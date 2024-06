Canadá (América do Norte)- Com 9,98 milhões de km² e 38 milhões de habitantes, tem sua economia centrada em recursos naturais, incluindo madeira e minerais. A CN Tower, uma das estruturas mais altas do mundo, em Toronto, é notável , simbolizando a modernidade e grandiosidade do país.

Nos últimos anos, algumas regiões ao redor do mundo têm adotado uma postura mais progressista em relação à legalização da maconha. Nessa terça-feira (25/6), o Supremo Tribunal Federal (STF) no Brasil decidiu, por oito votos a três, pela descriminalização do porte de maconha para uso pessoal. A decisão detalhada será divulgada nesta quarta. Há divergências em relação à quantidade sugerida: alguns propõem 40 gramas, outros 60g, e alguns defendem um debate entre o Congresso e entidades como a Anvisa.

E no mundo em constante mudança, a cannabis vem ganhando cada vez mais aceitação e legalidade em diversos países. Essa tendência global de liberalização abre novas possibilidades para uma tendência de viagens – o turismo da maconha. No Canadá, por exemplo, a cannabis foi legalizada em 2018, tornando-se um destino atrativo para aqueles que desejam desfrutar de um ambiente mais relaxado e aberto à cultura da erva. Cidades como Vancouver e Toronto abrigam inúmeros cafés e lojas especializadas, onde os visitantes podem experimentar diversos produtos de forma segura e regulamentada.





O Palácio Salvo é um edifício em Montevidéu, Uruguai, desenhado pelo arquiteto italiano Mario Palanti, um imigrante italiano que vivia em Buenos Aires. Foi inaugurado no ano de 1928. Com os seus 95 metros e 27 pisos, foi a torre mais alta da América do Sul por vários anos. Fulviusbsas/Wikimédia Commons

Outro país de destaque é o Uruguai, que legalizou a maconha em 2013. Em Montevidéu, os viajantes podem visitar os farmacêuticos autorizados e se familiarizar com a cultura local, que valoriza muito a gastronomia e os prazeres da vida. Punta del Este, com suas belas praias, também é um ponto de interesse para quem busca um ambiente tranquilo e descontraído. São destinos que representam uma nova fase no turismo relacionado à maconha, proporcionando aos visitantes a chance de vivenciar ambientes mais abertos e regulamentados, em harmonia com as belezas naturais e culturais de cada local.



Das Américas, a gente parte para a Europa. Na Holanda, tem a Spiegelgracht. Flickr Añelo de la Krotsche



A Holanda, especialmente Amsterdã, é reconhecida mundialmente pelos seus famosos coffee shops, onde a cannabis pode ser consumida livremente. Além disso, a cidade oferece uma rica cultura, com museus, arquitetura deslumbrante e os belos canais que a caracterizam. Já nos Estados Unidos, alguns estados, como Colorado, Califórnia e Oregon, adotaram leis que permitem o uso recreativo de maconha. Nesses locais, é possível encontrar lojas especializadas, além de desfrutar das atrações turísticas tradicionais, como parques nacionais e cidades históricas.





Outros países

No continente europeu, a cidade com mais habitantes brasileiros é Lisboa, capital de Portugal, com 250 mil. SZimmermann pixabay





Europa: Vanguarda da descriminalização

A União Europeia é considerada um dos principais mercados de cannabis do mundo, com mais de 23 países adotando medidas de descriminalização ou legalização, tanto para uso medicinal quanto recreativo. Na Alemanha, por exemplo, o uso recreativo foi recentemente legalizado, permitindo aos cidadãos o cultivo e a posse de até 25 gramas. Portugal, por sua vez, segue uma política de descriminalização abrangente, enquanto Luxemburgo permite o cultivo doméstico de até quatro plantas para uso privado.





Américas: Do Canadá ao Sul

O Canadá foi pioneiro ao legalizar a cannabis recreativa em todo o país, estabelecendo limites de posse pessoal e cultivo doméstico. Na América Latina, Argentina e Chile legalizaram o uso medicinal.





Ásia e Oceania: Uma abordagem cautelosa

Embora a Ásia tenha sido tradicionalmente conservadora em relação à cannabis, a Tailândia surpreendeu ao legalizar o uso medicinal da planta. Na Oceania, a Austrália também avança na legalização da cannabis medicinal, refletindo uma tendência global de reconhecimento dos benefícios terapêuticos da erva.

26/05/2024 - 14:18 Conquistas e pendências do México progressista antes da eleição





Desafios e Responsabilidade

O Uruguai regulamentou a produção, venda e consumo de cannabis em 2013. BBC

Apesar da tendência de liberalização, é importante lembrar que cada país possui suas próprias regras e regulamentos. Além disso, especialistas alertam para os riscos do uso contínuo e em grandes quantidades, especialmente entre os jovens. Portanto, é essencial que os viajantes se informem sobre as leis locais. O turismo da maconha está em ascensão em diversas regiões do mundo, oferecendo aos viajantes uma nova dimensão de experiências culturais e recreativas. No entanto, a responsabilidade e o conhecimento das legislações locais são fundamentais para garantir uma viagem segura e agradável.