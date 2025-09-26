Roteiro em Xangai: o que fazer na cidade do porto mais famoso do mundo

Xangai é uma cidade de contrastes impressionantes. De um lado, o brilho futurista de arranha-céus. Do outro, jardins clássicos e templos que resistem ao tempo. A maior metrópole da China e um dos portos mais movimentados do mundo é um destino que consegue equilibrar sua herança milenar com a modernidade.

Explorar Xangai é mergulhar em uma experiência que desafia as expectativas. A cidade oferece uma jornada visual e cultural, desde as luzes de neon da Nanjing Road até a tranquilidade das vielas da antiga Concessão Francesa. É um lugar onde cada bairro conta uma história diferente, convidando o visitante a descobrir suas múltiplas facetas.

Bund, história e futuro

Caminhar pelo Bund é como viajar no tempo. Este calçadão à beira do rio Huangpu é o cartão-postal mais famoso de Xangai. De um lado, uma fileira de edifícios em estilo europeu, erguidos no início do século 20, quando a cidade era um centro financeiro internacional. Eles abrigam hoje bancos, hotéis de luxo e restaurantes sofisticados.

O calçadão à beira do rio Huangpu é o cartão-postal mais famoso de XangaiHECTOR RETAMAL

Fileira de edifícios em estilo europeuHECTOR RETAMAL

Do outro lado do rio, a paisagem é completamente diferente. O horizonte de Pudong é uma declaração de poder e modernidade, com alguns dos arranha-céus mais altos do mundo. O contraste entre os dois lados é o que torna o Bund um lugar incrível. A melhor hora para a visita é ao entardecer, quando as luzes dos prédios começam a acender, criando um espetáculo.

Alguns dos arranha-céus mais altos do mundo HECTOR RETAMAL

Pudong, o coração financeiro de Xangai

Atravessar o rio Huangpu é entrar no coração financeiro e tecnológico da China. O distrito de Pudong é o lar de ícones da arquitetura moderna. A Shanghai Tower, um dos edifícios mais altos do mundo e o mais alto da China, oferece uma vista panorâmica oferece uma vista panorâmica de 360 graus da cidade a partir de seu observatório. É uma experiência que dá a real dimensão da vastidão urbana de Xangai.

Shanghai Tower, um dos edifícios mais altos do mundoNikada de Getty Images Signature / slalomgigante de Getty Images

Vista da Shanghai TowerHECTOR RETAMAL

Ao lado dela estão o Shanghai World Financial Center, apelidado de “abridor de garrafas” por seu design, e a Jin Mao Tower. Outro ponto de destaque é a Oriental Pearl Tower, uma torre de TV com suas esferas rosadas que se tornou um símbolo da cidade. Subir em um desses gigantes é fundamental para entender a escala e a ambição de Xangai.

Shanghai World Financial Center, apelidado de “abridor de garrafas”slalomgigante de Getty Images

Oriental Pearl TowerOSTILL de Getty Images

Cidade Antiga e Jardim Yuyuan

Para um mergulho na China imperial, a Cidade Antiga de Xangai é o destino certo. Suas ruas estreitas são repletas de edifícios com arquitetura tradicional, lojas que vendem artesanato, chás e comidas típicas. É um labirinto que transporta o visitante para outra era, longe da agitação dos distritos modernos.

Cidade Antiga de Xangaichuyu de Getty Images

No coração da Cidade Antiga está o Jardim Yuyuan, uma obra-prima da jardinagem clássica chinesa com mais de 400 anos. O jardim é um oásis de tranquilidade, com pavilhões, lagos com carpas, pontes e formações rochosas cuidadosamente dispostas. Um dos pontos mais fotografados é a Ponte em Zigue-zague, que leva a uma charmosa casa de chá no meio de um lago.

O Jardim Yuyuan, uma obra-prima da jardinagem clássica chinesaDanFLCreativo

Templos, a espiritualidade em meio à metrópole

Apesar de sua aparência moderna, Xangai preserva importantes locais de espiritualidade. O Templo do Buda de Jade é um dos mais famosos da cidade. Fundado em 1882, ele abriga duas estátuas de Buda esculpidas em jade branco, trazidas de Mianmar. O local é um templo budista ativo, e é comum ver monges e fiéis em suas orações.

O Templo do Buda de Jade é um dos mais famosos da cidadeatosan de Getty Images

Uma das estátuas de Buda esculpidas em jade brancoPatrick_Gijsbers de Getty Images Signature

Outro templo impressionante é o Jing'an, localizado em uma das áreas comerciais mais movimentadas. Com seu telhado dourado reluzente, ele se destaca em meio às lojas de grife e prédios de escritórios. O templo foi reconstruído diversas vezes ao longo de sua história e hoje é um exemplo fascinante de como o sagrado e o profano convivem em Xangai.

Jing'an está localizado em uma das áreas comerciais mais movimentadasSky_Blue de Getty Images Signature

Concessão francesa e o charme europeu na Ásia

A antiga Concessão Francesa é um dos bairros mais charmosos de Xangai, com ruas arborizadas e plátanos que formam túneis verdes. A área é repleta de mansões históricas, boutiques, cafés e restaurantes. É o lugar perfeito para fugir do ritmo frenético da cidade.

Área de Tianzifang, um dos bairros mais charmosos de Xangaicyoginan de Getty Images

Dentro da Concessão Francesa, a área de Tianzifang merece uma visita especial. Trata-se de um conjunto de vielas estreitas e labirínticas, cheias de galerias de arte, estúdios de design, lojas de artesanato e pequenos bares. É um espaço que preserva a arquitetura tradicional (shikumen) e jovem.

Nanjing Road é o paraíso das compras

A Nanjing Road é uma das ruas comerciais mais movimentadas do mundo. Dividida em duas seções, Leste e Oeste, ela se estende por mais de cinco quilômetros. A parte Leste é um calçadão exclusivo para pedestres, iluminado por letreiros de neon que lembram a Times Square, em Nova York. É o epicentro do consumo em Xangai.

A Nanjing Road é uma das ruas comerciais mais movimentadas do mundo conceptualmotion de Getty Images

É o epicentro do consumo em Xangai yangna de Getty Images Signature

Ali se encontram grandes lojas de departamento, marcas internacionais, lojas de seda, farmácias tradicionais e restaurantes para todos os gostos. É um lugar de energia contagiante, sempre lotado de moradores e turistas. Mesmo quem não pretende fazer compras deve visitar a Nanjing Road para sentir o pulso da vida urbana de Xangai.