Motoristas particulares ganham espaço entre idosos, mulheres e jovens Gen Z

As últimas férias escolares transformaram a rotina de muitas famílias brasileiras, e um estudo mostrou que a busca por motoristas particulares tem crescido como solução prática e acessível.



Um levantamento do GetNinjas, plataforma de vários serviços no Brasil, mostra que a demanda por esses profissionais aumentou 34,11% na primeira quinzena das férias escolares.

O motivo? Viagens curtas, de até 500 km, que triplicaram nos últimos cinco anos, segundo pesquisa da MindMiners, com 73% dos brasileiros optando por destinos nacionais durante o período.

Essa tendência não se limita às famílias com crianças. Idosos, mulheres e jovens da Geração Z – grupos que muitas vezes optam por não dirigir – estão descobrindo nos motoristas particulares uma alternativa segura e personalizada.

Dados recentes do Ministério da Saúde indicam que, entre 2015 e 2023, o número de motoristas habilitados no Brasil caiu 22%, com uma queda ainda mais acentuada em São Paulo (37%). Muitos idosos estão deixando de dirigir devido à redução de reflexos, enquanto mulheres e jovens da Geração Z priorizam mobilidade sustentável ou simplesmente preferem evitar o estresse do trânsito.

Acessibilidade para todos os bolsos



Contratar um motorista particular não é exclusividade de quem tem alto poder aquisitivo. Plataformas como o GetNinjas oferecem serviços com preços variados, incluindo opções pontuais a partir de R$50 por hora, dependendo da cidade e do tipo de deslocamento.

Isso torna o serviço acessível para idosos que precisam de transporte para consultas médicas, mulheres que buscam segurança em deslocamentos noturnos ou jovens que preferem aproveitar o trajeto para trabalhar, estudar ou relaxar.

Por que esses grupos estão aderindo?



Idosos: Com a idade média dos motoristas brasileiros aumentando (53,5 anos, segundo o Registro Nacional de Condutores Habilitados), muitos idosos optam por não dirigir, especialmente em áreas urbanas congestionadas. Motoristas particulares oferecem conforto e segurança, com profissionais experientes em atender necessidades específicas, como auxílio para locomoção.



Mulheres: A segurança é um fator determinante. Segundo pesquisa da Uber, 80% das mulheres que usam aplicativos de mobilidade se sentem mais seguras ao evitar dirigir sozinhas, especialmente à noite. Motoristas particulares também permitem maior flexibilidade para compromissos diários, como levar pets ou fazer compras.



Geração Z: Jovens entre 18 e 29 anos, muitos dos quais não possuem carteira de habilitação, valorizam a praticidade e o impacto ambiental reduzido. Apenas 4,11% dos motoristas de caminhão no Brasil têm até 30 anos, refletindo a baixa atratividade da direção para essa geração, que prefere serviços sob demanda.

Crescimento nas grandes cidades



Nas capitais do Sudeste, como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, a procura por motoristas particulares é ainda maior, impulsionada pela densidade urbana e pelo trânsito intenso. O GetNinjas destaca que os profissionais cadastrados oferecem serviços flexíveis, desde viagens curtas até roteiros personalizados, atendendo a demandas como levar idosos a eventos familiares, mulheres a compromissos profissionais ou jovens a passeios de fim de semana.

“As próximas férias mudam a logística das pessoas, e motoristas particulares são uma solução prática para quem busca conforto sem o estresse de dirigir. Nossa plataforma conecta clientes a profissionais qualificados, garantindo segurança e flexibilidade”, explica Rafaela Mengui, CHRO do GetNinjas.

Dicas para contratar com segurança

Para garantir uma experiência confiável, o GetNinjas recomenda:



- Verificar o perfil e avaliações do motorista na plataforma.

- Alinhar previamente o roteiro e necessidades específicas, como transporte de pets ou auxílio a idosos.

- Utilizar apenas os canais oficiais da plataforma para pagamento, garantindo suporte em caso de imprevistos.

Com a crescente preferência por não dirigir e a acessibilidade de serviços como os do GetNinjas, idosos, mulheres e jovens da Geração Z estão redefinindo a mobilidade urbana, priorizando segurança, praticidade e conforto nas próximas férias e além.