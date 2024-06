Aproveite até o dia 30 de junho para comprar seu ingresso do Thermas dos Laranjais com 50% de desconto (Piscina de ondas do Thermas dos Laranjais, em Olímpia, interior de São Paulo (Foto: Divulgação))

Uma das maiores promoções do Thermas dos Laranjais no ano, a campanha “Todos Pagam Meia”, entra na reta final. Os visitantes do maior e mais visitado parque aquático da América Latina têm até o dia 30 de junho para curtir as mais de 60 atrações de águas quentes termais do parque pagando apenas metade do preço e o melhor: fazem bem e ajudando quem precisa.

Até o dia 30, quem doar 1 quilo de alimento não-perecível terá direito a meia-entrada todos os dias – incluindo finais de semana.

Os alimentos arrecadados serão doados a entidades assistenciais de Olímpia e da região. No ano passado, a campanha do ingresso solidário bateu um recorde: 205 toneladas de alimento foram arrecadas e beneficiaram 35 entidades.

Regras da promoção

Para ter direito ao ingresso de meia-entrada, os visitantes devem doar 1 quilo de alimento não-perecível por pessoa, escolhendo entre os seguintes itens: 01 kg de arroz, 01 kg de feijão, 01 litro de óleo, 01 litro de leite, 01 pacote de 500g de café, 02 latas de sardinha ou 02 potes de massa ou extrato de tomate de 310 gramas. Os alimentos devem ser entregues na catraca de entrada do parque.



Promoção válida até 30 de junho de 2024, todos os dias, incluindo finais de semana.



Campanha promocional sujeita a disponibilidade, não cumulativa com outras promoções vigentes e direitos já adquiridos.



Os ingressos são limitados e podem ser adquiridos no site oficial do Thermas dos Laranjais (https://loja.termas.com.br/) ou em qualquer ponto de venda autorizado.



Para os visitantes que optarem por não participar da campanha de doações, será aplicado o tarifário normal vigente para os ingressos de inteira e meia-entrada.



Os ingressos são diários e individuais, proporcionando flexibilidade aos visitantes.



Válido para compras realizadas a partir do dia 24/01/2024.

A campanha “Todos Pagam Meia” faz parte dos compromissos do Thermas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e dos princípios do Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU). Em 2022, o Thermas dos Laranjais se tornou o primeiro parque aquático do Brasil a aderir aos princípios do pacto da ONU.

