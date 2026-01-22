Caos em Guarapari: "não indico, não quero que ninguém passe o que vivi"
Influenciador mineiro Luciano Pacheco, conhecido como "Repórter Baleiro", narra os problemas enfrentados com a falta de água no balneário do Espírito Santo
compartilheSIGA
Luciano Rocha Pacheco, conhecido como @repórter_baleiro no Instagram, é um vendedor de balas de Betim (MG) que se tornou influenciador digital com mais de 69 mil seguidores. Seu perfil mistura notícias do dia a dia, denúncias locais e um estilo direto e próximo do público, sempre com bordões como "pra cima, pra cima" e "pro Brasil e pro mundo". No final de 2025, ele organizou uma excursão de réveillon para Guarapari (ES), levando um grupo de cerca de 50 pessoas em um pacote de 5 dias.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Infelizmente, a viagem enfrentou sérios problemas e terminou mais cedo para Luciano e alguns participantes, que retornaram após apenas 3 dias. Em reels publicados no perfil, ele relatou a realidade que encontrou: falta de água potável em vários bairros — especialmente na Praia do Morro, principal ponto do grupo —, dificuldades de abastecimento em mercados, preços elevados para itens básicos quando a água aparecia e um atendimento precário na UPA, onde se sentiu maltratado por não ser morador local.
Ver essa foto no Instagram
Os relatos de Luciano não foram isolados. Reportagens da época, como do G1 e da Tribuna Online, confirmaram que Guarapari e outras cidades do Espírito Santo passaram por desabastecimento de água desde o Natal de 2025, afetando milhares de moradores e turistas. " A tendência é só piorar. O canaval é no próximo mês e a cidade não tem estrutura para receber tantos turistas, que será muito maior que a da virada do ano. Por isso faço o alerta. Visitem outras praias como Cabo Frio ou a Bahia", desabafa.
A Cesan atribuiu o problema principalmente a ligações clandestinas ("gatos") que desviavam água para sítios, haras, lagos artificiais e residências sem autorização, somado ao aumento explosivo da demanda na alta temporada — com estimativas de 1,5 milhão de visitantes no verão. Moradores locais também expressaram frustração com a sobrecarga da infraestrutura, que não acompanha o turismo sazonal, e com a exploração de preços.
Leia Mais
Experiência negativa
Ver essa foto no Instagram
Luciano, ao viver a situação na pele, decidiu usar sua plataforma para alertar os seguidores. Em seus vídeos, ele enfatizou: "não indico, não quero que os meus seguidores passem o que eu vivi". Ele destacou o sofrimento real — desumano, como descreveu — e optou por não ficar mais tempo no local, preferindo destinos alternativos como Cabo Frio ou Bahia em futuras ocasiões. Muitos moradores de Guarapari concordaram com as críticas, reconhecendo que o problema é recorrente e que a cidade enfrenta desafios crônicos de planejamento hídrico e saneamento.
A denúncia dele serviu como um alerta importante. Com seu alcance, Luciano ajuda a visibilizar uma questão que afetou não só seu grupo, mas milhares de pessoas durante as festas de fim de ano. Ele transforma a experiência negativa em conteúdo que informa e protege quem o acompanha, mostrando que influenciadores regionais podem cumprir um papel valioso ao compartilhar vivências reais e cobrar melhorias — seja da Cesan, da prefeitura ou do setor turístico.
Guarapari continua sendo um destino bonito e procurado, mas episódios como esse reforçam a necessidade de planejamento mais robusto para a alta temporada. A voz de pessoas como Luciano, que enfrentam o problema diretamente e o denunciam sem rodeios, contribui para que turistas e moradores exijam soluções concretas. No caso dele, a atitude de priorizar o bem-estar dos seguidores e alertá-los abertamente demonstra responsabilidade e compromisso com a comunidade que o apoia.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia