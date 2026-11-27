Operador de escavadeira encontra pedra de 2,5 toneladas durante a construção de uma garagem, mas o achado inesperado leva a uma venda de milhões de reais
Durante a reforma da garagem, escavadeira atingiu rocha verde que se revelou tesouro raro; peça inteira de nefrita foi leiloada por milhões
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Em 1974, uma obra residencial na cidade de Seattle, no estado de Washington, nos Estados Unidos, resultou em uma descoberta que mudou a vida de um morador. O proprietário contratou a construção de uma garagem em seu terreno quando, durante a escavação, a concha de uma máquina atingiu uma rocha verde de 2,5 toneladas.
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Ao notar que o material recolhido apresentava características distintas de uma pedra comum, o dono do imóvel optou por investigar a composição do bloco. Ele decidiu recorrer a especialistas em minerais para que conduzissem uma análise técnica detalhada sobre a rocha retirada da terra.
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Descoberta do valor real da peça
As avaliações laboratoriais realizadas pelos profissionais confirmaram que a rocha encontrada na propriedade era jade nefrita de alta qualidade. Esse tipo de mineral precioso tem aplicação direta na fabricação de peças para a joalheria.
O exame técnico detalhou aspectos determinantes para a precificação do mineral: o tamanho expressivo da pedra e a condição de estar preservada em peça única. O fato de a rocha ter sido localizada inteira, sem quebras, ampliou consideravelmente o seu valor financeiro.
Venda milionária em leilão
A rocha gigante de jade despertou rapidamente o interesse comercial de colecionadores e de fabricantes de joias. Em razão da procura no mercado especializado, a peça foi direcionada para uma venda em leilão público, onde alcançou lances de milhões de dólares. A negociação da pedra retirada do quintal transformou o morador em milionário.
Raridade do mineral na natureza
A localização de jade nefrita com peso tão elevado e padrão de alta qualidade configura uma ocorrência bastante rara na natureza. O valor de mercado do mineral encontrado na propriedade foi impulsionado por características específicas:
formação habitual da nefrita restrita a pequenos fragmentos ou veios minerais;
raridade da extração de peças com peso de 2,5 toneladas em padrão elevado;
manutenção da integridade física da rocha em bloco único e preservado;
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