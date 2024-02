Londres tem 11 novos restaurantes com Estrela Michelin e o Mountain do chef brasileiro Josean Balotin é um deles

Quando em novembro de 2023 fui conhecer o Mountain saí de lá com a certeza que o restaurante em breve receberia o reconhecimento do maior prêmio da gastronomia mundial, a desejada estrela Michelin. Por muitos momentos da apresentação impecável do menu que nos levou aos mares baleares da Espanha, achei que o restaurante já havia sido premiado. Mas a premiação mesmo veio neste início de fevereiro, quando a cerimônia que premiou os nomes dos restaurantes da Grã Bretanha e Irlanda anunciou o nome do Mountain e sua primeira estrela.

Os nomes são os mais diversos e remetem a culinárias pelo mundo, como a africana e principalmente a asiática, que voltou a se destacar no país. Ao todo são 18 restaurantes com 1 estrela Michelin, sendo 11 em Londres. O Mountain foi lembrado por sua culinária à lenha que eleva pratos simples a categorias espetaculares, como o peixe-galo na brasa e a caldeirada. Mas o Mountain vai além, o cardápio de entradas instigantes como a tripa ao molho, as finíssimas fatias de curdo de carne, ou ainda o arroz frito e a carne de veado são dignas de muitos prêmios. Esse e muitos outros que virão.

Cardápio do Mountain – com o menu datado do dia (Foto: @paespelomundo)

O único com 3 estrelas

A premiação ainda anunciou apenas um novo restaurante laureado com 3 estrelas Michelin, o “The Ledbury” restaurante de Notthin Hill, que já possui duas estrelas recebidas nos anos de 2010 e 2021. Durante a pandemia o The Ledbury fechou suas portas ameaçando perder as estrelas porque os inspetores não puderam avaliar naqueles anos. O retorno triunfal consagra o The Ledbury que na avaliação dos inspetores, ao jantarem, constataram que nunca tinham comido nada melhor ali. Os pratos eram tudo o que esperavam de um restaurante com a mais elevada distinção gastronômica. Os super produtos sempre foram a base do que eles fazem aqui, incluindo os cogumelos cultivados internamente e os veados de sua pequena propriedade. Das suas combinações refinadas à profundidade de sabor exemplar, The Ledbury tem tudo, avaliaram.

Cozinha aberta do Mountain no coração do Soho – Londres (Foto: @paespelomundo)

Seis novos restaurantes (quatro de Londres, um da Escócia e um da Irlanda) receberam 2 estrelas Michelin sendo dois deles de culinária indiana, o Opheem e Gymkhana, em Birmingham, em Londres. O primeiro é descrito como “cozinha indiana progressiva” pelo chef-proprietário Aktar Islam e adota uma abordagem criativa, enquanto no segundo, Siddharth Ahuja serve versões excepcionais de clássicos indianos consagrados pelo tempo.

Sem Regionalismos

Fora dos regionalismos que ainda buscam prestígios por aqui, onde a gastronomia ainda busca reconhecimento de sua identidade, a premiação do Guia na Grã Bretanha e Irlanda mostra que a cozinha pode e deve ser algo universal. Os temperos indianos, que em Londres foram reconhecidos com as desejadas estrelas (2 delas e dois deles), bem como a cozinha africana (norte da África) com o Akoko e o Chishuru – com 1 estrela, assim como os mares baleares espanhóis numa versão brasa, terra e mar no Mountain – também com 1 estrela Michelin, provam que a gastronomia ultrapassa fronteiras. E tudo vira gastronomia inglesa. É preciso regionalizar para universalizar, já tratamos disso aqui na coluna “E pra comer, o que a América Latina tem?”, mas é preciso também correr contra o tempo, e ser concomitante ao que acontece no mundo.

Com o chef Josean Balotin, no Mountain Restaurante, Soho – Londres (Foto: @paespelomundo)

O chef Balotin, há 10 anos em Londres, agora no comando do Mountain, é um prodígio cozinheiro, numa trajetória que talvez nem mesmo o menino gaúcho de Bento Gonçalves imaginava que traçaria. Parabéns a equipe Mountain, que muitas estrelas continuem brilhando nas brasas do coração do Soho.

