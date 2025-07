Não bastava ser bela por natureza, agora inventaram um festival gastrô

A charmosa Búzios, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, já bastava uma visita para se encantar com suas praias de águas cristalinas e ruas cheias de história. Mas agora, os organizadores inventaram um motivo a mais para atrair visitantes: o Degusta Búzios 2025 – um festival gastronômico que promete agitar o balneário nos dois primeiros fins de semana de agosto, de 1º a 3 e de 8 a 10.

Entre os destaques, o Restaurante La Gare, do renomado Vila da Santa Hotel Boutique & SPA — eleito o Melhor Hotel Boutique do Brasil no TripAdvisor 2025 e nº 1 de Búzios desde 2017 —, traz o prato “Moules & Frites”, mexilhões na casca ao molho velouté com batatas rústicas, uma receita francesa com toques locais que será servida na bucólica Praça dos Ossos, o ponto mais charmoso do evento.

Com mais de 100 estabelecimentos participantes, lounges com sofás, DJs locais e uma programação que rola de sexta a domingo (das 18h à meia-noite na Rua das Pedras, Manoel Turíbio de Farias e Orla Bardot, e sábado das 14h às 22h e domingo das 13h às 22h na Praça dos Ossos), o festival celebra a diversidade gastronômica com pratos a R$ 30 e sobremesas a R$ 20.

Sabores do mar

"Moules & Frites" do La Gare reflete o conceito da casa, que une o frescor tropical de Búzios Degusta Búzios/Divulgação

O “Moules & Frites” do La Gare reflete o conceito da casa, que une o frescor tropical de Búzios aos segredos da culinária mediterrânea. “Na França, usamos mexilhões da baía do Mont-Saint-Michel, mas aqui optamos pelos fresquíssimos de Búzios, cozidos em um caldo perfumado. É a tradição francesa abraçando o sabor buziano!”, explica Pierre d'Archemont, proprietário do restaurante e do hotel. Aberto ao público, o La Gare oferece um ambiente encantador, com mesas no salão voltadas para a praça e um pátio interno ao ar livre, servindo à la carte no almoço e jantar, com música ao vivo às quintas e sábados. O café da manhã é uma festa à parte, misturando tapiocas e açaí com ovos beneditinos e croque monsieur, regados a mimosas refrescantes.

O Vila da Santa Hotel Boutique & SPA, instalado no coração histórico de Búzios, entre a praia e a Praça dos Ossos, é um refúgio inspirado em vilas mediterrâneas, mas com alma local, refletida em obras de arte de artistas nativos e móveis adquiridos pelo casal Bettina e Pierre em décadas de viagens. Com 24 acomodações — das suítes Júnior às exclusivas Master e Casa Secreta, que acomoda até 12 pessoas —, o hotel oferece conforto e luxo, além de áreas comuns como terraço com vista para o mar e acesso direto à praia dos Ossos. Atividades como passeios de traineira ao pôr do Sol, trilhas, spa e ateliês de moqueca e caipirinha complementam a experiência, destacando a natureza e a cultura local.

O Degusta Búzios 2025 reúne chefs nacionais e internacionais de 122 casas, celebrando sabores brasileiros e globais com atrações culturais que encantam. Para os visitantes, é a chance de saborear pratos acessíveis enquanto exploram a península a pé, visitando praias como Azeda e João Fernandes ou a Orla Bardot. Com o Vila da Santa e o La Gare liderando o evento, Búzios prova que já era um paraíso — e agora quer conquistar os paladares do mundo!

Serviço

Restaurante La Gare: Praça Eugênio Honold – Praia dos Ossos, Búzios (RJ). Tel: +55 (22) 99286-4033.

Site: www.viladasanta.com/gastronomia.

Instagram: @restaurantelagare.

Aberto diariamente (fechado na última segunda do mês). Café: 8h-10h30, Almoço: a partir das 13h, Jantar: 19h-22h30 (música ao vivo às quintas e sábados, 20h).

Pet-friendly.

Vila da Santa Hotel Boutique & SPA: Praça Eugênio Honold, 173 – Praia dos Ossos, Búzios (RJ). Tel: +55 (22) 2623-5770 / 9883-05770.

E-mail: reservas@viladasanta.com. Site: www.viladasanta.com.

Instagram: @hotelviladasanta.