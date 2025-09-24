Rota da Cuca: 5 cidades no Sul para provar o melhor doce alemão

Para quem aprecia a combinação de viagem e boa comida, o Sul do Brasil reserva um roteiro irresistível. Longe dos roteiros óbvios, a Rota da Cuca mergulha na herança alemã de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul para apresentar um dos doces mais queridos da região. A jornada é uma imersão em sabores que contam histórias de famílias e tradições passadas de geração em geração.

A cuca, ou Streuselkuchen em alemão, é mais do que um simples bolo. Sua massa fofa, cobertura crocante de farofa doce e recheios que vão das frutas frescas ao chocolate conquistaram o paladar brasileiro. Cada cidade ao longo deste caminho oferece uma interpretação, tornando a experiência gastronômica rica e diversificada. Prepare-se para conhecer cinco destinos onde a cuca é a estrela principal.

Leia também:

1. Blumenau, Santa Catarina

Blumenau respira a cultura germânicaANDERSON COELHO ANDERSON COELHO

Conhecida mundialmente pela Oktoberfest, Blumenau é um pedaço da Alemanha em terras catarinenses. A cidade respira a cultura germânica, e isso se reflete em sua culinária. As padarias locais são onde as receitas tradicionais são preservadas com rigor.

As versões mais clássicas da cuca são as de banana e a de nata, com uma cobertura de farofa que desmancha na boca. Outro destaque é a cuca de queijo, que equilibra o doce da farofa com o salgado do recheio.

2. Joinville, Santa Catarina

Maior cidade de Santa Catarina, Joinville também tem uma forte ligação com a imigração europeia, especialmente a alemã. A "Cidade das Flores" surpreende pela variedade e qualidade de suas cucas. A criatividade dos confeiteiros locais eleva o doce a um novo patamar, com combinações de sabores que vão das frutas vermelhas ao coco com doce de leite.

O segredo da cuca joinvilense está na massa leve e aerada, resultado de uma fermentação cuidadosa. A cobertura crocante, chamada de Streusel, é generosa e feita com manteiga de alta qualidade. É comum encontrar estabelecimentos que vendem o doce em fatias generosas, perfeitas para acompanhar um café passado na hora.

3. Brusque, Santa Catarina

Em Brusque, a cuca é levada a sérioDivulgacao/P.M.Brusque

Berço da indústria têxtil catarinense, Brusque recentemente ganhou destaque no cenário gastronômico por um feito notável.

Em Brusque, a cuca é levada a sério. As receitas familiares são guardadas a sete chaves e a produção artesanal ainda é muito valorizada. A cidade é famosa pelo Festival Nacional da Cuca. Os sabores mais procurados são os de abacaxi e uva, que utilizam frutas frescas cultivadas na própria região.

4. Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul

A cidade é famosa por ter a segunda maior Oktoberfest Francisco Frantz/Divulgacao

No coração do Rio Grande do Sul, Santa Cruz do Sul é um dos principais centros da colonização alemã no estado. A cidade é famosa por ter a segunda maior Oktoberfest e pela produção de tabaco, mas a gastronomia germânica é um de seus maiores tesouros.

As cucas são robustas, com recheios fartos e uma massa densa que sustenta bem os ingredientes. As versões salgadas, recheadas com linguiça, também são muito populares e mostram a versatilidade da receita.

5. Agudo, Rio Grande do Sul

Pequena e charmosa, Agudo é conhecida como a "Capital do Morango e da Cuca". Localizada na região central do estado, a cidade celebra anualmente a Festa do Moranguinho e da Cuca, uma festa popular que une as duas especialidades locais. A combinação da fruta fresca, colhida nas propriedades rurais do município, com a massa macia do doce resulta em uma das melhores cucas do Sul do Brasil.

A cuca de morango de Agudo é um patrimônio local. O recheio é preparado com a fruta in natura, o que garante um sabor fresco e levemente ácido, contrastando com o doce da farofa. Além do morango, a cidade também se destaca pela produção de cucas com outras frutas da estação, sempre priorizando os ingredientes frescos e de produtores da região.