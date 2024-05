Em uma era cada vez mais marcada pela independência feminina, estudar se tornou um dos principais objetivos para muitas mulheres que buscam novas experiências e oportunidades. Elas valorizam cada vez mais a formação, a educação e o desenvolvimento pessoal. E hoje em dia, muitos programas são adaptados para atender a perfis ou necessidades individuais. De acordo com dados do Datafolha, 7 em cada 10 mulheres são mães. Muitas delas, ao se tornarem mães, priorizam a maternidade, adiando para o futuro o desejo de prosseguir com seus estudos. Após dedicarem-se integralmente a essa fase, muitas decidem finalmente buscar seus sonhos postergados, como o de realizar um intercâmbio.

Segundo a Pesquisa Selo Belta, em 2022, 57% do público que participou de intercâmbios foi feminino. O intercâmbio vai além de uma simples experiência internacional; ele proporciona autoconhecimento, empoderamento e aprendizado para toda a vida. Ter uma experiência internacional é crucial para impulsionar a carreira. Um dos programas de intercâmbio mais procurados pelas mulheres é o curso de idiomas, com 48,8% de adesão, em que o inglês é o idioma mais requisitado pelas empresas, e o domínio dessa língua pode resultar em um aumento de até 53% no salário.



Família unida

Maura Leão, Diretora Financeira da BELTA e CEO do Yázigi Travel, mãe de dois filhos, afirma que ser mulher e mãe não pode ser um impedimento para estudar no exterior. Ela também reforça que a mãe não precisa viajar sozinha e pode realizar um intercâmbio com a família. “E isso é um grande incentivo! Alguns países, como Canadá e Estados Unidos, oferecem benefícios quando se viaja com um filho. Por exemplo, ao fazer uma graduação ou pós-graduação, a mãe pode matricular os filhos gratuitamente nas escolas do ensino fundamental ou médio. Além disso, dependendo da área de estudo, a mãe intercambista pode conseguir bolsa no Brasil complementada com a bolsa do exterior. O Family Program (programa que envolve estudos separados para pais e para os filhos, seguido por sessões conjuntas de treinamento de habilidades para a vida familiar), abre portas para famílias que desejam realizar um intercâmbio, especialmente durante as férias, podendo ser na Inglaterra, Canadá ou Estados Unidos. O fato de sermos mulheres e mães não nos impede de irmos atrás de nossos sonhos e de fazer um intercâmbio. Nunca será tarde”, disse Maura, que também já realizou vários intercâmbios e trabalhou como baby-sitter.



Desafios

Já para Marina Jendiroba, Diretora de Operações da Belta, deseja que seus filhos assim como ela vivencie a experiência do intercâmbio: “Como mãe e profissional que trabalha com intercâmbio, testemunho muitas famílias enfrentando desafios semelhantes aos que vivi. Embora os tempos e os desafios tenham mudado, é incrível como o intercâmbio continua sendo uma ferramenta poderosa para o crescimento dos jovens. O investimento na educação tem um retorno inegável e, quando se trata de educação no exterior, esse retorno é ainda maior. No entanto, não posso negar a emoção e a ansiedade de ‘soltar’ um filho no mundo para que ele tenha essa experiência. Devido à minha profissão, viajo bastante e isso me trouxe pensamentos que não tinha antes de ter filhos. Sinto saudades e preocupo-me com o dia a dia deles enquanto estou longe, além de desejar que conheçam outras partes do mundo. Viajar enriquece, e desejo profundamente poder compartilhar essa riqueza com meus filhos”, conta Marina que pretende explorar mais destinos, como a Itália ou a França, para estudar, depois que seus filhos estiverem crescidos.





As Agências certificadas com o Selo Belta podem ajudar o estudante a fazer todo o planejamento, desde questões financeiras até as documentações necessárias, e também sugerir as melhores épocas para embarcar.







Sobre a Belta





Criada há 30 anos, a Belta – Associação Brasileira de Agências de Intercâmbio — visa promover a educação internacional no país. Como única associação das Agências de Intercâmbio do Brasil que oferece programas para todo o mundo e sem fins lucrativos, tem como foco certificar agências confiáveis no setor, por meio de um processo cuidadoso de análise financeira, técnica e idoneidade. Mais informações: acesse o site da Belta