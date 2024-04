A Feira de Intercâmbio organizada pela Student Travel Bureau (STB) reunirá em Belo Horizonte, em 26 de abril, escolas de educação internacional como a EC, Stafford, LSI, Oxford International, Amerigo, Dukes e Three W. No evento serão apresentadas propostas para educação em outros países.

A feira será gratuita e acontecerá das 15h às 20h no Mercure Belo Horizonte Lourdes Hotel, na Avenida do Contorno. Os participantes poderão receber até 40% de desconto ao selecionar um intercâmbio no evento. Dentre as modalidades oferecidas estão: ensino médio no exterior (high school); intercâmbio para público 50+; estudo e trabalho e programas de trabalho nos Estados Unidos (Au Pair e Work and Travel); graduação e pós-graduação fora do Brasil (higher education); extensão universitária; intercâmbio em família e trabalho voluntário.

Além disso, profissionais especializados na área estarão disponíveis no evento para tirar possíveis dúvidas sobre estudar ou trabalhar no exterior. Mariana Araújo Chaves, gerente do STB em Belo Horizonte, ressalta que o objetivo da feira é colocar os estudantes em contato com as escolas de intercâmbio.

“O STB atua há mais de 50 anos no mercado, oferecendo intercâmbios personalizados de acordo com os objetivos de vida de cada pessoa e para os mais diversos públicos, em todas as fases da vida. Com a feira, queremos justamente colocar nossos estudantes em contato direto com renomadas instituições de ensino globalmente conhecidas e que são parceiras do STB, para que possam tirar as dúvidas e escolher o melhor programa de intercâmbio”, afirma Mariana.

O mercado de intercâmbio cresceu 15% em BH em 2023 se comparado a 2022, entre os programas que mais registraram crescimento os especiais avançaram 40%, o de High School registrou avanço de 35%, e o programa de cursos de idioma aumentou em 23%. Apesar de gratuita, para participar da feira é preciso realizar uma inscrição no site do STB.

Serviço:

Feira do Intercâmbio STB em Belo Horizonte

Data: 26 de abril de 2024 | Horário: das 15h às 20h

Local: Mercure Belo Horizonte Lourdes Hotel - Av. do Contorno, 7315 - Lourdes, Belo Horizonte - MG, 30110-047





* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata