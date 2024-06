"Pare no acostamento, ele vomitou de novo. Será que foi uma boa ideia trazer nas viagem de férias conosco?" Quem nunca passou por esse questionamento ao encarar uma estrada com seu animalzinho de estimação. Viajar de carro com seu pet nas férias pode ser uma experiência muito prazerosa (ou desastrosa), que requer alguns cuidados importantes para garantir o bem-estar dos peludinhos e a segurança de todos durante a jornada.

Antes de partir, acostume seu pet gradualmente com a viagem de carro, realizando passeios curtos para que ele se sinta confortável no veículo. Certifique-se também de levar os itens essenciais, como água, ração, brinquedos e uma caixa de transporte adequada.

Uma viagem de carro com seu pet pode ser um passeio bem tranquilo, dependendo da personalidade do seu animal de estimação. Enquanto alguns cachorros gostam de passear, outros ficam muito estressados. "Cachorros muito assustados chegam a hiperventilar por estresse, alguns ficam com a boquinha aberta e a língua para fora", diz o comportamentalista animal, Wagner Brandão. Nesses casos, é melhor não levar o animal em viagens e deixá-lo em casa, onde ele se sente mais confortável.







Contudo, muitos brasileiros optam por levar seus pets nas viagens. Segundo uma pesquisa realizada pela plataforma digital hoteis.com, 82% dos brasileiros preferem viajar acompanhados de seus animais de estimação. No entanto, essa escolha requer alguns cuidados para que a viagem seja segura e confortável também para o animalzinho.



“Viajar com animais exige atenção especial. É preciso garantir que eles estejam seguros e confortáveis durante o trajeto, evitando imprevistos e proporcionando uma experiência agradável para todos os passageiros”, destaca Wagner Brandão.



Ele também ressalta a importância do uso de equipamentos de segurança apropriados, como caixas de transporte ou cintos de segurança específicos para animais. "Assim como nós, os pets também precisam estar protegidos durante a viagem. O uso adequado de dispositivos de segurança evita acidentes e garante a tranquilidade de todos", afirma Brandão.

Abaixo, o especialista compartilha algumas dicas para quem está de viagem marcada com seu pet, para que tenham um passeio tranquilo e agradável:



Planejamento: Antes de pegar a estrada, certifique-se de que seu pet está em dia com as vacinas e consultas veterinárias. Leve consigo o cartão de vacinação e qualquer medicação que ele possa precisar. Verifique se o destino permite a presença de animais de estimação e se há locais pet-friendly ao longo do caminho.



Segurança: Utilize caixas de transporte, cintos de segurança específicos para pets ou grades de proteção para garantir que seu animal esteja seguro durante toda a viagem. Nunca deixe seu pet solto no carro, pois isso pode causar distrações e acidentes.



Conforto durante a viagem: Leve a cama, cobertores e brinquedos favoritos do seu pet para que ele se sinta mais à vontade. Faça pausas regulares a cada duas horas para que ele possa esticar as pernas, fazer suas necessidades e beber água. Evite alimentar o pet logo antes de viajar para prevenir enjoos.



Hidratação e alimentação: Tenha sempre à mão água fresca e petiscos para manter seu pet hidratado e satisfeito. Use recipientes que não derramem para facilitar a oferta de água e alimentos durante as paradas.



Atenção às condições climáticas: Evite viajar em horários de pico de calor. Se precisar fazer uma parada, nunca deixe seu pet sozinho no carro, especialmente em dias quentes, pois a temperatura interna pode subir rapidamente e colocar a saúde dele em risco.



Seguindo essas dicas, você poderá garantir uma viagem tranquila e segura para você e seu pet.