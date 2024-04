Santiago do Chile a um voo de distância (Vista do Cerro San Cristóban em Santiago do Chile (Foto: ChileTravel))

Quem nunca pensou em como seria bom se fosse possível nos teletransportar de um lugar para outro? Bom, a tecnologia ainda não nos permite tal feito, mas já ajuda muito quando se tem disponível um voo sem conexões para o destino desejado. Para o Chile isso é possível com a Latam. Sem escalas, sem paradas cansativas… direto para Santiago, que agora está a um voo de distância de várias capitais brasileiras.

Além das cidades que já se beneficiavam com os voos diretos da Latam para Santiago, como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre, recentemente, Belo Horizonte entrou nessa lista, reduzindo o tempo de deslocamento entre Minas Gerais e o Chile de 8h para 5h em média. E não para por aí! Em junho, será inaugurada a rota Brasília – Santiago, aumentando ainda mais a conexão entre Brasil e Chile. Sem contar que através dessa rota chega-se com mais facilidade em Auckland (Nova Zelândia), Sidney e Melbourne (Austrália), Ilha de Páscoa, Calama e Punta Arenas (Chile).

Airbus A320, aeronave que faz o voo entre Belo Horizonte e Santiago (Foto: Divulgação/Latam)

Dessa forma, Santiago serve como porta de entrada para muitas maravilhas do Chile. Um país com uma enorme diversidade natural devido ao seu posicionamento geográfico e uma incrível riqueza cultural e gastronômica. De desertos a cordilheiras, de vinhos com qualidade reconhecida mundialmente a frutos do mar, o Chile surpreende e encanta. Contudo, é impossível deixar de aproveitar para conhecer sua capital. Mesmo que esse não seja o destino final, vale a pena separar um tempo para visitar a cidade mais populosa do Chile.

Informações importantes

A capital chilena está rodeada pela Cordilheira da Costa bem como por uma das maiores maravilhas da natureza, a Cordilheira dos Andes. Essas barreiras naturais impedem a proliferação de mosquitos e, consequentemente, doenças provenientes deles, o que já é um alívio para os brasileiros que viajam para lá.

Assim, é bastante compreensível a preocupação e o controle que possuem com o que entra no país, para que a saúde da população e de seus visitantes não seja comprometida com nada externo. Dessa forma, ao comprar suas passagens para o destino, tenha em mente o que pode ou não ser levado na bagagem. E fique atento à declaração alfandegária. Ela deve ser preenchida até 24h antes do horário do seu voo e pode ser acessada por aqui.

Além disso, é bom lembrar de conferir a validade do passaporte ou da carteira de identidade que deve ter no máximo 10 anos. Esses são os documentos aceitos para se ingressar ao Chile. CNH (Carteira Nacional de Habilitação) não é um documento válido no país.

Conhecendo Santiago

Tudo certo, chegada ao destino tranquila! Como a maioria das capitais do mundo, Santiago possui seus meios de transporte como táxi, metro, ônibus e carros por aplicativo. Mas uma forma bem prática de conhecer os principais pontos turísticos, principalmente se o tempo for curto, é o Hop On/ Hop Off, o ônibus operado pela Turistik.

Hop On/ Hop Off da Turistik (Foto: Uai Turismo)

O Hop On/ Hop Off possui 10 paradas estrategicamente espalhadas por Santiago em que se pode descer, visitar os pontos e depois embarcar em um próximo horário. Os ônibus saem a cada 20 ou 25 minutos. Está incluído o fone de ouvido e áudio guia na língua de preferência.

Entre as 10 paradas realizadas pelo Hop On/ Hop Off, algumas merecem mais atenção devido à sua importância e visuais impressionantes.

La Constitución e Santa Lucía

Na parada da Plaza de La Constitución estão algumas das construções e monumentos com grande significado histórico, como o Palacio La Moneda. Caminhando até a Plaza de Armas o visitante poderá contemplar a Catedral Metropolitana de Santiago, explorar o Museu Histórico Nacional e o Museu de Arte Precolombiano.

Palácio La Moneda localizado na Plaza de La Constituición em Santiago do Chile (Foto: ChileTravel)

Outro lugar bastante significativo é o Cerro Santa Lucía, local onde Pedro Valdivia fundou a cidade em 1541. Composto por uma belíssima arquitetura que transmite como a alta sociedade chilena vivia no início do século XX.

Funicular Santiago e teleférico

Um local imperdível e que não pode ficar de fora da visita à cidade é o centenário Funicular Santiago, declarado Monumento Histórico em 2000 devido ao seu complexo sistema de cabos e importância patrimonial para a cidade. Ao comprar o ingresso do Hop On/ Hop Off, o acesso a esse atrativo já está garantido.

Subida no Funicular de Santiago (Foto: Victoria Canales/ Fedetur)

O Funicular é como um bondinho, que oferece uma vista panorâmica durante um percurso de 500m, até chegar ao topo do Cerro San Cristóbal. No alto, se encontram o Terraço Bellavista, o Santuário da Virgem Imaculada Conceição e uma vista impressionante de toda a Santiago, com o visual deslumbrante das Cordilheiras que envolvem a cidade.

Vale a pena sentar-se e apreciar com calma a vista do Terraço Bellavista enquanto desfruta das típicas empanadas chilenas acompanhada de um chocolate ou um cafezinho. Mas não vá comer demais! Guarde um espaço para desfrutar dos sorvetes artesanais da sorveteria Delicatto, que fica próxima à saída do Parque. Um sabor bem diferentão é o de “frutos del bosque com albahaca”, ou, como conhecemos, manjericão. Delicioso e refrescante!

Empanadas chilenas e o refrescante sorvete de “frutos del bosque com albahaca” da Delicatto (Fotos Uai Turismo)

Quando tiver coragem de abandonar a vista, a descida pode ficar por conta do Teleférico, que não decepciona e garante um visual que deixa qualquer um sem palavras.

Tanto a subida quanto a descida podem ser feitas de maneira inversa, ou seja, subir no Teleférico e descer no Funicular. Mas a subida com o Funicular é bem interessante!

Teleférico de San Cristóban em Santiago do Chile (Foto: Chile Travel)

Aos finais de semana, ainda no Cerro San Cristóbal, funciona o circuito de arvorismo que inclui tirolesa e o salto ao vazio.

Os ingressos para os atrativos podem ser adquiridos separadamente ou combinados, de acordo com a preferência, com antecedência, no site da Turistik. A empresa também oferece outros passeios para atrativos fora da cidade, como experiências em vinícolas e no Vale Nevado. Podem ser contratados passeios compartilhados ou privativos.

La Chascona: a casa de Pablo Neruda em Santiago

La Chascona, casa de Pablo Neruda em Santiago do Chile (Foto: ChileTravel)

Uma das casas que o famoso poeta chileno, Pablo Neruda teve está em Santiago e é um local especial a se visitar. Localizada próximo ao Cerro San Cristóban, foi construída em 1953 para sua amante, Matilde Urrutia, que tinha como apelido La Chascona (a descabelada). Daí o nome dado à casa, transformada em museu e memorial à Neruda.

Sky Costanera

Vista do pôr do sol no Sky Costanera (Foto: Uai Turismo)

O Sky Costanera é o prédio mais alto da América Latina. Com 300m de altura e 61 andares, proporciona uma vista incrível e única da cidade de Santiago em 360°, rodeada pelas Cordilheiras. Ideal para se visitar próximo ao final da tarde para curtir um pôr do sol fantástico! Mas a noite não precisa parar por aí. O Sky Bar continua a funcionar mesmo quando o sol se vai e anima o ambiente com músicas, bebidas e petiscos.

Um lugar especial para comer

Santiago possui diversas opções gastronômicas pela cidade, mas um local que não pode ficar fora do roteiro é o restaurante temático Ocean Pacific´s.

O Ocean Pacific´s não é um restaurante temático qualquer. É um grande museu, repleto de artefatos e salões que faz você se sentir dentro de uma embarcação. Dependendo do ambiente, o visitante estará em um navio pirata ou em uma luxuosa cabine francesa.

Um dos espaços internos do Ocean Pacific´s, em Santiago do Chile (Foto: Uai Turismo)

O espaço é imenso e possui tanta riqueza de detalhes, com antiguidades, objetos e fósseis de animais marinhos espalhados por todo o local, que é impossível chegar rápido à mesa, tamanha a viagem que se faz. Um lugar inigualável e um dos restaurantes temáticos mais legais do mundo.

O cardápio do Ocean Pacific´s é um verdadeiro deleite (Fotos: Uai Turismo)

Mas não é só de visual que se vive o Oceans Pacific´s. O restaurante oferece o melhor da gastronomia chilena e, claro, focada em frutos do mar. O cardápio é um verdadeiro deleite! Uma sugestão deliciosa para entrada são as Manchas a la Parmesan (ostras gratinadas com parmesão). Para beber, a carta de vinhos é excelente, mas não deixe de experimentar o Pisco Sour, um drink emblemático do Chile.

Um outro ponto muito positivo é que ele abre todos os dias do ano, então, a qualquer momento que estiver em Santiago será uma oportunidade para conhecê-lo.

Onde ficar

O Hotel Rugendas é uma ótima opção para se hospedar em Santiago. Localizado em El Golf, uma região bastante segura, é possível ir a pé a um dos principais pontos turísticos da cidade, o Sky Costanera bem como à estação de metrô.

Rugendas Hotel Boutique, em Santiago do Chile (Foto: Uai Turismo)

Os quartos são confortáveis e o atendimento, do check in ao check out, é bastante atencioso.

O café da manhã possui uma grande variedade de opções e é servido no restaurante do hotel que abre também para almoço e jantar. Além disso, o espaço é lindo e enorme, com ambiente externo e interno. Então, mesmo se o hotel estiver com grande ocupação, não terá espera por lugar. Um destaque para os escaninhos na área do restaurante onde você pode guardar seus pertences e ficar com as mãos livres enquanto se serve, sem se preocupar. Muito prático.

Um dos espaços externos do Restaurante do Rugendas Hotel Boutique, em Santiago do Chile (Foto: Uai Turismo)

Enfim, que bom que Santiago está a um voo de distância dos brasileiros e sobretudo dos mineiros, porque motivo é o que não vai faltar para uma visita à capital chilena.

