Sonho americano distante: por que ficou mais difícil entrar nos EUA?

Os Estados Unidos têm sinalizado um endurecimento contínuo nas políticas migratórias, com foco na contenção da imigração irregular e no reforço das regras para entrada, permanência e concessão de vistos. Esse movimento se intensificou em 2024, quando a Casa Branca anunciou medidas mais rígidas na fronteira Sul, incluindo processos de deportação mais ágeis para imigrantes ilegais e novas barreiras para solicitações de asilo.



O Brasil está entre os países com maior número de cidadãos vivendo ou tentando entrar nos EUA. Segundo dados da U.S. Customs and Border Protection (CBP), até setembro de 2024, 22.936 brasileiros foram detidos ao tentar cruzar ilegalmente a fronteira com o México, um cenário que tem provocado maior rigidez também nos processos legais, especialmente na concessão de vistos de estudante, turismo e trabalho.

Embora as ações tenham começado com foco na imigração irregular por via terrestre, em 2025 o cerco se amplia. A análise dos pedidos de visto está mais criteriosa, com exigências mais rigorosas de comprovação de vínculos com o país de origem, fiscalização do cumprimento das condições dos vistos e revisões em categorias do green card com critérios mais seletivos. Tudo isso visa evitar fraudes, ou seja, mentiras nos processos. Então, caso o candidato possua os requerimentos e elegibilidade para o visto solicitado, ele não terá problemas.

Tipos de vistos

De acordo com Guilherme Vieira, especialista em processos imigratórios para os Estados Unidos e CEO da On Set Consultoria Internacional, o atual cenário migratório norte-americano exige mais atenção e preparo dos brasileiros que desejam viver legalmente no país. Segundo ele, há uma percepção clara de maior rigidez na análise dos vistos, especialmente os de estudante (F-1) e de trabalho (como L-1, O-1, E-2, H-1B, EB-1, EB-2 NIW, EB-3 e EB-4). As entrevistas nos consulados estão mais exigentes, e a comprovação de dados, documentos e informações deve ser precisa, verdadeira e bem fundamentada, já que a checagem está mais criteriosa.

Vieira também alerta para a tolerância zero com o uso indevido dos vistos. Casos em que o indivíduo entra nos Estados Unidos como turista (B-2) e tenta permanecer ou mudar de status sem seguir o processo legal estão mais sujeitos a punições severas, como cancelamento do visto e até processos de deportação. Outro ponto de atenção são os pedidos de asilo e refúgio, que, apesar de ainda existentes, estão sob maior pressão. O processo foi encurtado e o índice de rejeição tem aumentado, como forma de coibir solicitações sem base legal sólida.

Prepare-se

Ainda assim, o especialista aponta caminhos viáveis e promissores para os brasileiros que se planejam com antecedência. Programas de estudo e trabalho continuam sendo boas opções, especialmente para quem possui bom histórico acadêmico, proficiência no inglês e um plano estratégico bem definido. "Com preparo e orientação adequada, é possível aproveitar oportunidades únicas e construir uma trajetória de sucesso nos Estados Unidos", afirma.

O candidato ideal para estudar ou trabalhar nos EUA é aquele que demonstra planejamento: que escolheu instituições sérias, tem o mínimo domínio do idioma, possui experiência profissional, pode comprovar recursos financeiros e apresenta vínculos claros com o Brasil. “Esse conjunto de fatores mostra ao governo americano que a pessoa tem propósito e estrutura para estar no país legalmente”, explica Vieira. “Hoje, é fundamental evitar qualquer improviso, desde a escolha do tipo de visto até o plano de permanência. Um erro pode comprometer todo o projeto de vida”, completa o especialista.

Para quem deseja migrar legalmente para os Estados Unidos, o planejamento é fundamental. Vieira recomenda que o processo comece com, no mínimo, quatro meses de antecedência. Esse período é essencial para reunir toda a documentação necessária, com ênfase em comprovações de experiência profissional e educacional, vínculos com instituições brasileiras e capacidade financeira para custear a estadia ou realizar aportes exigidos. Além disso, é importante escolher com atenção instituições de ensino e empregadores devidamente credenciados, o que aumenta significativamente as chances de sucesso na obtenção do visto. Para quem pretende empreender ou atuar como profissional independente, ter um modelo de negócio estratégico e bem estruturado também faz toda a diferença.

Por fim, Guilherme reforça que contar com a orientação de especialistas em imigração é uma medida inteligente para reduzir riscos, evitar erros no processo e garantir que cada etapa seja conduzida de forma legal e eficaz. “Embora seja um momento de cautela e estratégia, a imigração legal é extremamente possível, mas não admite amadorismo. Quem deseja construir uma nova vida nos Estados Unidos precisa tratar esse plano como um projeto sério, estruturado e com base na legalidade”, finaliza Vieira.