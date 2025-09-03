A solução sustentável para enfrentar a crise de hospedagem na COP30
Empresa de modulares apresenta alternativa inovadora para preços abusivos que ameaçam a realização da conferência climática
A COP30 (Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas), marcada para novembro de 2025 em Belém (PA), enfrenta uma crise de hospedagem devido a preços abusivos que têm gerado revolta entre organizadores e delegações internacionais. Casos extremos, como uma suíte no centro da cidade anunciada por R$ 1,5 milhão por 11 noites, ou diárias de até R$ 100 mil em plataformas como Booking e Airbnb, evidenciam a gravidade do problema.
Em outro exemplo, um ex-motel, agora rebatizado como Hotel COP 30, elevou suas diárias de R$ 70 para até R$ 7 mil durante o evento, enquanto um hotel de luxo chegou a cobrar R$ 15 mil por noite, justificando a alta pela demanda da conferência.
Esses valores, até 15 vezes superiores aos praticados normalmente, levaram países a ameaçar a transferência do evento para outra cidade, comprometendo a legitimidade da conferência climática.
Em meio a esse cenário, a Moreco, holding especializada em soluções de varejo, surge com uma proposta inovadora: hotéis modulares e sustentáveis que oferecem hospedagem acessível, confortável e de baixo impacto ambiental.
A iniciativa da Moreco posiciona a empresa como referência em inovação para habitação temporária e hospitalidade, respondendo diretamente à escassez de leitos e aos preços exorbitantes que dificultam a participação de delegações, especialmente de países em desenvolvimento.
“Nossa participação na COP 30 é a chance de apresentar ao mercado global que o futuro urbano pode ser construído com mais consciência e agilidade, mas sem perder a segurança e o conforto”, destaca Thomaz Yves, sócio-fundador da Moreco.
De acordo com Thomaz Yves, cerca de 600 unidades estarão disponíveis para entrega imediata. Os apartamentos modulares terão metragem de 15 m² a 30 m². Todos com mobiliário e adequações básicas necessário para hospedagem e com ar-condicionado, caso os hotéis solicitem a instalação do equipamento. " Eles serão instalados próximos de pontos hoteleiros e turísticos de Belém (PA), que tenham espaços aptos à instalação dos módulos, podendo ser instalados horizontal ou verticalmente", comenta.
A proposta não apenas alivia a pressão sobre a infraestrutura hoteleira de Belém, mas também serve como vitrine para um modelo de hospedagem que pode ser replicado globalmente. Lyncoln Lemes, também sócio-fundador, reforça o potencial transformador da iniciativa: “Queremos converter os desafios ambientais em oportunidades, promovendo a aproximação entre gestores públicos, empresas e cidadãos em torno de soluções inovadoras de moradia e convivência”.
Sobre a Moreco
Fundada em 2021 por Lyncoln Lemes, Thomaz Yves e Viviane Wince, a Moreco é uma holding voltada para soluções inovadoras e sustentáveis no varejo. As empresas do grupo operam de forma integrada, oferecendo desde opções de investimento até construções modulares e equipamentos por assinatura, com foco em apoiar o crescimento de negócios.
Com parcerias consolidadas com grandes marcas, como FINI, Br Mania, CVC, Nathans, Pizza Prime e Mercadão dos Óculos, a Moreco demonstra forte presença no mercado. Além disso, a holding contribui significativamente para a sustentabilidade, reutilizando mais de 700 toneladas de aço e 900 toneladas de material reciclado, economizando mais de 200 milhões de litros de água em processos construtivos e evitando o uso de materiais que agridem o meio ambiente.
A participação da holding na COP 30 reforça o compromisso com a inovação e a sustentabilidade, oferecendo uma solução prática para a crise de hospedagem em Belém e apresentando ao mundo um modelo que pode transformar a hospitalidade e o futuro das cidades.