Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Em 1974, uma obra residencial na cidade de Seattle, no estado de Washington, nos Estados Unidos, resultou em uma descoberta que mudou a vida de um morador. O proprietário contratou a construção de uma garagem em seu terreno quando, durante a escavação, a concha de uma máquina atingiu uma rocha verde de 2,5 toneladas.

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Ao notar que o material recolhido apresentava características distintas de uma pedra comum, o dono do imóvel optou por investigar a composição do bloco. Ele decidiu recorrer a especialistas em minerais para que conduzissem uma análise técnica detalhada sobre a rocha retirada da terra.

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Descoberta do valor real da peça

As avaliações laboratoriais realizadas pelos profissionais confirmaram que a rocha encontrada na propriedade era jade nefrita de alta qualidade. Esse tipo de mineral precioso tem aplicação direta na fabricação de peças para a joalheria.

O exame técnico detalhou aspectos determinantes para a precificação do mineral: o tamanho expressivo da pedra e a condição de estar preservada em peça única. O fato de a rocha ter sido localizada inteira, sem quebras, ampliou consideravelmente o seu valor financeiro.

Venda milionária em leilão

A rocha gigante de jade despertou rapidamente o interesse comercial de colecionadores e de fabricantes de joias. Em razão da procura no mercado especializado, a peça foi direcionada para uma venda em leilão público, onde alcançou lances de milhões de dólares. A negociação da pedra retirada do quintal transformou o morador em milionário.

Raridade do mineral na natureza

A localização de jade nefrita com peso tão elevado e padrão de alta qualidade configura uma ocorrência bastante rara na natureza. O valor de mercado do mineral encontrado na propriedade foi impulsionado por características específicas: