Lagoa Santa terá cavalgada em homenagem à Nossa Sra. Aparecida

Os chapéus junto ao peito são sinal de devoção. Os olhos perdem-se no horizonte em busca de algo sagrado. Ao som de “Romaria”, na voz de Renato Teixeira, peões e amazonas fazem uma homenagem à Nossa Senhora Aparecida. As lágrimas que escorrem no rosto serão em sinal de respeito à Virgem Maria, mãe de Jesus. Faça chuva ou sol, centenas de pessoas estarão sobre seus cavalos em um momento de fé, de encontro e de agradecimento à padroeira do Brasil.

Em meio às colinas suaves e ao céu azul de Minas Gerais, Lagoa Santa desponta como um tesouro entre as cidades mais charmosas do Brasil. Com sua beleza única, a cidade equilibra o avanço do progresso com a preservação de sua essência interiorana, onde a simplicidade e o calor humano são marcas registradas. É nesse cenário acolhedor que o balneário do Vetor Norte se prepara para um evento que promete emocionar corações e unir gerações: a maior cavalgada já realizada na região, marcada para o próximo sábado, 11/10, em uma homenagem vibrante e cheia de fé à protetora dos cavaleiros e amazonas.

Raízes mineiras

A cavalgada, um dos eventos mais aguardados do calendário cultural da cidade, é muito mais do que uma celebração: é uma verdadeira manifestação da identidade mineira. Ela reúne amigos, famílias e visitantes em um momento de comunhão, onde o respeito pelos animais e a valorização das tradições rurais se entrelaçam com a espiritualidade. O som dos cascos batendo nas ruas, o brilho dos arreios sob o sol e as vozes entoando cânticos de devoção criam uma atmosfera única, que resgata memórias e reforça laços comunitários. Para os moradores de Lagoa Santa, é uma oportunidade de reafirmar o orgulho de suas raízes, enquanto para os visitantes, é um convite para se encantar com a autenticidade de uma cidade que pulsa tradição.





A festa terá início às 10h, no Parque de Exposições de Lagoa Santa, no Bairro Campinho, onde a animação promete tomar conta desde cedo. Um trio elétrico irá embalar a multidão com músicas que celebram a cultura sertaneja, enquanto barraquinhas oferecerão o melhor da culinária mineira – de pastel frito na hora a quitandas caseiras, passando por pratos típicos que aquecem o paladar e o coração. O ponto alto da manhã será o show da dupla Eudes e Elias, artistas queridos em toda a região, cuja música promete fazer o público cantar e dançar, enchendo o ambiente de energia e alegria.

Às 14h, a caravana de peões e amazonas iniciará seu trajeto rumo à Igreja de Nossa Senhora Aparecida, no bairro Vila Maria. Vestidos com suas melhores indumentárias – chapéus, botas e lenços coloridos –, os cavaleiros desfilarão pelas ruas de Lagoa Santa, acompanhados por olhares admirados e aplausos calorosos. A chegada à igreja será marcada por uma celebração especial, um momento de reflexão e gratidão, onde a comunidade se unirá em oração para agradecer as bênçãos da padroeira e renovar a fé que guia seus caminhos.





Essa cavalgada não é apenas um evento, mas um símbolo vivo da alma de Lagoa Santa. Em um mundo cada vez mais acelerado, onde as tradições correm o risco de se perder, a cidade nos ensina a importância de olhar para o passado com carinho e para o futuro com esperança. É um convite para desacelerar, reunir a família, fortalecer amizades e celebrar a beleza da vida simples, cercada pela natureza generosa e pela fé que move montanhas.