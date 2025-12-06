Destinos brancos que inspiram: lugares pintados de cal ou cobertos de neve

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

Quando a Pantone define a Cor do Ano, ela captura mais do que uma tendência: ela traduz um estado de espírito global. Para 2026, cresce a aposta em tonalidades serenas, luminosas e minimalistas — e poucos elementos traduzem isso melhor que o branco, seja nas cidades caiadas do Mediterrâneo ou nos cenários naturais do Brasil.

Ao redor do mundo, e aqui mesmo no Brasil, há destinos onde o branco é alma, identidade e paisagem. Selecionamos lugares que, em diferentes contextos, revelam a força estética dessa cor — uma estética que poderia muito bem nortear a Pantone no próximo ano.

A cor de 2026

Em um mundo saturado de estímulos visuais e ansiedades cotidianas, a Pantone, autoridade global em cores, trouxe um sopro de tranquilidade para o futuro: o anúncio da Cor do Ano de 2026. Pela primeira vez em sua história de 26 anos selecionando tons anuais, a escolha é um branco etéreo batizado de “Cloud Dancer (PANTONE 11-4201)”. Não se trata de um branco estéril ou impessoal, mas de um "branco ondulante e equilibrado", descrito pela empresa como um "sussurro de calma e paz em um mundo barulhento".

Leatrice Eiseman, diretora executiva do Pantone Color Institute, explica que “Cloud Dancer” evoca a imagem de nuvens dançantes ao entardecer, com sutis nuances quentes e frias que criam uma presença aerada e versátil. "É como uma tela em branco, simbolizando nosso desejo por um recomeço fresco em tempos de transformação", afirma Eiseman. Após o tom terroso e reconfortante de Mocha Mousse em 2025, essa seleção representa um reset minimalista, influenciado por tendências em moda, design e cultura pop.

Ela sofreu um acidente enquanto praticava esqui na neve durante as férias e ficou presa durante 80 minutos na água congelada. Depois, teve uma parada cardiorrespiratória e morreu. Flickr Mihály Sági Bem no coração do Quadrado, em Trancoso, situa-se a Igreja de São João, construída em 1656 MÁRCIO FILHO/Mtur Destinos Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, Maranhão: Criado em 1981 para proteger a beleza natural e a importância ecológica da região, o parque é conhecido por suas vastas dunas de areia branca e lagoas azuis. Flickr François Renoncourt Baía de Paradise, Antártica: Um dos lugares mais remotos e intocados do planeta, a baía de Paradise é um paraíso para os exploradores e amantes da natureza, além de ser um ponto de observação de icebergs, pinguins e baleias. Divulgação LeTourneux Com águas cristalinas, areias brancas e paisagens de tirar o fôlego, a Praia do Farol é o cartão-postal ideal para abrir as portas de Arraial, onde não faltam mirantes, trilhas, mergulhos e experiências inesquecíveis. Assim, que tal conhecermos mais atrações para se conhecer em Arraial? Reprodução do Youtube Guilherme Spengler O longa teve cenas gravadas em Paraty, região litorânea do estado do Rio de Janeiro famosa por belas praias e grande biodiversidade. Wikipedia Commons Danilomhadek Matterhorn (Suíça/Itália) – Com sua forma piramidal quase perfeita, é uma das montanhas mais icônicas dos Alpes. Formada pela colisão de placas tectônicas, sua ascensão é um desafio para alpinistas. A cidade suíça de Zermatt oferece vistas espetaculares e infraestrutura turística para admirar essa maravilha natural. Christian Buergi/Pexels Passeio de trenó na neve, no inverno na Lapônia João Cláudio Garcia/CB Praia de Genipabu – Extremoz, Rio Grande do Norte - Rodeada por dunas de areia fina e amarelada, é famosa pelo "safari" de buggy e as belas vistas das lagoas próximas. A areia mistura-se ao vento, criando paisagens em constante mudança. Flickr Ricardo Rollo Mas, fora da capital, a Grécia também tem locais deslumbrantes, entre eles Santorini, no Mar Egeu. A ilha tem construções com cúpulas azuis que encantam na paisagem. E está no roteiro de vários navios de cruzeiro. Russell Yan pixabay Quando se fala nos destinos mais visitados na Grécia, é muito provável que o nome de Santorini apareça em primeiro lugar. Mas, mais recentemente, um outro paraíso grego vem chamando a atenção dos turistas. Peter Boccia Unsplash 9º- Mykonos-> A mais animada das ilhas da Grécia. Carrega essa alcunha devido às festas e aos famosos beach clubs. Se destaca também pelas mais de vinte lindas praias e a charmosa vila Mikonos Town, centro da ilha, que fica no Mar Egeu Imagem de Pami exclusiv-travel por Pixabay Voltar Próximo

A escolha não é aleatória: o Pantone Color Institute analisa influências globais, desde a arte e a tecnologia até o bem-estar emocional. Em 2026, “Cloud Dancer” deve permear tudo, de pinturas em fachadas de prédios e casas, smartphones a móveis, promovendo espaços serenos e multifuncionais.

Mas o que torna “Cloud Dancer” especialmente poético é sua capacidade de realçar o que já existe, sem ofuscar. Como um canvas neutro, ele "deixa todas as cores brilharem", segundo Laurie Pressman, vice-presidente do instituto. É um convite à reflexão quieta, em uma sociedade que redescobre o valor da pausa. E, ironicamente, esse branco "lofty" – elevado e leve – ganha ainda mais relevância ao pensarmos em destinos turísticos onde o branco não é mera cor, mas identidade arquitetônica. Cidades ao redor do mundo, banhadas por esse tom puro, parecem dançar com as nuvens, capturando a essência serena de Cloud Dancer e transformando-se em ícones de paz visual.

Onde o branco dança com o Céu e o Mar

O branco de “Cloud Dancer” ressoa em paisagens urbanas que priorizam a luz, o minimalismo e a harmonia com a natureza. Esses destinos turísticos, com sua arquitetura caiada ou calcária, não só se destacam pela beleza imaculada, mas pela forma como a cor reflete o entorno, criando um efeito de levitação e serenidade – perfeito para o espírito de 2026. Aqui vão algumas cidades que brilham como protagonistas dessa paleta:

Santorini, Grécia – A brancura solar

Quando se fala nos destinos mais visitados na Grécia, é muito provável que o nome de Santorini apareça em primeiro lugar. Mas, mais recentemente, um outro paraíso grego vem chamando a atenção dos turistas. Peter Boccia Unsplash

As casas caiadas que sobem e descem os penhascos de Oia e Fira já são praticamente um manifesto estético. O branco grego, pensado por tradição e por estratégia (refletir o calor), tornou-se símbolo de luminosidade e paz. Nesse cenário, o branco é pura vibração: vivo, quente, contrastado pelo azul profundo do Mediterrâneo. Se Pantone buscasse luz, é aqui que ela encontraria.

Mykonos, Grécia – Um branco moderno e pulsante

9º- Mykonos-> A mais animada das ilhas da Grécia. Carrega essa alcunha devido às festas e aos famosos beach clubs. Se destaca também pelas mais de vinte lindas praias e a charmosa vila Mikonos Town, centro da ilha, que fica no Mar Egeu Imagem de Pami exclusiv-travel por Pixabay

Além de Santorini, Mykonos reafirma a força do branco como símbolo do Mediterrâneo contemporâneo. Com suas casas de geometria limpa e fachadas impecáveis, a ilha mistura tradição e modernidade, criando uma identidade vibrante e jovem. Um branco contemporâneo, com vocação lifestyle.

Destinos com neve: onde o branco reina



Expandindo o conceito de Cloud Dancer para além da arquitetura, o branco nevado transforma destinos em verdadeiros "winter wonderlands", com neve que cobre tudo em um manto puro e reflexivo. Esses lugares, espalhados pelo globo, oferecem experiências de inverno mágicas, de auroras boreais a picos alpinos, alinhando-se perfeitamente ao tema de serenidade e recomeço de 2026.

Zermatt e os Alpes Suíços, Suíça:

Matterhorn (Suíça/Itália) – Com sua forma piramidal quase perfeita, é uma das montanhas mais icônicas dos Alpes. Formada pela colisão de placas tectônicas, sua ascensão é um desafio para alpinistas. A cidade suíça de Zermatt oferece vistas espetaculares e infraestrutura turística para admirar essa maravilha natural. Christian Buergi/Pexels

Aos pés do icônico Matterhorn, Zermatt é um vilarejo alpino proibido para carros, coberto por neve de dezembro a abril. Trilhas de esqui, chalés de madeira e teleféricos levam a picos que parecem tocar as nuvens, com o branco da neve criando um contraste dramático com o céu azul. Perfeito para esquiadores e amantes da natureza, é um dos destinos mais mágicos para vivenciar o inverno europeu.

Alberobello, Itália – O charme cônico dos trulli

Os trulli de pedras brancas são uma estrada estética para o passado da Puglia. Paredes robustas, superfície rústica e luminosidade intensa formam um minimalismo natural, onde o branco não é tendência: é herança. Um branco histórico, que conversa com a identidade mediterrânea.

Quebec e Mont-Tremblant, Canadá – A suavidade das cidades nevadas

Quando chega o inverno, a cidade de Quebec se transforma em um cenário monocromático de telhados, ruas e árvores cobertas por neve espessa e macia. Em Mont-Tremblant, a visão é ainda mais cinematográfica: montanhas inteiras vestidas de branco.

Aqui, a cor fala de aconchego, silêncio e pausa — um branco emocional.

Hokkaido, Japão – O branco futurista da neve

O norte japonês é famoso por sua neve fina, abundante e quase etérea, especialmente em Sapporo e Niseko. O branco aqui parece tecnológico, suave como pó, perfeito como papel em branco.

Uma estética que combina simplicidade oriental e leveza zen.



Hallstatt, Áustria



Considerada uma das vilas mais fotogênicas do mundo, Hallstatt fica à beira de um lago alpino, com casas antigas e uma igreja gótica envoltas em neve durante o inverno. O cenário inclui minas de sal milenares e vistas panorâmicas que inspiram contos de fadas, tornando-a ideal para quem busca tranquilidade e beleza natural.

Banff e Lake Louise, Canadá



No coração das Montanhas Rochosas canadenses, Banff National Park oferece lagos congelados como o Lake Louise, com águas turquesa sob camadas de neve brilhante. Atividades incluem patinação no gelo, trilhas com raquetes de neve e observação de vida selvagem, em um dos visuais mais "brancos" do planeta.



Lapônia Finlandesa (Rovaniemi e Kakslauttanen), Finlândia

Passeio de trenó na neve, no inverno na Lapônia João Cláudio Garcia/CB



Lar oficial do Papai Noel, a Lapônia é um paraíso de neve infinita, com auroras boreais dançando sobre florestas congeladas e iglus de vidro para observação noturna. Atividades como safáris de renas e banhos em saunas quentes contrastam com o branco polar, criando uma experiência mágica e reflexiva.



Antártida (cruzeiros de expedição)

Baía de Paradise, Antártica: Um dos lugares mais remotos e intocados do planeta, a baía de Paradise é um paraíso para os exploradores e amantes da natureza, além de ser um ponto de observação de icebergs, pinguins e baleias. Divulgação LeTourneux



O continente mais remoto e branco da Terra, com icebergs gigantes, colônias de pinguins e geleiras que se estendem ao infinito. Cruzeiros partindo da América do Sul oferecem vistas de um branco puro e intocado, simbolizando o auge da serenidade isolada – um destino para aventureiros que querem "dançar" com as nuvens polares.



DESTINOS BRANCOS NO BRASIL

Paraty (RJ) - A estética caiada do Brasil colonial

O longa teve cenas gravadas em Paraty, região litorânea do estado do Rio de Janeiro famosa por belas praias e grande biodiversidade. Wikipedia Commons Danilomhadek

No litoral fluminense, Paraty e Paraty-Mirim exibem casarios brancos caiados que refletem a herança colonial brasileira. O branco aqui é tropical: quente, iluminado, tradicional — um contraste elegante com o verde das montanhas e o azul do mar. Um branco culturalmente brasileiro, cheio de história e luz.

Lençóis Maranhenses (MA)

Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, Maranhão: Criado em 1981 para proteger a beleza natural e a importância ecológica da região, o parque é conhecido por suas vastas dunas de areia branca e lagoas azuis. Flickr François Renoncourt

Dunas gigantescas de areia branca que parecem um deserto luminoso tocado por lagoas azul-turquesa. Um dos cenários mais icônicos do país, onde o branco não é ausência — é protagonista. Um branco vivo, natural e mutável.

Vale do Catimbau (PE) - Areias claras e paisagens minerais

Embora famoso por tons terrosos, o Catimbau também revela áreas de areia clara e paredões iluminados que ganham tons quase brancos sob o sol forte. Um branco desértico, quente e bravio.

Praia dos Carneiros (PE) - Igrejinha branca à beira-mar

A Capela de São Benedito, caiada de branco e cercada por coqueiros, virou símbolo nacional. É o encontro perfeito entre arquitetura branca, mar calmo e natureza tropical.

Um branco fotogênico, suave e tropical.

Trancoso (BA) - O Quadrado caiado

Bem no coração do Quadrado, em Trancoso, situa-se a Igreja de São João, construída em 1656 MÁRCIO FILHO/Mtur Destinos

As casinhas brancas e coloridas ao redor do Quadrado, com a Igreja de São João Batista — branquíssima — ao fundo, criam uma estética solar e clássica do litoral baiano. Um branco que mistura rusticidade e charme praiano.

Praia do Farol - Arraial do Cabo (RJ)

Com águas cristalinas, areias brancas e paisagens de tirar o fôlego, a Praia do Farol é o cartão-postal ideal para abrir as portas de Arraial, onde não faltam mirantes, trilhas, mergulhos e experiências inesquecíveis. Assim, que tal conhecermos mais atrações para se conhecer em Arraial? Reprodução do Youtube Guilherme Spengler

Considerada uma das praias mais brancas do Brasil, com areia tão fina e clara que parece pó de vidro.

Um branco luminoso que se mistura ao azul neon do mar.

Dunas de Genipabu (RN)

Praia de Genipabu – Extremoz, Rio Grande do Norte - Rodeada por dunas de areia fina e amarelada, é famosa pelo "safari" de buggy e as belas vistas das lagoas próximas. A areia mistura-se ao vento, criando paisagens em constante mudança. Flickr Ricardo Rollo

Um dos cartões-postais do Nordeste, com dunas claras e um visual que, por vezes, remete aos grandes desertos brancos do planeta. Um branco ventoso, leve e cinematográfico.

Petrópolis (RJ) - Berço do Brasil Imperial



No coração da Serra Fluminense, essa "Cidade Imperial" brasileira exibe casarões coloniais brancos, como o Museu Imperial e o Palácio de Cristal, herança de Dom Pedro II. O branco caiado das fachadas neoclássicas e góticas reflete o clima ameno, atraindo visitantes para rotas gastronômicas e eventos culturais.