomendações de uso e de quantidade indicadas pelo fabricante.

Além disso, o uso de glitter culinário costuma recomendar-se apenas como detalhe decorativo, aplicado em pequenas quantidades na superfície de doces e sobremesas. Essa prática reduz a exposição e respeita o papel do produto como complemento visual. Em situações de dúvida, confeiteiros tendem a optar por alternativas mais simples, como açúcares coloridos, granulados tradicionais ou coberturas com corantes aprovados.

Quais cuidados a Anvisa orienta em casos de irregularidade?

Quando a Anvisa identifica substâncias proibidas em itens destinados à alimentação, a medida mais imediata costuma ser a suspensão de fabricação, comercialização e uso, como ocorreu com os glitters e folhas de ouro citados. Após a publicação da decisão em Diário Oficial, empresas, estabelecimentos de alimentos e consumidores são orientados a interromper o uso dos produtos listados e a observar eventuais comunicados adicionais do órgão.

Suspender a utilização de produtos mencionados em atos oficiais da Anvisa; Retirar de exposição glitters e folhas decorativas citados em resoluções de suspensão; Entrar em contato com o fornecedor ou fabricante em caso de dúvida sobre a regularidade; Acompanhar atualizações em canais oficiais da agência reguladora; Registrar reclamações em serviços de atendimento ao consumidor ou órgãos de vigilância local, se necessário.

O episódio envolvendo o glitter culinário reforça a importância da leitura cuidadosa de rótulos e da escolha de produtos devidamente regularizados para uso em alimentos. Ao tratar brilho decorativo como ingrediente, a legislação busca garantir que cada elemento colocado em um bolo, doce ou bebida atenda aos mesmos critérios de segurança que qualquer outro componente da receita.