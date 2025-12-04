Conto de fadas: cidade mineira inova com carruagens elétricas

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

A cidade de Caxambu, um dos destinos mais tradicionais do Circuito das Águas, no Sul de Minas Gerais, iniciou uma transformação em seu principal cartão-postal. As conhecidas charretes de tração animal estão sendo substituídas por modernas carruagens elétricas. Os novos veículos já circulam em fase de testes pelas ruas, anunciando uma nova era para o turismo local, mais sustentável e alinhada ao bem-estar animal.

A iniciativa visa modernizar a experiência dos visitantes sem perder o charme histórico dos passeios. A mudança atende a uma legislação municipal aprovada para proibir o uso de animais em atividades turísticas, estabelecendo um prazo final para a transição completa até maio de 2026. Com isso, a cidade se antecipa para adaptar sua principal atração turística.

De acordo com a ANDA ( Agência de Notícias de Direito Animais), em uma postagem no Instagram, informa que os charreteiros cadastrados vão receber apoio financeiro para migrar a novos modelos de trabalho ligados ao turismo sustentável. Os veículos elétricos de pequeno porte vão ocupar o espaço antes tomado pelas carroças, garantindo renda a trabalhadores sem impor viôlência a qualquer animal. "As novas carruagens foram pensadas para preservar o charme das ruas e dos roteiros históricos. Silenciosas e movidas a eletricidade, oferecem conforto aos visitantes e ao mesmo tempo libertam os cavalos de uma rotina de d0r que sempre esteve presente, mesmo quando disfarçada pelo cenário bucólico".

Como são as novas carruagens elétricas

Com um design que remete à realeza brasileira, que frequentava a estância hidromineral, os veículos elétricos foram projetados para se assemelhar às charretes clássicas, mantendo a identidade visual que agrada aos turistas. Em vez de cavalos, são movidos por um motor elétrico silencioso e não poluente, garantindo um passeio tranquilo e ecologicamente correto pelas alamedas do Parque das Águas e outros pontos turísticos.

Cada carruagem tem capacidade para transportar um condutor e até três passageiros confortavelmente. O passeio, que dura cerca de 30 minutos e tem o custo de R$ 80 por veículo, foi desenvolvido para oferecer segurança e uma nova experiência, combinando nostalgia com tecnologia. A operação silenciosa também contribui para a preservação do ambiente calmo e relaxante de Caxambu.

Um novo modelo de turismo para Caxambu

A substituição das charretes de tração animal por modelos elétricos posiciona Caxambu como um exemplo de turismo responsável no Brasil. A medida reflete uma tendência global e uma demanda crescente por parte de viajantes que buscam destinos comprometidos com a sustentabilidade e o respeito aos animais. A expectativa é que a inovação atraia um novo perfil de público para a cidade.

A transição será gradual, permitindo que os operadores se adaptem ao novo modelo de negócio. A prefeitura local apoia o projeto como parte de um esforço maior para revitalizar o turismo na região, mostrando que é possível conciliar tradição e progresso. Os passeios com os novos veículos prometem se tornar rapidamente a atração principal para quem visita a cidade mineira.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.