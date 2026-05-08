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Rubi de 11.000 quilates é descoberto em Mianmar

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Repórter
08/05/2026 09:06

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Um enorme rubi de 11.000 quilates foi encontrado em Mianmar, um dos maiores já descobertos nesse país, informaram nesta sexta-feira (8) meios de comunicação oficiais. 

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Extraído da região de Mogok, no norte, esse rubi é “excepcionalmente grande, raro e difícil de encontrar”, indicou em um comunicado o novo governo birmanês, apoiado pelo exército. 

“O rubi gigante apresenta uma cor vermelho-púrpura, com matizes amarelados, e é considerado de alta qualidade cromática”, acrescentou. 

Embora seja menor que um rubi semelhante de 21.450 quilates descoberto na mesma área em 1996, essa pedra é mais valiosa “devido à sua cor superior, à sua clareza e à sua qualidade geral”, afirmou o governo, sem divulgar um valor exato. 

Imperadores, reis e organizações armadas disputaram durante muito tempo o vale de Mogok, na região de Mandalay, onde se escondem notáveis rubis conhecidos como “sangue de pombo”. 

Essas pedras de alta qualidade estão entre as mais caras do mundo, podendo alcançar vários milhões de dólares.

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bur-tym/sdu/hdz/mab/avl/ic/aa

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