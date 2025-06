Trump apresenta site para obtenção de vistos de residência por US$ 5 milhões

O presidente Donald Trump anunciou na quarta-feira (11) um novo site oficial no qual será possível obter o visto de residência nos Estados Unidos por 5 milhões de dólares (27,6 milhões de reais na cotação atual) e destacou que a lista de espera já está habilitada em TrumpCard.gov.

"Milhares (de pessoas) estão ligando e perguntando como podem se registrar para percorrer uma linda estrada e ter acesso ao maior país e mercado do mundo", escreveu o magnata republicano nas redes sociais.

Trump anunciou o visto no mês passado a bordo do avião presidencial Air Force One. Na ocasião, ele exibiu um modelo da permissão migratória, de cor dourada e que mostra o seu rosto. Ele disse que possivelmente estaria disponível em "menos de duas semanas".

Os novos vistos ainda não estão disponíveis, mas o site anunciado na quarta-feira permite aos interessados registrar o nome, origem e um e-mail sob a frase: "O 'Trump Card' está chegando".

O presidente americano já havia declarado que o novo visto atrairia criadores de empregos e poderia ser usado para reduzir o déficit do país.

Enquanto isso, em vários pontos do país o governo realiza operações contra migrantes sem documentos para sua deportação, o que gerou muitos protestos. A administração federal enfrenta processos e acusações de violações de direitos por sua ofensiva anti-imigração.

O republicano afirmou que o novo visto seria um caminho para a cobiçada cidadania americana e, em fevereiro, destacou que a expectativa era vender "talvez um milhão" de vistos, sem descartar a possibilidade de que oligarcas russos possam adquirir a nova permissão.

sla/des/cjc/arm/fp