O que fazer em Sabará: um roteiro de fim de semana na cidade

A histórica Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, se prepara para receber a 39ª edição do Festival da Jabuticaba, que acontece entre 20 e 23 de novembro de 2025. Além dos sabores derivados da fruta, o evento proporciona a oportunidade de explorar as ruas e construções que contam parte da história mineira.

Localizada a aproximadamente 25 quilômetros de BH, a cidade oferece um roteiro rico em arte, cultura e gastronomia. Aproveitar a viagem para o festival e explorar o local é um programa ideal para um fim de semana completo.

Passeio pelas igrejas históricas

Um dos cartões-postais da cidade é a Igreja de Nossa Senhora do Ó. Construída no século XVIII, a capela se destaca pela arquitetura simples por fora e um interior riquíssimo, com influências orientais na decoração em ouro.

Outra parada obrigatória é a Igreja de Nossa Senhora do Carmo. A construção exibe obras de Aleijadinho, que assina a porta de entrada, os púlpitos e a balaustrada do coro, tradição artística barroca e rococó.

A Matriz de Nossa Senhora da Conceição também merece uma visita. Sua estrutura preserva elementos de diferentes épocas, refletindo a evolução da arte e da arquitetura colonial brasileira.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Museus e mais cultura

Para entender a importância de Sabará no período colonial, o Museu do Ouro é essencial. Fundado em maio de 1946, o espaço guarda ferramentas, documentos e peças que narram a história da extração mineral.

O Teatro Municipal, também conhecido como Casa da Ópera, é outra joia da cidade. Um dos teatros históricos mais antigos do Brasil, inaugurado há 206 anos, impressiona pela sua arquitetura colonial e acústica elogiada até hoje.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata