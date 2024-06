Campanha Férias de Inverno com promoções imperdíveis com a Abreu

Campanha Férias de Inverno com promoções imperdíveis com a Abreu (Turquia (Foto: iStock))

A Abreu acaba de anunciar ofertas imperdíveis da campanha Férias de Inverno, que inclui descontos para vários destinos da Europa, além da Turquia e Marrocos. As promoções são válidas de 17 de junho a 12 de julho para viagens internacionais com saídas de outubro deste ano a abril de 2025.

Aproveite os descontos

Circuitos Europeus

Descontos de até 30% para o segundo passageiro. São 51 roteiros para Europa, divididos em três categorias: Europa Primeira Classe, Europa Plus e Europa para Todos. No total, são 243 saídas para viagens de outubro de 2024 a abril de 2025.

Opções de roteiros:

Portugal Essencial: roteiro de 5 dias e 4 noites visitando Porto, Coimbra, Fátima e Lisboa. Para o primeiro passageiro há opções a partir de € 735, enquanto o segundo fica a partir de € 551.

Europa Sonhada: roteiro de 39 dias e 38 noites de Lisboa a Salamanca. Para o primeiro passageiro há opções a partir de € 6.334, enquanto o segundo fica a partir de € 4.751.

Para facilitar a escolha do melhor pacote, a Abreu explica as diferenças entre cada uma das categorias dos circuitos:

Europa Primeira Classe

São circuitos com toda excelência dos serviços Abreu, com hotéis 4 e 5 estrelas no centro das cidades, algumas refeições inclusas e visitas de grande interesse. Destaque para o acompanhamento em toda a viagem por um Guia Abreu Português, ou seja, um único idioma a bordo do ônibus, e serviço de bagageiro na entrada e saída dos hotéis.

Europa Plus

O Europa Plus inclui todos os passeios e refeições, além de hotéis 4 estrelas dentro das cidades, Guia Abreu Português, ou seja, um único idioma a bordo do ônibus, e serviço de bagageiro na saída dos hotéis.

Europa Para Todos

Oferece toda a excelência dos serviços Abreu, mas com valores que cabem no orçamento do viajante, hotéis 4 estrelas localizados dentro das cidades, mas não necessariamente nas regiões mais centrais, além do acompanhamento de Guia Abreu Português bilíngue e serviço de bagageiro na saída dos hotéis.

Circuitos Turquia

Tarifas especiais para conhecer toda história, cultura e gastronomia da Turquia. Os roteiros para o destino têm saídas de novembro de 2024 a março de 2025.

Opções de roteiros:

Turquia Essencial: roteiro de 6 dias e 5 noites visitando Istambul, Ankara e Capadócia. No site da Abreu há opções a partir de € 410 por pessoa. As saídas para esse pacote são sempre aos domingos.

Turquia Espetacular: roteiro de 12 dias e 11 noites visitando diversas cidades incríveis da Turquia, como Istambul, Ankara, Capadócia, Konya, Pamukkale e outras. Pacotes a partir de € 1.615 por pessoa.

Circuitos Marrocos

Que tal conhecer o melhor do Marrocos? São diversas opções de roteiro passando por cidades ricas em história, cultura, arquitetura exuberante e uma culinária saborosa. Os roteiros para o destino têm saídas de novembro de 2024 a fevereiro de 2025.

Opções de roteiros:

Circuito do Sul: roteiro de 7 dias e 6 noites visitando Marrakech, Ouarzazate, Zagora, Nkob, Tazzarine, Erfoud e Tinghir. Pacotes a partir de € 795 por pessoa.

Grande Tour de Marrocos: roteiro de 11 dias e 10 noites visitando cidades de Casablanca, Meknès, Fez, Rabat e Marrakech, Ouarzazate, Zagora, Nkob, Tazzarine, Erfoud e Tinghir. Pacotes a partir de € 1.742 por pessoa.

Para mais informações sobre a campanha Férias de Inverno acesse o site da Abreu.

