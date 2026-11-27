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A padaria Rye, comandada pelo padeiro Martin Auer, de Graz, planeja abrir uma segunda unidade em Nova York. Tim Auer, filho do fundador, confirmou a busca por um novo endereço à agência Deutsche Presse-Agentur. A localização e a data de inauguração ainda permanecem indefinidas.

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A primeira loja funciona na Lafayette Street, no bairro de Soho. O espaço vende principalmente um pão de centeio de fermentação natural com cerca de 1,5 quilo por 60 dólares, valor equivalente a quase 55 euros. Segundo o jornal britânico "The Guardian", um pão similar custa cerca de 13 euros em Graz.

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Preços da padaria em Soho

O cardápio da unidade reúne produtos com valores atípicos para a região:

pão de centeio grande com 1,5 quilo: 60 dólares

"Baby RYE", versão menor do pão: 30 dólares

fatias de pão recheadas: de 6 a 14 dólares

faca de pão: 230 dólares

caixa de pão: 480 dólares

A caixa de pão custa o mesmo que oito unidades grandes. A compra conjunta da caixa, da faca e do pão soma cerca de 700 euros. Na Alemanha, o quilo do pão custa em média pouco mais de cinco euros, contra mais de 36 euros por quilo na Rye. Em Nova York, pães artesanais de fermentação natural costumam sair por menos de 20 dólares.

Origem dos ingredientes e estrutura

A família Auer justifica a cobrança pela procedência dos insumos. A farinha de centeio orgânica chega da Áustria e o fermento natural permanece sob posse familiar há décadas. A equipe assa o produto em um forno alemão de duas toneladas, e o balcão veio de uma árvore da Estíria. O imóvel escolhido também serviu de moradia para David Bowie.

A cobrança gerou piadas na Áustria e ações comerciais no local. A rede alemã de supermercados Lidl estacionou um veículo de propaganda diante da padaria para calcular que 60 dólares compram 122 croissants. O portal nova-iorquino de restaurantes "The Infatuation" também avaliou o espaço para verificar se o comércio representava uma instalação artística sobre a inflação dos alimentos.

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O professor de marketing Bernd Schmitt comparou a movimentação ao fenômeno do cronut, cujo interesse diminuiu com o tempo. Tim Auer declarou ao portal israelense "Ynet" que o pão esgota na maioria dos dias, após dois meses e meio de funcionamento. A empresa familiar de terceira geração administra 45 filiais na Áustria e atende à procura por centeio, produto considerado raro nos Estados Unidos.