2ª edição da Travel Next Minas já soma quase 20 destinos confirmados

Minas Gerais, Alagoas, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Sergipe. Estes são os estados que já confirmaram presença na segunda edição da Travel Next Minas, que será realizada nos dias 16 e 17 de agosto, no Expominas, em Belo Horizonte (MG). Também estarão presentes destinos regionais como Santa Rita do Sapucaí e Ouro Preto (MG), Campos do Jordão (SP), Foz do Iguaçu (PR), São Luís (MA), João Pessoa (PB) e Gravatal (SC).

Neste ano, a expectativa é que o evento, voltado à capacitação de agentes de viagens, reúna mais de cinco mil profissionais do turismo e mais de 600 marcas expositoras – em 2023, o evento reuniu mais de 3,5 mil pessoas e gerou cerca de R$ 40 milhões em negócios, reforçando o potencial de Minas Gerais para eventos de grande porte.

Estado anfitrião, Minas também será representada pelos tradicionais circuitos turísticos, consolidados na agenda de operadores e agentes. Entre eles, já garantiram sua participação o Circuito da Trilha dos Inconfidentes, o Circuito das Águas e o Caminho das Mantiqueiras. “É muito importante contarmos com essa participação de destinos, circuitos e roteiros de todo o Brasil e, especialmente, de Minas Gerais. Isso confirma a importância e a força do estado como emissivo e receptivo”, diz Rubia Coser, uma das fundadoras e diretoras do Travel Next Minas, ao lado de Aline Glaeser.

Os dados do turismo em Minas Gerais seguem sendo destaques em território nacional. Em fevereiro, o volume das atividades turísticas no estado superou a média nacional no mesmo período em 1.533%, segundo levantamento do Observatório do Turismo de Minas Gerais feito junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A movimentação do turismo em Minas no período citado chegou a 4,9%, 15 vezes maior que a média no País, de aproximadamente 0,3%. Ainda de acordo com o IBGE, Minas Gerais também é líder no desempenho turístico acumulado de março de 2023 a fevereiro deste ano, com crescimento de 12,6%, superior ao dobro da média nacional, que foi de 4,9%.

O secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas de Oliveira, destaca que os números revelam a potência turística e econômica do estado e fala sobre sobre a relevância da realização da Travel Next Minas na capital mineira. “Reunir mais de cinco mil profissionais do turismo nesta segunda edição do evento será fundamental para continuarmos a promover o Destino Minas para todo o País, atrair investimentos e negócios, que se transformam em geração de emprego e renda no estado”, diz.

As inscrições são gratuitas e já estão abertas. Basta acessar o site.

