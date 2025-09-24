Rota da Cuca: 5 cidades no Sul para provar o melhor doce alemão
Para os amantes de gastronomia e viagem, um roteiro especial por Santa Catarina e Rio Grande do Sul em busca das melhores e mais tradicionais cucas
Para quem aprecia a combinação de viagem e boa comida, o Sul do Brasil reserva um roteiro irresistível. Longe dos roteiros óbvios, a Rota da Cuca mergulha na herança alemã de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul para apresentar um dos doces mais queridos da região. A jornada é uma imersão em sabores que contam histórias de famílias e tradições passadas de geração em geração.
A cuca, ou Streuselkuchen em alemão, é mais do que um simples bolo. Sua massa fofa, cobertura crocante de farofa doce e recheios que vão das frutas frescas ao chocolate conquistaram o paladar brasileiro. Cada cidade ao longo deste caminho oferece uma interpretação, tornando a experiência gastronômica rica e diversificada. Prepare-se para conhecer cinco destinos onde a cuca é a estrela principal.
1. Blumenau, Santa Catarina
Conhecida mundialmente pela Oktoberfest, Blumenau é um pedaço da Alemanha em terras catarinenses. A cidade respira a cultura germânica, e isso se reflete em sua culinária. As padarias locais são onde as receitas tradicionais são preservadas com rigor.
As versões mais clássicas da cuca são as de banana e a de nata, com uma cobertura de farofa que desmancha na boca. Outro destaque é a cuca de queijo, que equilibra o doce da farofa com o salgado do recheio.
2. Joinville, Santa Catarina
Maior cidade de Santa Catarina, Joinville também tem uma forte ligação com a imigração europeia, especialmente a alemã. A "Cidade das Flores" surpreende pela variedade e qualidade de suas cucas. A criatividade dos confeiteiros locais eleva o doce a um novo patamar, com combinações de sabores que vão das frutas vermelhas ao coco com doce de leite.
O segredo da cuca joinvilense está na massa leve e aerada, resultado de uma fermentação cuidadosa. A cobertura crocante, chamada de Streusel, é generosa e feita com manteiga de alta qualidade. É comum encontrar estabelecimentos que vendem o doce em fatias generosas, perfeitas para acompanhar um café passado na hora.
3. Brusque, Santa Catarina
Berço da indústria têxtil catarinense, Brusque recentemente ganhou destaque no cenário gastronômico por um feito notável.
Em Brusque, a cuca é levada a sério. As receitas familiares são guardadas a sete chaves e a produção artesanal ainda é muito valorizada. A cidade é famosa pelo Festival Nacional da Cuca. Os sabores mais procurados são os de abacaxi e uva, que utilizam frutas frescas cultivadas na própria região.
4. Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul
No coração do Rio Grande do Sul, Santa Cruz do Sul é um dos principais centros da colonização alemã no estado. A cidade é famosa por ter a segunda maior Oktoberfest e pela produção de tabaco, mas a gastronomia germânica é um de seus maiores tesouros.
As cucas são robustas, com recheios fartos e uma massa densa que sustenta bem os ingredientes. As versões salgadas, recheadas com linguiça, também são muito populares e mostram a versatilidade da receita.
5. Agudo, Rio Grande do Sul
Pequena e charmosa, Agudo é conhecida como a "Capital do Morango e da Cuca". Localizada na região central do estado, a cidade celebra anualmente a Festa do Moranguinho e da Cuca, uma festa popular que une as duas especialidades locais. A combinação da fruta fresca, colhida nas propriedades rurais do município, com a massa macia do doce resulta em uma das melhores cucas do Sul do Brasil.
A cuca de morango de Agudo é um patrimônio local. O recheio é preparado com a fruta in natura, o que garante um sabor fresco e levemente ácido, contrastando com o doce da farofa. Além do morango, a cidade também se destaca pela produção de cucas com outras frutas da estação, sempre priorizando os ingredientes frescos e de produtores da região.