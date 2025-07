No universo das redes sociais, o TikTok deixou de ser apenas uma plataforma de dancinhas para se tornar um motor de tendências, inclusive no setor de turismo. Segundo um levantamento global da Expedia, quase 60% dos jovens da Geração Z e millennials dizem escolher seus destinos de viagem com base em vídeos que viralizam na plataforma.

Entre os lugares que mais se destacaram nos últimos meses estão Albufeira, no sul de Portugal, Cozumel, no México, e a vibrante Tóquio, no Japão. Cidades que já eram belas por natureza agora ganham uma nova camada de desejo, o apelo visual e aspiracional que rende milhões de views, salvamentos e reels compartilhados.

Leia mais:

1. Albufeira - Algarve, Portugal

Albufeira ganhou destaque no TikTok por suas falésias laranjas iluminadas pelo pôr do sol, que dominam vídeos com trilhas sensoriais. Entre as atrações imperdíveis estão os passeios de barco pelas grutas de Benagil, praias como a de São Rafael e a vida noturna no centro histórico repleto de bares e música ao vivo.

Para economizar, vale buscar hospedagens fora da alta temporada e almoçar em cafés locais com pratos típicos do Algarve.

Albufeira - Algarve, Portugal membio de Getty Images Albufeira - Algarve, Portugal FrankvandenBergh de Getty Images Signature Albufeira - Algarve, Portugal TSGarp de Getty Images Albufeira - Algarve, Portugal membio de Getty Images Albufeira - Algarve, Portugal Pics Criss de Getty Images Albufeira - Algarve, Portugal TPopova de Getty Images Pro Voltar Próximo

2. Cozumel - México

Conhecida como a “joia do Caribe mexicano”, Cozumel oferece águas azul-turquesa perfeitas para mergulho, especialmente no Parque Marinho de Palancar. “TikTokers” costumam mostrar vídeos em El Cielo, local famoso pelas águas rasas e estrelas do mar, cenário que já atraiu milhares de curtidas.

Além disso, é possível explorar ruínas maias e alugar uma scooter para visitar várias praias. A vida noturna é vibrante, com música latina e tacos frescos à beira-mar.

Cozumel - México @mikolaj64 Cozumel - México virsuziglis de Getty Images Cozumel - México Shunyu Fan de Getty Images Signature Cozumel - México Daniel-Avin77 de Getty Images Cozumel - México @mikolaj64 Voltar Próximo

3. Tóquio - Japão

Tóquio virou tendência no TikTok por sua fusão de cores, cultura pop e tradição. Vídeos recentes mostram multidões em Shibuya, cafés temáticos, templos como o Senso-ji e os arranha-céus de Shinjuku .

Dentre as atrações imperdíveis, podemos citar experimentar sushi em Tsukiji, andar de trem-bala até o Monte Fuji e explorar lojas de mangás em Akihabara. Além disso, a gastronomia de Tóquio vai além do sushi, vale provar ramen em izakayas imperdíveis e se impressionar com a estética visual da cidade.

Tóquio - Japão rabbit75_cav Tóquio - Japão Marco_Piunti de Getty Images Signature Tóquio - Japão SeanPavonePhoto de Getty Images Tóquio - Japão Shawn.ccf de Shawn.ccf Tóquio - Japão Eloi_Omella de Getty Images Signature Tóquio - Japão SeanPavonePhoto de Getty Images Pro Voltar Próximo

Por que esses destinos estão bombando no TikTok?

O sucesso de Albufeira, Cozumel e Tóquio no TikTok não é por acaso. Esses destinos reúnem elementos que chamam a atenção nas redes, paisagens impactantes, experiências autênticas e uma estética visual perfeita para vídeos curtos. As falésias alaranjadas do Algarve, as águas cristalinas do Caribe mexicano e os contrastes vibrantes da capital japonesa criam cenários para conteúdos virais.

Além disso, o uso de hashtags poderosas contribui para aumentar o alcance dos vídeos. Outro fator importante é o comportamento da nova geração de turistas, que busca cada vez mais por vivências únicas, instagramáveis e com bom custo-benefício e encontra tudo isso nesses três lugares que, mesmo diferentes entre si, compartilham uma mesma vocação, render bons vídeos e memórias inesquecíveis.